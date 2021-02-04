撰文： 駱煥琳 最後更新日期： 2021-02-04 14:14

限聚令未見放寬，大家對外賣的需求仍然很大。最近有不少一站式外賣平台推出抵買著數，《香港01》飲食記者搜羅5大外賣速遞及自取平台，推介多個優惠著數，包括平價$28美食、二人餐送氣炸鍋、信用卡折扣優惠，還有些買即送優惠券，或者可以抽獎贏走Sony PS5或24K金！ （下列優惠及款式以發稿日為準，最終安排視乎個別餐廳／商店而定）

是次推介的優惠來自5個網上平台，包括Deliveroo戶戶送、foodpanda、UberEats、OpenRice及Togetda。

有間買日式料理送日本recolte氣炸鍋，有間訂外賣可以免費抽獎贏24K金或Sony PS5遊戲機，有間送$188優惠券，更有即減優惠及信用卡折扣！👇👇👇想知優惠碼？按圖看詳情👇👇👇

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🍗同場加映1： KFC電子優惠券🍗

KFC推出多款電子優惠券，出示即享折扣，而且無限次使用，十分方便！連最新供應的越南牛油雞都可減價。👇👇👇按圖看KFC電子優惠券及有效日期👇👇👇

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還有很多買1送1美食優惠！想知請按➡️【1月9大飲食優惠：HaagenDazs買1送1/譚仔米線減$5/Muji餃子$30】⬅️觀看全文

⛩️同場加映2：在香港尋找日本景色⛩️

疫下難以去旅行，開始想念「家鄉」嗎？其實香港都有不少帶有日本味道的地方，不妨去一去望梅止渴。👇👇👇有些景點能以假亂真！按圖看哪裡有日式美景👇👇👇

大埔有日式寺廟「手水舍」？想知全部9大地點請按➡️【日本9大打卡美景香港都有！教你去港版金閣寺、嵐山竹林、鳥居】⬅️觀看全文