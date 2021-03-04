撰文： 小威妹 最後更新日期： 2021-03-04 16:25

早前有網民陸續發現平價日本連鎖餐廳薩莉亞不同分店出現曱甴，惡劣的衛生情況引起熱烈討論，不少人都表示不會再食。不過知名YouTuber 大J早前卻做勇者試伏，皆因他只在日本食過薩莉亞，並未光顧過香港分店。

大J指水杯超油，飲落更有水喉味。（YouTube @ JASON）

大J曾於日本留學，他和日本籍老婆都表示學生時代真的超喜歡薩莉亞，經常光顧，不過在香港就沒有食過。今次和老婆到荃灣灣景廣場分店，初嚐香港薩莉亞味道。他表示雖然聽過不少網民指這間餐廳非常骯髒，但實在很久沒有食過，因此過來試試，總共點了沙律、忌廉湯和鐵板燒雞扒。

鐵板雞扒實物與餐牌圖片甚為不同。（YouTube @ JASON）

雖然大J老婆覺得因為價錢便宜，味道還可以接受，不過大J則給予劣評，認為不太抵食，更覺得毀壞了日本留學時的回憶。影片上傳了不足24小時隨即湧現300多個留言，網民都狠批薩莉亞，紛紛指是劣食。立即按圖睇大J點評及網民力數4大罪狀😨👇👇

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【同場加映🤩】除了薩利亞，香港還有不少過江龍餐廳，日本連鎖迴轉壽司店「壽司郎」去年登陸香港後人氣持續高企，陸續開設不少分店。不過連登討論區有網民就認為這間壽司店被過於吹捧，味道其實非常一般。記者整理了共10個網民熱數的名過於實過江龍餐廳，有間更曾經要等過百張檯！立即按圖睇睇🙄👇👇

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🤣🤣🤣同場加映：網民熱數10大歎零食悲劇🤣🤣🤣

口痕想食零食才發生諸多悲劇，相信大家一定經歷過！記者覺得最崩潰就是開薯片時用力過度，裡面的薯片就會像火山爆發般飛出來，看見薯片全部飛落地，真是欲哭無淚！立即按圖睇睇10大食零食崩潰瞬間😧👇👇

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