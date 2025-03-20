為慶祝Miffy70周年生日，Cath Kidston再度推出人氣Miffy聯乘系列。從全新的視角探索色彩、愛與藝術交融所帶來的美妙共鳴。



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Miffy70周年生日 Cath Kidston SS25最新聯乘載譽歸來。

此次聯乘靈感源自Dick Bruna — Miffy的創作者，透過層疊顏色創造出屬於Miffy的獨特世界。設計團隊巧妙地運用全新的剪紙印花，手工剪裁和排列，展現出豐富的層次感。每一款產品都值得細心品味。

此外，是次聯乘中您會看到許多Miffy標誌性的印花設計，包括Archival和手繪條紋印花(Graphic hand-drawn strip print)，再次向Dick Bruna的美學致敬，讓Miffy的魅力得以延續。

受到上季成功的激勵，今季我們推出了豐富的產品系列，包括袋款、配飾、兒童袋款以及人氣雨傘等等，現在已在Cath Kidston網店及各大門市上架！

Miffy Rodeo 童裝背包

大Size HK$690

中Size HK$590



Miffy Rodeo 童裝背包

Miffy Canvas 童裝背包

大Size HK$690

中Size HK$590



Miffy Canvas 童裝背包

Miffy Lace 水桶包 $750



Miffy Lace 水桶包

Miffy Lace小背包 HK$890



Miffy Lace小背包

Miffy 雨傘 HK$390



Miffy 雨傘

Miffy Rodeo 童裝背包

大Size HK$450

小Size HK$350



Miffy Rodeo 童裝背包

Miffy系列為特選商品，不參與網站正進行的網店週年慶及其他優惠，不過在PayMe App領券再於官方網店上購買可最高全單減$100。

門市

東涌東薈城2期4樓403號舖

沙田新城市廣場第3期3樓356號舖

香港九龍塘達之路80號又一城2樓J區 (Pop-up store)

香港銅鑼灣軒尼詩道555號崇光百貨3樓

香港太古城中心2樓285舖



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