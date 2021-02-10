撰文： 駱煥琳 最後更新日期： 2021-02-10 06:00

每逢節日總有機會買太多年貨，或收到過量新年禮盒等，如果不想造成浪費，除了通通吃進肚內，還可以考慮及早轉贈他人。《香港01》飲食頻道記者以下推介7間機構，均可以接收各樣賀年食品。

推介機構的收集點遍布港九新界，有些專門收集賀年禮盒等包裝乾糧小食，有些則連需冷藏的年糕、蘿蔔糕也會收集。只要食用限期未過，家裡的未開封食物都可以捐贈有需要人士，環保而且能做善事，一舉兩得。

以下7間機構包括：食德好、惜食堂、聖雅各福群會FOOD-CO、長春社糧善關愛坊、民社糧友行動、膳心連基金及健康行動。👇👇👇有間早於大年初一就捐得！按圖看所有回收地點時間資料👇👇👇

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🧧同場加映1：十二生肖健康運🧧

知名玄學家蘇民峰師傅講解，今年辛丑年為「疾病年」，對應12個生肖，亦有仔細飲食提示！👇👇👇屬羊易有腸胃問題？按圖看其中5個生肖之飲食健康運程👇👇👇

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🌟同場加映2：追尋神秘藍眼淚🌟

被美國CNN評選為世界15大奇景之一的「藍眼淚」美不勝收，不過不定時、不定點出現，令一眾「追淚族」很難捕捉，想預測到哪裡出現「藍眼淚」，看以下貼士便知！👇👇👇留意2個網站有幫助？按圖看追淚9大秘笈👇👇👇

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