茶餐廳術語76個睇清　敗家仔=熱華田　凍大個仔/女、未嘔住係乜？

茶餐廳是香港的專有特色，茶記講求高效率，因此伙計落單能簡則簡，有時睇返那張紙仔猶如在解碼一樣，入門級有「走青、COT、茶走、炒底」等，但已令不少人摸不著頭腦，只看字面意思完全不知道是甚麼意思！一於等《香港01》「好食玩飛」記者為大家解碼，最有趣是「凍大個仔」、「凍大個女」、「立克走」、「細路仔鴛鴦」究竟係乜？



茶餐廳術語如此多，大家又識幾多？（Facebook群組「90年代回憶」截圖）

Facebook群組「90年代回憶」曾有網民分享了兩張香港茶餐廳術語的圖片，分為食品和飲品篇，引起熱烈迴響。不過大家去茶餐廳用餐最好不要使用這些暗號，還是清清楚楚對著伙計說出你的要求，避免引起混亂！想知道「飛沙走奶」、「和尚跳海」代表甚麼？為何會有這樣奇特的「術語」？按圖睇睇😆👇👇

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「凍大個仔」、「凍大個女」、「立克走」、「細路仔鴛鴦」係乜？

以上可能大家都知，不過「凍大個仔」、「凍大個女」大家估到是什麼嗎？有網民將餐牌所見的冷知識分享到Facebook專頁「香港茶餐廳及美食關注組」。

有內行人跳出解釋，原來「凍大個仔」是凍咖啡、「凍大個女」是凍奶茶。還有「立克走」！有人猜是好立克+煉奶，但原來「立克走」是好立克走甜，好似「茶走」、「啡走」一樣走糖。另外，「細路仔鴛鴦」大家猜到是什麼嗎？

（Facebook截圖「香港茶餐廳及美食關注組」）

網民留言+「細路仔鴛鴦」答案😆︰

「細路仔鴛鴦」是好立克+阿華田。