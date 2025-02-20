NET-A-PORTER優惠碼85折｜大地色單品10款推介　連身裙／手袋／鞋

每年Pantone都會公布年度代表色，成為潮流的指標！2025年Pantone的代表色是「Mocha Mousse」，是一種溫暖的棕色調，屬於大地色調，比過往的Pantone都更為百搭，無論喜歡走優雅風，還是休閒風，都能加添Mocha Mousse的元素！這次將會為大家介紹10件Mocha Mousse的飾物、手袋等單品，還有NET-A-PORTER 85折優惠碼提供！



pantone公布2025年度顏色是Mocha Mousse。（官方圖片）

2025年Pantone代表色「Mocha Mousse」是溫暖的棕色調，看起來比奶茶色深一點、又比咖啡色淺一點，是一種偏大地系的顏色。

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大地色穿搭單品推薦【1】AQUAZZURA - 芭蕾平底鞋

這雙AQUAZZURA的芭蕾平底鞋由佛羅倫斯的專業鞋匠打造，選用絨面皮革製成，鞋頭、鞋邊、鞋扣都選用黑色羅紋緞帶，無論是顏色或款式都非常百搭，用來搭配連身裙、西裝褲，還是牛仔褲都很好看。

AQUAZZURA - 芭蕾平底鞋

優惠價：$4632.5（原價：$5450）

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大地色穿搭單品推薦【2】ADIDAS ORIGINALS - Japan 絨面革邊飾皮革運動鞋

這款adidas Originals Japan的運動鞋採用低筒設計，加上特別容易穿搭的Mocha Mousse色調，無論下身是深色、淺色，都可以搭配這雙色調溫暖的運動鞋，鞋身還有白色皮革的adidas標誌性三間！

ADIDAS ORIGINALS Japan 絨面革邊飾皮革運動鞋

優惠價：$865.3（原價：$1018）

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大地色穿搭單品推薦【3】KHAITE - Ava一字肩百褶裙

KHAITE的Ava連身裙採用一字肩設計，露肩設計帶一點小性感，而腰間採用貼身剪裁，加上輪廓縫線流線型設計，能凸顯腰部線條及輪廓，下身選用垂墜感十足的百褶裙，隨著腳步而擺動。

KHAITE - Ava一字肩百褶裙

優惠價：$23,630（原價：$27,800）

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大地色穿搭單品推薦【4】NILI LOTAN - 羊絨開襟衫

天氣如今仍乍暖還寒，這款NILI LOTAN利用Cashmere羊絨開襟外套就最適合現在穿！羊絨的特點是非常柔軟又保暖，加上羅紋飾邊和色系鈕扣，看起來更加時尚。既可以單獨穿，或搭配背心一起穿。

NILI LOTAN - 羊絨開襟衫

優惠價：$4,285.7（原價：$5,042）

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大地色穿搭單品推薦【5】LOEWE - 皮革手繩

這款LOEWE的皮革手繩，利用柔軟的啡色皮革製成，手繩上有一顆金色小圓石配件，配件上更刻有LOEWE經典標誌的Anagram，款式看起來低調，但非常百搭。手繩採用柔軟的皮革製作，可以按喜好繞在手腕上，展現出獨特的風格。

LOEWE - 皮革手繩

售價：$2,200

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大地色穿搭單品推薦【6】SAINT LAURENT - Le 5 à 7 單肩包

這款SAINT LAURENT的單肩包設計簡約，而且容量極大，無論是銀包、電話，還是化妝袋、雨傘都可以放進去，非常適合日常上班使用。包袋正面還有YSL的五金扣，令包袋辨識度大大提高！

SAINT LAURENT - Le 5 à 7 單肩包

售價：$24,500

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大地色穿搭單品推薦【7】VALENTINO GARAVANI-Antibes小型手提包

這款VALENTINO GARAVANI手提包選用意大利皮革製成，包袋旁邊有一個可調節形狀的帶扣，配上金色的配件，看起來高貴大方。這款手提包雖然是小號，卻有足夠空間擺放手機、銀包、鑰匙等等，顏色選用深啡色，無論是OL上班使用，還是約會外出使用，都非常適合。

VALENTINO GARAVANI - Antibes小型手提包

售價：$20,500

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大地色穿搭單品推薦【8】Saint Laurent - 一字肩迷你裙

SAINT LAURENT這款一字肩迷你裙，選用露肩設計，帶來點點性感，如果能搭配絲襪、高跟鞋，身材便會顯得更高佻！另一亮點是手袖的繫帶設計，可以綁成蝴蝶結。布料更選用不易變形的斜紋棉布製作而成！

Saint Laurent - 一字肩迷你裙

售價：$22,800

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大地色穿搭單品推薦【9】BOTTEGA VENETA - 木質耳環

提及BOTTEGA VENETA就想到非常百搭的經典格仔紋皮革包具，而這款BOTTEGA VENETA耳環同樣百搭，耳環利用木頭雕刻而成，表面打磨得非常光滑，設計抽象、簡約，線條柔和，加上有金色的部件，低調中又帶點驚喜，特別適合日常配戴。

BOTTEGA VENETA - 木質耳環

售價：$11,400

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大地色穿搭單品推薦【10】VALENTINO GARAVANI - VLogo皮革腰帶

VALENTINO GARAVANI皮革腰帶設計簡約，特別適合日常使用！腰帶環加上品牌具標誌性的V Logo。皮帶扣特別選用具有光澤感的金色，令整體簡約之餘又能顯出格調。

VALENTINO GARAVANI - VLogo皮革腰帶

售價：$4,500

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