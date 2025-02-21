行山好去處｜7條冷門行山路線！避開行山人潮｜附交通路線教學

行山好去處7大推介！精選7條香港冷門行山好去處，避開行山人潮，交通、路線、交通、難度一文看清楚！全港實在有好多熱門行山路線，但想避開行山人潮其實並不難，簡單易上手之餘，風景優美打卡靚！如果是新手的話，也不妨看看7大一小時新手行山路線！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

行山好去處【1】冷門行山路線——上水華山

華山行山路線將連走多個山峰，包括華山、杉山以及犀牛望月，當中有不同斜度的路段，因從高處望向山峰時可清楚見到連綿山脈及山路，因被稱為「港版萬里長城」華山行山路線。路上可遠晀上水、深圳的景色，在秋冬更可賞金黃芒草！

延伸閱讀：上水行山路線｜港版萬里長城 新手2小時行完4座山 必看金黃芒草海

華山有「港版萬里長城」之稱。（IG @ murmurisum授權）

行山好去處【2】冷門行山路線——古洞水塘

第2條冷門行山路線就是古洞水塘，想看「心形湖」在上水都可以見到心形湖美景！位於上水的古洞水塘本來是灌溉用的水塘，但現時用作救火用途。古洞水塘因為在附近的古洞配水庫山崗高處俯瞰，形狀酷似心形，因而得名「港版心形湖」。

延伸閱讀：新手行山路線｜上水港版心形湖水塘路線 1小時行完/超靚天空之鏡

「港版心形湖」古洞水塘。（IG@yufung328授權）

行山好去處【3】冷門行山路線——牛耳石山

第3條冷門行山路是牛耳石山，位於西貢，因以前山頭兩側的岩石形狀似牛耳而得名。牛耳石山毗鄰岩頭山，高425米，在牛耳石山頂上可眺望不同的島嶼及美景，包括滘西洲、西貢海域一帶。途中有士多，供應綠豆沙以及豆腐花等小食、糖水。

【冷門行山路線】女婆山陽元石行山路線

路線：猴塘溪>嶂上>牛耳石山>北潭凹

交通：於西貢市中心乘搭7號專線小巴，至猴塘溪。

全長：4.5 公里

需時：2.5 小時



行山好去處【4】冷門行山路線——女婆山／陽元石

位於新界石門以東的女婆山有不少奇石，當中最特別的就是「陽元石」，因外形像男性器官而得名。另外亦有不少奇石，如鑽石、心型石、梅鑽、豪豬石、三兄弟石、豆腐石，非常趣怪。在女婆山行山路線，沿路亦可欣俯瞰馬場、石芽出一帶的風景。不過女婆山雖有明確的路徑行，但並非官方路線，難度中等。

「陽元石」為女婆山的奇石之一。（小紅書@劉祖榮）

【冷門行山路線】女婆山陽元石行山路線

路線：突破青年村>女婆山>豪豬石>老鼠石>陽元石>女婆坳>梅花古道>花心坑

交通：於沙田港鐵站，乘67K小巴到突破青年村下車

全長：約4公里

需時：約3小時



行山好去處【5】冷門行山路線——印洲塘郊遊徑

香港有個隱世粉紅石灘！三椏涌海岸有獨特的赤色岩層海岸，因這一帶的砂岩含大量鐵質，經過氧化後變成粉紅色，形成粉紅色岩石石灘一大片，在印洲塘郊遊徑路線途中就可見到，同時可以一覽印洲塘海岸公園的景色，打卡超靚！

【冷門行山路線】印洲塘郊遊徑行山路線

路線：港鐵大埔墟站>烏蛟騰>印洲塘郊遊徑>三椏村海岸>荔枝窩觀景台>荔枝窩地質教育中心>馬料水碼頭/烏蛟騰

交通：於港鐵大埔墟站乘坐20R小巴至祠心路路口下車或乘275R巴士（周日及公眾假期行駛）至烏蛟騰路下車

全長：約8公里

時間：約3小時



行山好去處【6】冷門行山路線——小馬山

小馬山行山路線會連行柏架山、畢拿山以及小馬山三山，不但鄰近鰂魚涌市區，而且非常易行，在海拔高400多米的小馬山山頂上，可飽覽180度港島東及九龍東兩岸景色。

小馬山山頂山峰上有個發射站及已廢棄的三角網測量站，外牆被人塗上塗鴉，是個打卡好去處。

【冷門行山路線】小馬山行山路線

路線：柏架山道自然徑>柏架山道+大風坳 > 畢拿山 > 小馬山 > 柏架山道

交通：於港鐵鰂魚涌站A出口，出站後向右沿著英皇道行

全長：約6公里

時間：約2小時30分鐘



行山好去處【7】冷門行山路線——地塘仔郊遊徑

地塘仔位處鳳凰山北麓的谷地，是一處充滿佛教氣息的地方。此處是昔日法門古道的必經之地，成東涌與昂坪之間的中途要站。新建成的地塘仔郊遊徑，連接著伯公坳附近的東涌路和地塘仔。途中會經過鳳東飛瀑及寶林寺，新手1小時內就可行完。

延伸閱讀：大嶼山行山｜地塘仔郊遊徑遠眺機場靚景 終點一睹隱世寺院寶林寺

（漁護署「郊野樂行」網站圖片）

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略