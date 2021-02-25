撰文： 駱煥琳 最後更新日期： 2021-02-25 17:56

正月十五便是元宵節，在中國的情人節想拍拖，不一定要去綵燈會，逛手作市集與情人互送禮物也一樣有氣氛。《香港01》旅遊及飲食頻道記者推介以下4個市集，在本周末有得逛，還有不同特色活動可以參加！

【1】利園元宵節市集

場內以40個嫣紅花燈設置了十分應節的燈籠陣，元宵之日拍拖打卡夠氣氛。市集有近20間本地小店，以本地設計和香港製造為主，包括原創首飾、女士服裝、天然有機護膚品、刺繡小物等。👇👇👇入場有免費禮物！按圖看11個精選特色攤檔及精品👇👇👇

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利園元宵節市集Sky of Lanterns 展期：2021年2月26至28日（星期五至日） 時間：中午12時至下午7時 地點：銅鑼灣希慎廣場9樓Urban Sky

【2】「你的名字」Marketoo元宵市集

近乎每周都有不同主題市集的D2 Place，本周末則有由Marketoo主辦的元宵市集，特別挑選多些攤檔提供情侶限定商品，部分還有定制服務，訂造獨一無二的禮物送給情人。👇👇👇按圖看4個精選特色攤檔及精品👇👇👇

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Marketoo元宵市集——你的名字 展期：2021年2月27及28日（星期六、日） 時間：下午1時至8時 地點：荔枝角D2 Place一期2樓The Space

【3】Duckee淂記新年年開運市集

中菜廳Duckee則一連三日舉辦開運市集，特別在集合了一系列的工作坊、攤位遊戲和美食攤位，例如雞尾酒、小籠包工作坊、鉤針編織、麻雀DIY、白酒試飲工作坊等等，親子可以齊齊玩。👇👇👇部分工作坊免費參加！按圖看8個精選工作坊等節目👇👇👇

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Duckee淂記新年年開運市集 展期：2021年2月26至28日（星期五至日） 時間：下午4時至10時（星期五）；中午12時至晚上10時（星期六及日） 地點：銅鑼灣利園三期B1樓B01-B10號舖

【4】寵物同樂日市集

新城市廣場1月新增二千呎免費寵物樂園，除了「歷奇區」、「野餐區」等地方之外，週末更會聯同「毛孩大笪地」舉辦市集，匯集27個寵物主題攤檔，同時有免費寵物速畫、醫生諮詢等服務。👇👇👇有機會贏走免費毛孩staycation！按圖看9個精選攤檔及活動詳情👇👇👇

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寵物同樂日 展期：2021年2月27及28日；3月6及7日（星期六、日） 時間：上午11時至晚上9時 地點：沙田新城市廣場1期1樓東翼（室內）及戶外平台

🌟同場加映1：追尋神秘藍眼淚🌟

被美國CNN評選為世界15大奇景之一的「藍眼淚」美不勝收，不過不定時、不定點出現，令一眾「追淚族」很難捕捉，想預測到哪裡出現「藍眼淚」，看以下貼士便知！👇👇👇留意2個網站有幫助？按圖看追淚9大秘笈👇👇👇

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🍔同場加映2：千奇百趣麥當勞食物🍔

世界各地的麥當勞曾經推出不少古怪食物款式，從中可能了解到當地文化。👇👇👇按圖看特色麥當勞食物👇👇👇

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