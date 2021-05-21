撰文： 小威妹 最後更新日期： 2021-05-21 07:00

茶餐廳是香港的專有特色，茶記講求高效率，因此伙計落單能簡則簡，有時睇返那張紙仔猶如在解碼一樣，Level 1有走青、COT、茶走、炒底等，但有很多都令人摸不著頭腦，只看字面意思完全不知道是甚麼意思，一於等《香港01》飲食頻道記者為大家解碼！

茶餐廳術語如此多，大家又識幾多？（Facebook群組「90年代回憶」截圖）

最近Facebook群組「90年代回憶」有網民分享了兩張香港茶餐廳術語的圖片，分為食品和飲品篇，引起熱烈迴響。不過大家去茶餐廳用餐最好不要使用這些暗號，還是清清楚楚對著伙計說出你的要求，避免引起混亂！想知道「飛沙走奶」、「和尚跳海」代表甚麼？為何會有這樣奇特的「術語」？按圖睇睇😆👇👇

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😋同場加映：2021香港即食麵Top10😋

來自美國的即食麵達人Hans Lienesch最近發布了2021年必食的10款香港製造即食麵，日清和壽桃牌成為大贏家！10款即食麵中，有多款日清麵上榜，包括最為人熟知的出前一丁麻油味、廣受好評的黑蒜油豬骨湯拉麵等！想知邊款合味道唯一上榜，立即按圖睇睇香港即食麵排行Top10😋👇👇

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😋同場加映：全港$300內燒肉放題8大推介😋

最近新開了不少日式燒肉店，但在預算不多的情況下，單點可能會有負擔，因此燒肉放題就是一個最佳選擇。《香港01》飲食頻道記者精選了全港8間任食燒肉餐廳，包括牛舞、全部$300有找，非常抵食！

【1】牛舞 —— 任食鹿兒島黑毛和牛、日本直送雪糕

餐廳位於元朗YOHO MALL，佔地近3000呎，共供應5種優質靚牛及北海道黑豚燒肉放題套餐，包括鹿兒島薩摩黑毛和牛、美國SRF極黑和牛、北海道黑豚肉等，更有設有自助區，提供超過30款食品、醬汁及多款日本直送的雪糕雪條。如果食食吓燒肉，邊爐癮起，亦可以加錢升級至涮涮鍋！

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