撰文： 駱煥琳 最後更新日期： 2021-01-25 16:38

《香港01》飲食記者精選9間餐廳食店的飲食優惠，有堂食亦有外賣著數，無印良品Muji更推急凍食品限時特價，買回家吃翻熱即吃也可以。不少都有抵食買一送一優惠，還有麥當勞及肯德基KFC的電子優惠券。（下列優惠及款式以發稿日為準，最終安排視乎個別餐廳／商店而定）

是次推介的優惠來自9間餐廳，包括譚仔雲南米線、譚仔三哥米線、Delifrance、土司工坊、無印良品、貢茶及Häagen-Dazs。叻沙、千層麵、特色飲品等都有買一送一優惠！👇👇👇按圖看其中7間優惠👇👇👇

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🍟麥當勞App優惠：Hello Kitty麥炸雞抵食套餐

近日麥當勞花生和薯餅缺貨，不過其他食品供應則未有影響。本星期推出多張電子優惠券，包括$88 Hello Kitty麥炸雞套餐、送利是封、即減$5優惠、抵食2人及3人餐等等，部分可以重複使用！👇👇👇按圖看22個麥當勞優惠及有效日期👇👇👇

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🍗 KFC電子優惠券：最新牛油雞即減$20

KFC則推出多款電子優惠券，出示即享折扣，而且無限次使用，十分方便！連最新供應的越南牛油雞都可減價。👇👇👇按圖看9張KFC電子優惠券及有效日期👇👇👇

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🍔同場加映1：古怪麥當勞食物

世界各地的麥當勞曾經推出不少古怪食物款式，從中可能了解到當地文化。👇👇👇按圖看特色麥當勞食物👇👇👇

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還有酒飲？想知全部20種老麥食物？請按➡️【世界麥當勞20種古怪食品 麥意粉、麥素球夠特別 泰國有粥做早餐】⬅️觀看全文

🍜同場加映2：中國特色菜名叫biang biang麵？

有種中國地方菜名叫「biang biang麵」，為何會用英文拼音？原因竟是中文字寫法太複雜！👇👇👇按圖看biang biang麵及菜式大解構👇👇👇

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還有菜式叫鬼雞，香港都吃得到！想要是甚麼請按➡️【7個特色中菜名你識幾多個？陝西名物biang biang麵寫做英文有原因】⬅️觀看全文