茶餐廳奶茶杯設計超厚　網民斥奸到出汁　真相公開！原來是大誤會

茶餐廳奶茶｜有網民近日在Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」出帖文，指在一間餐廳飲熱奶茶時發現奶茶杯「隻杯咁都得」，引起網民熱論！不少人斥責餐廳「縮骨」、「無良」、「奸商奸到出汁」。不過，亦有網民為餐廳澄清，指這款奶茶杯設計原來超有用！想知奶茶杯咁厚的真相？即看下文了解啦！



網民在「香港茶餐廳及美食關注組」上發帖文，指「隻杯咁都得」後引起熱議！（FB@香港茶餐廳及美食關注組）

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網民怒插這款奶茶杯「好失禮」！

奶茶大家都鐘意飲啦！近日，就有網民在Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」出帖文，指在一間餐廳飲熱奶茶時發現奶茶杯「隻杯咁都得」。從帖文可見，網民所指奶茶杯的特別內沿設計令容量減少了。有網民看見後批評該設計：「飲兩啖就飲完！」

帖文一岀，網民紛紛留言怒插餐廳老闆的操作好奸！（FB@香港茶餐廳及美食關注組）

飲奶茶用厚瓷杯才是王道！

不過，亦有網友回應指「少見多怪」、「用心良苦，厚D係保温」，原來這款瓦杯本來有蓋的，原意是為奶茶作保溫作用，基於很多餐廳的冷氣都好足，奶茶容易變冷，所以其實是個美麗的誤會！

黑白淡奶官網也一早為大家拆解迷團，指厚瓷杯有較強的耐熱力，能大大提升保溫功能，令茶客品嘗的每一啖奶茶都能保持微溫，而且杯身有一定的厚度，嘴唇和茶杯有更大接觸面，令奶茶入口時，口感更加充實！

厚瓷杯有較強的耐熱力，能大大提升保溫功能。（資料圖片）

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