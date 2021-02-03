撰文： 駱煥琳 最後更新日期： 2021-02-03 07:00

新年前想行年宵掃應節精品？《香港01》記者推介10個以手作及本土設計為主的新年年宵市集！有市集年三十晚開到凌晨，有些大年初一等農曆假期都有得行！

【1】「大乾爹」大型明星市集

由人氣YouTuber雪姨主辧，與多位藝人名人和KOL合作，加上本地品牌多達120個，佔地2層十分大型！攤位產品包羅萬有，包括藝人陳凱琳化妝棉品牌、黃日華女兒黃芷晴自家設計手飾、網絡紅人波仔慈善揮春等等。👇👇👇入場有免費禮物，陳凱琳還會有一天現身攤位！按圖看10個精選特色攤檔及精品👇👇👇

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《大乾爹》市集Sugar Daddy Market 展期：2021年2月1至11日 時間：中午12時至下午10時（2月1至8日）；中午12時至晚上12時（2月9至11日） 地點：尖沙咀廣東道80號Cantonyama 2-3樓（海港城Hermes對面）

【2】鬼混年宵祈願市集

銅鑼灣糖街Cinema City旁邊大廈一上樓會發現有酒吧餐廳、精品店和市集，都以電影《糖街製片廠》為主題。年宵都帶有神秘色彩，比較多有趣攤檔如售賣水晶首飾、能量蠟燭、盆栽擺設，甚至祈願用品等。👇👇👇有塔羅師等現場占卜！按圖看5個精選特色攤檔及精品👇👇👇

糖街製片廠——鬼混年宵市集 展期：2021年2月5至7日；9至11日 時間：下午4時至凌晨1時 地點：銅鑼灣糖街8號樂聲大廈1樓

【3】白紙市集匯集本地人氣插畫家

由白紙市集與香城合辦的年宵市集，大型程度分開了3個地點進行。與多位人氣插畫家合作，有賤人新世紀、Plastic Thing、DDED、東尼電機等。近百檔攤位包羅萬有，多以手作設計為主。留意必先使用Telegram領取快證，憑票只供2位入場。👇👇👇按圖看取票Telegram資料，及按圖看10個精選特色攤檔及精品👇👇👇

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白紙市集——香城年宵2.0 展期：2021年2月6至15日 時間：下午2時至10時（2月6至10日）；下午2時至凌晨1時（2月11日年卅晚）；下午1時至8時（大年初一至初四） 地點：荔枝角D2 Place一期2樓The Space、天台、二期地下The Garage及3樓Powerplay Arena

【4】Pets Love寵物市集

如有養寵物或喜歡小動物，推介由Market Free（M3）主辦的市集，以寵物為主題，可以帶同狗狗一起逛。有毛孩飾品、小食、用品、家品、花藝陶瓷、皮革等。👇👇👇還有免費親子tote bag工作坊！按圖看9個精選特色攤檔及精品👇👇👇

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Pets Love Market 展期：2021年2月6及7日；14及15日；20及21日；27及28日 時間：中午12時至下午7時 地點：赤柱美利樓地下市集場地

【5】Sky One香港情懷市集

市集由天八一號SkyOne主辦，夠薑媒體協辦，主打本土情懷，以「香港人的市集」為主題，設於旺角地點方便。攤檔有懷舊風味小食、本地汽水品牌、設計T-shirt等。👇👇👇特色插畫揮春有共鳴？按圖看8個精選特色攤檔及精品👇👇👇

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Sky One年宵市集 展期：2021年1月30日至2月14日 時間：中午12時至下午10時 地點：旺角砵蘭街240號MPM商場地下及1樓（朗豪坊對面）

【6】「歲の市」潮流玩具市集

由Playmaxx主辦的南昌市集以新年為主題，超過20個參展單位主打潮流玩具、精品服飾等，市集期間會推出新春福袋和限量產品，還會有抽獎活動，以及免費派發賀年揮春等。👇👇👇按圖看部分精品模型👇👇👇

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南昌「歲の市」年宵市集 展期：2021年1月20日至2月11日、15至23日 時間：中午12時至下午8時 地點：深水埗南昌街100號Playmaxx

更多年宵市集推介👇👇👇

除了以上較大型的市集，還有更多新年市集好去處推介，以下4個就在饒宗頤文化館、PMQ元創方、銅鑼灣WeConnectMall及淺水灣The pulse。👇👇👇按圖看第7至第10個推介市集資料👇👇👇

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🍞同場加映1：港式蛋撻知多點🍞

蛋撻是香港特色美食之一，究竟是怎樣來的？最傳統的製作方法是怎樣？蛋撻包餅專家為大家破解一些港式蛋撻的誤解。👇👇👇最正宗的是酥皮還是曲奇皮？按圖了解更多港式蛋撻前世今生👇👇👇

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🌸同場加映2：尋找浪漫風鈴木🌸

近日南昌有粉紫色風鈴木開花，非常適合假日浪漫逛一逛！👇👇👇按圖看更多紫風鈴靚相👇👇👇

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