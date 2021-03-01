基因決定芫荽香定臭？必食$183爆荽放題邊爐+外賣貓山王買3送3

撰文： 陳妙玲 最後更新日期： 2021-03-01 17:00

你愛吃芫荽和榴槤嗎？芫荽和榴槤在食物界中一直存在爭議，有些人認為很香，亦有一些人覺得很臭，這一切原來跟基因有關！

人們對芫荽和榴槤的極端喜惡都與基因有關。（unsplash）

人們對芫荽的極端喜惡早在出生時已被定斷，美國有研究發現這是跟基因有關。科學家於近3萬人身上做基因掃描，發現不喜歡芫荽的人在11號染色體中都有一個叫OR6A2的基因，這種嗅覺基因令人們對於醛類（aldehyde）化合物異常敏感，而芫荽及肥皂正正含有這種成分。不過芫荽的氣味來源主要是其本身具有多種揮發油性物質所致，若整株食用氣味最為濃郁，有助刺激食慾、增添飲食風味。此外，芫荽也富含維他命B、C、胡蘿蔔素等營養，適量食用有益健康！

近年芫荽成為日本年度冠軍食物，牽起芫荽熱潮，出現一眾芫荽狂迷。（unsplash）

芫荽這種令人又愛又恨的食物，突然成為熱門食材，日本最大美食指南網站GURUNAVI選出「芫荽料理」為年度冠軍食物！芫荽擊敗其他人氣美食如：牛肉丼、餃子、日本紅酒、麴菌甘酒等，最後獲得至高榮譽，由配角成為主角，帶動食物潮流。及至香港最近都有不少餐廳推出芫荽料理，芫荽控萬勿錯過！

元朗火鍋店馬祖推出限定爆漿熔岩芫荽湯火鍋湯底，最平以$183可以吃到豐富的火鍋放題，非常抵食，芫荽迷值得一試！（馬祖）

▼▼▼按下圖看抵食芫荽料理推介▼▼▼

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榴槤亦然，有人認為是人間美食，亦有人認為這是無法接受的味道，有推論認為是因為不同的人在嗅覺感知發展上出現差異。部分人能從一些有腐臭的胺類氣味中，輕鬆辨別出帶甜味的酮類和酯類化合物，但有些人卻只能聞到混雜的腐臭味，無法欣賞到榴槤的香氣。

有推論認為因為不同的人在嗅覺感知發展上出現差異，才會對榴槤有極端的喜惡。（unsplash）

香港榴槤專賣店：得人農舍 榴槤之都買3盒送3盒

想吃到美味又高級的榴槤，特別推介香港榴槤專賣店「得人農舍」，在馬來西亞榴槤聖地——彭亨洲，嚴選當地評為極尚級別的樹上熟榴槤。D24是榴槤中的頂級，利用液氮冷凍技術及真空處理，空運到港的榴槤保留原汁原味，一年四季都能吃到美味的榴槤，而且最近亦有買3送3的優惠，榴槤迷可以吃個飽！

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/03/01）

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