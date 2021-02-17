KFC/米走雞/和牛燒肉送Recolte氣炸鍋/Bruno！4間外賣送鍋$800起

撰文： 駱煥琳 最後更新日期： 2021-02-17 15:19

近日KFC有新搞作，推出炸雞連氣炸鍋套餐！想要更多抵食選擇，《香港01》飲食記者推介4間食店的外賣優惠，美食套餐通通送電熱鍋，包括日本人氣家電品牌Bruno和日本Récolte，最平只需$800！ （下列優惠及款式以發稿日為準，售完即止，最終安排視乎個別餐廳／商店而定）

是次推介的優惠來自4間食店，有：KFC肯得基、日本過江龍京都一の傳、主打雞煲火鍋的米走雞和外賣專門店Double Chefs Market。分別推出炸雞套餐、和牛燒肉、壽喜燒、涮涮鍋等美食外賣。👇👇👇有間送最新出的綠色Bruno鍋！按圖看全部靚鍋選擇👇👇👇

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🍜同場加映1：中國特色菜名叫biang biang麵？🍜

有種中國地方菜名叫「biang biang麵」，為何會用英文拼音？原因竟是中文字寫法太複雜！👇👇👇按圖看biang biang麵及菜式大解構👇👇👇

還有菜式叫鬼雞，香港都吃得到！想知是甚麼請按➡️【7個特色中菜名你識幾多個？陝西名物biang biang麵寫做英文有原因】⬅️觀看全文

🌷同場加映2：賞花好去處🌷

春暖花開，原來香港都有鬱金香、薫衣草觀賞？推介大家12個好地方賞花！👇👇👇按圖看桃花、鬱金香哪裡有👇👇👇

有些地方鄰近地鐵站、巴士站！想知哪裡看到薫衣草、櫻花、吊鐘花、風鈴木、木棉花？請按➡️【西貢有鬰金香田？馬鞍山有齊櫻花、薰衣草 春季12大賞花地點合集】⬅️觀看全文