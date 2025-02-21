NET-A-PORTER優惠碼85折｜春夏穿搭單品10大推介　透膚感／復古風

2025年春夏穿搭流行元素主要偏向復古，波希米亞風會重新帶領潮流，加上百搭的大地色，大致都非常容易穿搭！這次將會為大家介紹10件春夏容易穿搭的潮流單品！憑優惠碼【APAC15】於NET-A-PORTER網站購物更可享85折優惠（15%OFF）！



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2025年春夏穿搭單品【1】AGOLDE - 復古牛仔褲

這條AGOLDE的牛仔褲選用90年代收腰設計，看起來或許有一點復古的感覺，但一點絕不過時！ 高腰直筒剪裁，顯得非常修身。而且這是一條四季可穿的牛仔褲，無論上身穿薄薄T-Shirt，還是厚厚的毛衣，都可以搭配。

AGOLDE - 復古牛仔褲

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2025年春夏穿搭單品【2】PROENZA SCHOULER - 針織超長半身裙

這款PROENZA SCHOULER的半身裙採用低腰設計，上半是彈性針織，下半則是微透膚的皺紋質料，走路時裙尾擺動，顯得格外優雅。顏色選擇有黑色、白色兩款可選，無論是哪種顏色，都相當容易配搭。

PROENZA SCHOULER - 針織超長半身裙

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2025年春夏穿搭單品【3】ISABEL MARANT - 棉質荷葉邊高腰短褲

短褲是夏天必備單品！這條ISABEL MARANT棉質荷葉邊高腰短褲，腰帶下方有荷葉邊裝飾，給人一種甜美的感覺。看起來好像是牛仔布料，事實卻是棉質布料染製而成，質地會較為透風，即使在夏天穿著也不會感到悶熱，而褲管採用寬鬆設計，穿起來分外舒適。

ISABEL MARANT - 棉質荷葉邊高腰短褲

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2025年春夏穿搭單品【4】DÔEN - 米白色純棉中長連身裙

這款DÔEN米白色中長洋裝非常百搭，而且極適合春夏天穿搭，下身是長直裙，上身搭配褶皺的設計，為長裙添上一點細節，肩帶利用荷葉邊裝飾，即使是純色裙也可以穿出氣質！這類長裙最適合搭配涼鞋。除了米白色，還有黑色、灰綠色可選。

DÔEN - 米白色純棉中長連身裙

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2025年春夏穿搭單品【5】MANOLO BLAHNIK - 皮革高跟鞋

涼鞋是夏天必須的穿搭單品，這對MANOLO BLAHNIK皮革涼鞋，以繫帶設計，腳踝處有柔軟的皮革繫帶可以綁在小腿，鞋根高達4吋，令雙腿顯得特別修長，外型適合夏天。另外，每雙涼鞋都是意大利手工製作！

MANOLO BLAHNIK - 皮革高跟鞋

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2025年春夏穿搭單品【6】BOTTEGA VENETA - 格紋高根鞋

採用了品牌標誌性的「Intrecciato」設計，把皮革條旋一編織在一起，不單能加固皮革條，更能創造出獨特的格紋飾面，加上輕輕扭曲的皮革花紋。鞋根高度為8.5cm，鞋頭的底部加上粒狀防滑粒，令鞋底更能抓緊地面。

BOTTEGA VENETA - 格紋高根鞋

售價：$8,900

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2025年春夏穿搭單品【7】JW ANDERSON - 皮革單肩包

2025年PANTONE是大地色系的「Mocha Mousse」，這款JW ANDERSON手袋就正好選用了大地色系，而且款式多變，搭配肩帶成為單肩包，利用手柄當作手提包，甚至變成信封包。手袋的容量極大，無論是銀包、電話、鑰匙，甚至書本都可以放進去。

JW ANDERSON - 皮革單肩包

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2025年春夏穿搭單品【8】CHLOÉ - 弧形皮革單肩包

這款CHLOÉ弧形手袋的手柄採用手鐲式設計，搭配經典O形金屬扣，而連接金屬扣的部份選用一排金、銀色混搭的金屬環。手袋以意大利皮革製成，手袋的容量極大，有充足的空間放置手機、銀包、化妝品等等，適合上班、約會使用。

CHLOÉ - 弧形皮革單肩包

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2025年春夏穿搭單品【9】CHLOÉ - 金色吊鏈耳環

今個春夏波希米亞風將會重新流行起來！圖騰、流蘇、編織都是波希米亞風必備的元素！這款CHLOÉ的耳環結合了懸垂的吊鏈、編織的元素，加上手工製作風格，搭配風格相似的服飾，定必成為今個夏天的焦點！

CHLOÉ - 金色吊鏈耳環

85折優惠價：$5,900（原價：$5,015）

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2025年春夏穿搭單品【10】CHLOÉ - 金色Ｏ形環手鐲

這款CHLOÉ金色手鐲極具質感，它以金色的金屬製成，配件上有猶如樹紋的細小條紋，看起來更為漂亮，手鐲的正中間是一個Ｏ形環，兩旁是懸垂的飾物，揮手或伸手時，那些飾物就會漂亮地搖曳，成為目光的焦點。

CHLOÉ - 金色Ｏ形環手鐲

85折優惠價：$5,270（原價：$6,200）

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