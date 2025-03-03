淘寶3.8優惠每滿¥200減¥30！8大優質家具店推介／獨家優惠碼

淘寶有很多不為人知但用料優質、設計時尚、有保證的家具店，部分更支持淘寶官方直運，省卻集運的煩惱，更特設免費甲醛測試、安裝服務！今次《香港01》「好食玩飛」頻道將會為大家嚴選8大高質家具店，現在預先揀好心水商品，再趁淘寶推「3.8煥新週優惠」，3月3日晚上8點優惠開始時一鍵付款，滿¥200減¥30！還有獨家優惠碼可再減¥40！



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淘寶家具店推介【1】南瓜盒子Pumpkin box 「多巴胺」風格創意家具

奶油風床頭櫃優惠價¥123（約HK$131）（淘寶圖片）

很多人都喜歡在淘寶購買收納用品、收納櫃，南瓜盒子Pumpkin box主打高飽和度色調與繽紛配色的「多巴胺風格家具」，讓人眼前一亮！店內也有不少經典復刻的家具，全部都走平價而高質的路線。如果想入手各款可移動式收納櫃、床頭櫃，甚至是創意椅子，都可以在這裏找到！

想擺脫凌亂的家居環境，不妨考慮使用這款奶油風床頭櫃，收納櫃每層高18cm，儲物空間超大，能滿足日常收納需求，加上採用移動門設計，慳位又防塵，放置睡床旁邊更可當作床頭櫃使用。規格由2層高40cm至5層高94cm不等，顏色選擇多元化，少女馬卡龍拼色也有！

南瓜盒子｜奶油風床頭櫃

價格：優惠價¥123（約HK$131）

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淘寶家具店推介【2】帕沙曼官方旗艦店 優質復古家俬

法式復古茶几優惠價¥2213.18（約HK$2358.8）（淘寶圖片）

「帕沙曼」是擁有20多年家具設計經驗的家具品牌，設計、生產、銷售、配套全部一站式包辦，主打高質的梳化、床、床墊、茶几等家具，全部用料經過嚴格挑選，在內地設有超過100間線下實體店！

如果家中已經有一張舒適的梳化，不妨再配一個大方得體的茶几。這款法式復古茶几飾面選用胡桃色木紋設計，無論是打卡、擺拍都非常百搭！茶几設有收納抽屜，增加實用感。選用茶几組合更會搭配一張小圓几，可以分開使用，為生活添上質感。

帕沙曼官方旗艦店｜法式復古茶几

價格：優惠價¥2213.18（約HK$2358.8）

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淘寶家具店推介【3】津選家居 木系家具休閒風

實木可移動升降書桌優惠價¥1058.27（約HK$1127.9）（淘寶圖片）

津選家居主打木系家具，例如收納櫃、書桌、床架、梳化等等，家具的風格多樣化，北歐風、休閒風、和風、復古風統統都有，能配合不同家居場景。所有木系家具均選用實木製作，配合歐盟標準的環保油漆，既耐用又能用得健康。

假如無需長時間使用電腦、書桌，可以考慮津選家居這款可移動書桌，書桌底部設有車輪可以360°移動，並帶有剎車固定功能，在有需要時拿出來使用，而且自帶升降功能高度（71.3cm至115.3cm），無論是站立／坐下都方便。

津選家居｜實木可移動升降書桌

價格：優惠價¥1058.27（約HK$1127.9）

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淘寶家具店推介【4】Faroro官方旗艦店 全方位嬰兒優質用品

多功能嬰兒床附可移動滾輪優惠價¥618（約HK$658.7）（淘寶圖片）

Faroro官方旗艦店主要售賣嬰幼兒專用家具，例如餐椅、小型室內遊樂場、學習桌等等。主打日式生活美學，並融入北歐風格，設計簡潔、實用。家具選用優質天然木打磨製作，經過嚴格品質控制，為嬰幼兒帶來最優質、耐用的家具。考慮到嬰幼兒成長速度，每款家具都精心設計，只要簡單改動，即可改變用途，延長家具壽命，集多功能於一身！

家中即將迎接寶寶來臨？不妨選購這張Faroro多功能嬰兒床，這張嬰兒床在嬰兒哺乳期可使用親子床固定帶拼接於母親床邊，方便媽媽照顧寶寶，寶寶成長期間可用於學步床、遊戲圍欄，長大後亦可用作兒童梳化床、置物架。嬰兒床附有方向輪方便移動，即使媽媽在整理家務，寶寶都可以在視線範圍內，隨時隨地都可以留意寶寶狀況！

Faroro官方旗艦店｜多功能嬰兒床附可移動滾輪

價格：優惠價¥618（約HK$658.7）

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淘寶家具店推介【5】愛果樂官方旗艦店 主打兒童健康桌椅

兒童學習升降桌優惠價¥1289（約HK$1373.8）（淘寶圖片）

愛果樂官方旗艦店主打兒童成長健康家具，提供健康學習、睡眠、護眼的用品，例如寫字書桌、升降椅、學習支架、護眼燈等等，甚至是坐姿矯正器，讓孩子可以健康快樂地成長。愛樂果在國內更設有300間以上的線下門市。

如果家中小孩已經是適齡學童，需要使用書桌來溫習、做功課，不妨購入愛果樂這款有升降功能的寫字桌，由於小孩長高速度比較快，書桌高度亦應隨著身高調整，這款備有升降功能的兒童寫字桌就能滿足小孩的需要。加上多功能設計，附有書架、抽屜、可移動書立、桌燈。寫書桌的邊角都採用圓角，避免刮傷小孩手腳。而組合內的椅子也是特別為小孩打造，附有20cm追背調節功能，避免小孩長期坐姿不正確而駝背。

愛果樂官方旗艦店｜兒童學習升降桌

價格：優惠價¥1289（約HK$1373.8）

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淘寶家具店推介【6】LUCKYSAC旗艦店 休閒梳化專門店

可躺可睡懶人梳化優惠價¥358（約HK$381.6）

LUCKYSAC旗艦店主打懶人梳化，例如豆袋梳化、搖椅、摺疊梳化、梳化床等等，針對年輕群小型家居適用的舒適家具，如果想在家打造一個舒適的休息區域、兒童休憩角落，店內的梳化就最適合不過！

這款可躺可睡懶人梳化以熊型設計，可愛的扶手、背靠墊就好像小熊展開雙臂，坐在梳化上就好像在小熊暖暖的懷抱中，三面環抱設計能釋放身體壓力放鬆身心！店內還有多款梳化，無論是豆袋梳化、兒童梳化、梳化床等等都有！

LUCKYSAC旗艦店｜可躺可睡懶人梳化

價格：優惠價¥358（約HK$381.6）

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淘寶家具店推介【7】AutoFull傲風官方旗艦店 防腰背痛電競椅專家

電競椅人體工學椅C3優惠價¥1099（約HK$1178.2）（淘寶圖片）

AutoFull傲風是內地非常有名的電競用品品牌，長期跟大型電競比賽合作並提供裝備，專營形象專業且潮流的電競商品，主打電競椅、電腦桌、電腦機械臂等等。每款商品都配合人體工學設計，減低長時間使用電腦的疲倦感，而且還有人氣角色Cinnamoroll和Kuromi電腦椅！

都市人經常長時間使用電腦，想避免肩頸背痛，不妨選用電競椅。這款電競椅人體工學椅C3選用人體工學設計，為腰背部提供支撐，更設有頭枕、扶手，減少長時間使用電腦導致的勞損及疲勞！

AutoFull傲風官方旗艦店｜電競椅人體工學椅

價格：優惠價¥1099（約HK$1171.3）

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淘寶家具店推介【8】SIHOO西昊官方旗艦店 人體工學家具

電腦螢幕萬用托架優惠價¥899（約HK$958.2）（淘寶圖片）

SIHOO西昊官方旗艦店主打人體工學家具，例如人體工學椅、兒童健康學習椅、智能電動操控椅、電動升降桌等等，以保障用家健康為前提，打造出健康、舒適的座椅，希望以創新家具提高人們生活品質。

假如需要長時間使用電腦，一個高度、角度適合的電腦螢幕亦有助保持肩頸健康，防止肩緊膊痛。這款SIHOO西昊螢幕支架能調節高度、角度，在不同場景都可以應用，而且有單臂及雙臂可選擇，即使有兩個螢幕都可以輕鬆應付！

SIHOO西昊官方旗艦店｜電腦螢幕萬用托架

價格：優惠價¥899（約HK$958.2）

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淘寶家具一鍵下單＋享官方運送

現在於淘寶購買大型家具跟購買小飾物一樣方便、容易，部份商品已經支持官方直運，只需在淘寶網頁按鍵下單，即可直送香港地址，下單前預先知道運費，收費更透明、清晰，更省卻手動集運的煩惱！每個購買步驟都可以一步到位，最適合生活節奏忙碌的香港人！

買家具最怕就是要安裝，看到一大堆零件真的會束手無策，淘寶為了讓用家有更佳的購物體驗，提供除甲醛、加固、上門安裝等服務！只需在「跨境段物流方式」揀選官方集運，商品到達集運倉後，就可以選擇上門安裝、除蟲等增值服務，安裝收費按家具的複雜程度報價，簡單桌椅安裝低至¥398起！

淘寶3.8煥新週4大必搶優惠

2025年淘寶3.8煥新週將會在3月3日晚上8點開始，屆時會有海量商品以驚喜85折發售，更可享無上限跨店¥200減¥30，用《香港01》獨家優惠碼更尊享¥500減¥40，優惠疊加最抵可享66折！優惠期至3月8日晚上11點59分！部份優惠名額有限，先到先得！

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淘寶3.8煥新週優惠【3】支付優惠

【3.1】中銀淘寶卡免手續費

通過AlipayHK使用中銀淘寶卡付款，可享無限次免手續費優惠！節省高達1.5%手續費！

【3.2】中銀信用卡6個月分期

2025年2月22日至3月31日，通過AlipayHK使用中銀信用卡付款滿HK$2,000，即可享6個月分期免手續費優惠，每位用戶限享一次優惠，每日數量有限，先到先得！

【3.3】PayMe&AlipayHK餘額免手續費

2025年3月3日8pm至3月8日，PayMe&AlipayHK餘額可享免手續費，單筆最高立減上限HK$10，每位用戶限享一次，數量有限，先到先得。

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淘寶家具線下展示店

購物前不少人都喜歡在實體店摸過、看過實物，確保質量才購買。淘寶作為內地大型電商平台，為了提供更優質的購物體驗，已於2月22日在尖沙咀中港城2樓開設淘寶家具線下展示店「Papahome淘寶家具實體店」，在佔地過2萬呎的店舖，展示由超過100間淘寶商家精選過萬件優質家具，當中包括上述為大家介紹的8款淘寶家具，讓大家可以親身到現場摸過、看過才下單！

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略