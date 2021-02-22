撰文： 駱煥琳 最後更新日期： 2021-02-22 13:42

假期過後，不少公司取消「在家工作」的安排，打工仔趕上班，快餐就成了醫肚恩物。《香港01》飲食記者推介2間連鎖快餐店——麥當勞（McDonald’s）和肯德基（KFC）——共29個優惠！堂食、外賣速遞、早午晚餐通通有平。 （下列優惠及款式以發稿日為準，最終安排視乎個別餐廳／商店而定）

🍟麥當勞優惠🍟

上週麥當勞推出$10 九件麥樂雞優惠夠吸引，來到本周有其他抵食優惠接力，包括$10 兩個豬柳漢堡、$1奶茶等等。👇👇👇連外賣速遞都有折！按圖看麥當勞優惠推介👇👇👇

+ 15 + 15 + 15

🍗 KFC任用電子優惠券🍗

FC則推出多款電子優惠券，出示即享折扣，而且無限次使用。之前農曆新年曾一度停推的抵食二人餐等優惠再次可以使用，還有$1汽水、$10兩件鬆餅等。👇👇👇按圖看KFC電子優惠券及使用限期👇👇👇

+ 2 + 2 + 2

🍜同場加映1：二月其他美食優惠🍜

更多連鎖餐廳都推出新優惠，如MOS Burger、譚仔雲南米線、牛角次男坊等。👇👇👇按圖看部分推介優惠👇👇👇

想知全部9間餐廳優惠，請按➡️【MOS Burger送$10券/外賣9折！9大抵食優惠：譚仔三哥/牛角/阿波羅】⬅️觀看全文

🌷同場加映2：賞花好去處🌷

春暖花開，原來香港都有鬱金香、薫衣草觀賞？推介大家12個好地方賞花！👇👇👇按圖看桃花、鬱金香哪裡有👇👇👇

有些地方鄰近地鐵站、巴士站！想知哪裡看到薫衣草、櫻花、吊鐘花、風鈴木、木棉花？請按➡️【西貢有鬰金香田？馬鞍山有齊櫻花、薰衣草 春季12大賞花地點合集】⬅️觀看全文