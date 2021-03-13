撰文： 羅諾賢 最後更新日期： 2021-03-13 06:30

生日餐廳推薦︱Instagram上經常都見到朋友捧著在碟上寫了「Happy Birthday」的甜品覺得艷羡不已？原來有不少餐廳都提供生日畫碟蛋糕、即影即有、生日卡、特製Menu，下次生日或朋友生日，就記得要去這幾間餐廳了！

【1】Camellia——甜品上畫碟寫字

位於K11 Musea的Camellia以粉紅色作主色調，店内周圍都是打卡位，有大片花花牆壁，全餐廳用上9999朵不同色系山茶花佈置，十分具有少女心。

👇👇👇點擊看看怎樣才可享蛋糕寫字👇👇👇

Camellia 地址：尖沙咀K11 Musea 地下033號舖 電話：2885 2320

【2】Tokyolima——送即影即有一張留念

Tokyolima是一間晚上才開放的日本居酒屋，店内有經典日本佐酒小食，亦有糅合秘魯風情的菜式。於訂枱時講明是慶祝生日，Tokyolime會送上蛋糕，職員更會唱生日歌和爲你拍即影即有照片作留念。

👇👇👇點擊看看日本居酒屋美食👇👇👇

Tokyolima 地址：中環擺花街18-20號地舖 電話：2811 1152

【3】Roganic——印製餐牌紀念

位於銅鑼灣的英式餐廳Roganic是米芝蓮一星餐廳，如果到場慶祝生日，記得Book枱並提早講慶祝生日，餐廳會印製寫上壽星名字的餐牌，更會送一個迷你小蛋糕。

👇👇👇點擊看看Roganic菜式👇👇👇

Roganic 地址：銅鑼灣告士打道255號信和廣場UG樓8號舖 電話：2817 8383

【最強流動派】挑戰千奇百趣有獎問答遊戲送您388「01積分」，答埋簡單問題隨時贏走$300 DON DON DONKI禮券！

【4】Morton's of Chicago——Menu寫上名字、日期

位於尖沙咀的Morton's of Chicago早已出名是慶祝紀念日、生日必去，在訂座時講明是慶祝生日，餐廳會為你準備印上名字和日期的Menu，更會寫上「Happy Birthday」、「Happy Anniversary」等字句。

👇👇👇點擊看看各種特製Menu👇👇👇

Morton's of Chicago 地址：尖沙咀彌敦道20號香港喜來登酒店4樓 電話：2732 2343

【5】Dear Lilly——甜品碟上寫祝福

Dear Lilly位於IFC，是一間提供法式雞尾酒、歐陸美食、下午茶的餐廳，最特別是店内有心型獨立屋座位，打卡之選，如果想坐記得要提早預訂。據網民所講，Dear Lilly甜品款式不多，不過在落單的時候，可以叫店員為你在甜品碟上用朱古力、果醬等寫上祝福字句。

👇👇👇點擊看看祝福字句👇👇👇

Dear Lilly 地址：中環金融街8號國際金融中心商場4樓4010號舖 電話：2771 6060

【6】Wooloomooloo Prime——送即影即有留念

Wooloomooloo Prime是主打牛扒的澳式餐廳，招牌牛扒有四種不同醬料，是不少人來到必點的菜式！假如慶祝生日，大家可以先選購一款甜品，職員就會在碟上寫上祝福，並插上蠟燭送往桌上，更會為你拍攝即影即有留念。

👇👇👇點擊看看祝福字句👇👇👇

Wooloomooloo Prime 地址：尖沙咀彌敦道100號The ONE 21樓 電話：2870 0087

【7】Mr. Steak Buffet à la minute——可愛彩色畫作

Mr.Steak多間分店，這一間銅鑼灣的Buffet à la minute分店就供應以下服務，客人只要點焗⼼太軟，就可以在紙張上寫上字句，並由店員寫在裝心太軟的⼼形碟上，最特別是店員會用彩色畫上圖案！

👇👇👇點擊看看祝福字句👇👇👇

Mr. Steak Buffet à la minute 地址：銅鑼灣告士打道280號世貿中心6樓 電話：2881 5757

【8】秋田鐵板燒刺身專門店——招牌卡通炒飯

鐵板燒店竟然出名炒飯？原來這一間鐵板燒店會供應卡通炒飯，可以要求製作自己喜愛的卡通人物，師傅更會在旁邊用蛋液寫下祝福字句，打卡一流！如果慶祝生日，更可以或店家送上小蛋糕一個。

👇👇👇點擊看看炒飯咩樣👇👇👇

秋田鐵板燒刺身專門店 地址：尖沙咀天文台圍8號1樓 電話：2316 2727

【9】Amigo——會有專屬名牌

雅谷餐廳Amigo是高級法國菜老牌餐廳，除了想享受美食，店內的古董擺設、名畫都是不少人欣賞之處。除了氣氛有情調又高級，餐廳更會為訂座的客人製作專屬名牌並放置於客人桌面，印有稱呼的牌十分有紀念價值！

👇👇👇點擊看看名牌和美食👇👇👇

Amigo 地址：跑馬地黃泥涌道79A雅谷大廈地下 電話：2577 2202

想知道更多超抵酒店Staycation食住優惠，例如半島酒店、四季酒店、君悅酒店等，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉酒店優惠2020｜香港澳門高CP值Staycation住宿套票推介 不停更新💡同場加映：酒店床尾巾的用途💡

酒店房中有多個細節位令客人住得更舒適，大家有對各種用品的用途有幾多認識？不少人無法理解床尾巾的用途，亦不明白床上擺放多個枕頭的原因，其實酒店還有很多小細節以便利客人，到底你知道幾多？之前在用各種用品時又有沒有做錯？👇👇👇點擊圖片看酒店用品各種用途👇👇👇

想知道床尾巾有咩作用？立即觀看全文👉👉👉酒店房4個枕頭各有作用？ 床尾巾你知道用處嗎？