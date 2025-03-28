長者優惠自助餐8推介！酒店任食龍蝦+蟹腳+鮑魚+片皮鴨！$125起

長者自助餐優惠2025｜自助餐優惠｜老友記有著數！現時不少酒店趁復活節推出自助餐優惠，《香港01》「好食玩飛」記者已為大家搜羅7間高性價比、有長者優惠的酒店自助餐，當中除了有可任食生蠔、龍蝦、鮑魚的酒店餐廳外，還有滋補湯水和清熱甜品，啱晒老友記！當中有一間最平更低至$125，詳情即睇下文！



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長者自助餐優惠【1】朗廷酒店——火炙松露醬燒波士頓龍蝦、 拖羅蓉魚生飯、即開生蠔 買一送一

朗廷酒店位處尖沙咀，鄰近尖沙咀地鐵站，非常方便老友記前往！酒店今個月推出「鮑魚自助晚餐」及「自助午餐」，每天有5款海鮮輪流供應，包括新鮮活蠔、雪場蟹腳、潮式凍蟹、青口等等。

當中重點長腳蟹、烤阿根廷沙朗牛排、即開生蠔、火炙松露醬燒波士頓龍蝦、黃鰭金槍魚、北海道帶子刺身、火炙和牛壽司、拖羅蓉魚生飯，酒店自助晚餐與自助午餐現時都有買一送一優惠！👉🏻快閃7日✨人均$245

香港朗廷酒店｜鮑魚自助晚餐

優惠價（買一送一）： $922起／2位（$1689.6）｜人均$461

成人：$576起（原價$845）

長者或小童： $415（原價$537）

香港朗廷酒店｜自助午餐

優惠價（買一送一）：$490起／2位（原價$897.6）｜人均$245

成人：$306起（原價$$449）

長者或小童：$253（原價$328）

👉🏻快閃7日✨人均$245

地址：尖沙咀北京道8號

電話：2375 1133



長者自助餐優惠【2】沙田帝逸酒店——九巴主題自助餐、八寶鴨／買二送二

沙田帝逸酒店Alva House的「KMB『巴』羅萬有．港式盛薈自助晚餐」，除了有別具特色的九巴造型甜品，還有矜貴食材入饌的港式懷舊菜及手工菜，讓一眾老友記品嘗回憶中的味道！廚師重點推介包括八寶鴨、芝士焗龍蝦、黃金炸蟹拑、鳳城脆炸日本蜜瓜3.6牛乳、生拆蟹肉雲腿碗仔翅等等，另外還有日本直送即切原條鮮魚！

最後記得留肚食埋自家製意大利雪糕以及Häagen-Dazs雪糕，保證回本！現有獨家買二送二優惠！👉🏻✨獨家買二送二優惠預訂

沙田帝逸酒店｜自助晚餐

優惠價（買二送二）： $1,843起／4位（原價$3,379 ）｜人均$461

沙田帝逸酒店｜自助午餐

優惠價（買二送二）：$1,027／4位（原價$1,883）｜人均$257

沙田帝逸酒店｜自助早午餐

優惠價（買二送二）：$2,631／4位（原價$1,435 ）｜人均$658

👉🏻✨獨家買二送二優惠預訂

地址：香港沙田源康街1號

電話：3653 1111



長者自助餐優惠【3】歷山酒店——復活節自助餐、和牛 · 海鮮爐端燒自助晚餐／買二送一

歷山酒店推出全新「復活節奇趣滿FUN海鮮交『饗』樂自助餐」以及「和牛 · 海鮮爐端燒自助晚餐」。復活節自助餐主打虹沙律配蜜糖芥末汁、彩虹鮮果沙律、彩虹鮮果巴菲、彩虹忌廉泡芙、復活兔朱古力蛋等，小朋友還可參加「復活奇趣滿FUN小廚神」活動，學習製作曲奇和裝飾杯子蛋糕，有得食有得玩！老友記帶埋孫仔孫女一同前往就最啱！

而「和牛 · 海鮮爐端燒自助晚餐」，設有無限暢飲、即開新鮮生蠔、吞拿魚他他配黑魚子、蟹肉海膽蒸蛋白、頂級西冷牛扒、即焗梳乎厘、和牛牛肩胛肉、和牛牛舌等，每人更有額外一隻磯燒鮑魚及半隻清酒粕香焗龍蝦！主題午餐與晚餐同樣享有買二送一優惠！👉🏻✨即搶買二送一優惠

歷山酒店｜復活節奇趣滿FUN海鮮交「饗」樂自助晚餐

買二送一優惠價：$1,136（2位成人送1位小童）｜人均$379

歷山酒店｜復活節奇趣滿FUN海鮮交「饗」樂自助午餐

買二送一優惠價（2位成人送1位小童）：$773｜人均$258

歷山酒店｜和牛 · 海鮮爐端燒自助晚餐連無限暢飲

星期五、六及公眾假期前夕

買二送一優惠價：$1,136（2位成人送1位小童）｜人均$379

歷山酒店｜和牛 · 海鮮爐端燒自助午餐連無限暢飲

星期六至日及公眾假期

買二送一優惠價：$773（2位成人送1位小童）｜人均$258

歷山酒店｜環球美饌半自助晚餐

星期日至四

成人：$332（原價$405）

長者：$242（原價$350）

小童：$287

👉🏻✨即搶買二送一優惠

地址：香港北角城市花園道32號

電話：3893 2868



長者自助餐優惠【4】MOMO Cafe 西環萬怡酒店——無限供應即開生蠔、雪場蟹腿／低至64折

西環萬怡酒店 MoMo Café推出《歐洲百味匯》海鮮晚餐自助餐，喜歡吃海鮮的老友記必試！餐廳主打即開生蠔、雪場蟹腿、黃金螺、刺身等冷盤，另有法式龍脷柳、 白酒蒜香煮青口及西班牙海鮮燉飯等熱食。

其中推介法式龍脷柳，魚肉以牛油輕煎至金黃酥香，配合檸檬汁的清新酸香，令人回味無窮！另外自助午餐亦有冰鎮海鮮、刺身、Movenpick 雪糕等，同樣選擇多多。自助晚餐連同自助午餐同樣推出優惠，最平低至64折！👉🏻✨即享64折自助餐優惠

MoMo Café 西環萬怡酒店｜《歐洲百味匯》海鮮晚餐自助餐

優惠價（星期一至四）

成人：$398起（原價$625）

長者：$363起（原價$570）

小童：$272起（原價 $427）

優惠價（星期五至日及公眾假期）

成人：$449（原價$658）

長者：$413（原價$605）

小童：$314（原價$459.8）

MoMo Café 西環萬怡酒店｜自助午餐

優惠價（星期一至五）

成人：$210（原價$308）

長者：$179（原價$262）

小童：$149（原價$218）

星期六至日及公眾假期

成人：$263（原價$385）

長者：$231（原價$339）

小童：$201（原價$295）

👉🏻✨即享64折自助餐優惠

地址：西營盤干諾道西167號香港萬怡酒店

電話：37178989



長者自助餐優惠【5】荃灣／屯門悦品酒店——燒比目魚配開心果保雲酥、花彫蛋白蒸龍蝦鉗／買二送二

悦品酒店推出復活節限定的「『喜悦』復活節自助餐」！自助晚餐推介菜式包括燒比目魚配開心果保雲酥、花彫蛋白蒸龍蝦鉗、意式煙三文魚蛋批等等，另外當然不少得冰鎮海鮮、天婦羅、即開活生蠔、燒肉區的燒頂級紐西蘭肉眼和燒羊腿等必吃美食！啱晒喜歡吃不同菜式的老友記！酒店現時有買二送二優惠，人均低至$209！

另外，酒店本月亦有「鵝肝花膠貴族自助晚餐」、「海之誘惑自助午餐」、「龍蝦松露 • 半自助晚餐」、「閒日精選半自助午餐」等套餐優惠，最平低至$125！👉🏻✨即享買二送二優惠✨

悦品酒店｜「喜悦」復活節自助晚餐

買二送二優惠價：

$1363／4位（原價$2,499）｜人均$341（荃灣）

$1,411／4位（原價$2,587）｜人均$353（屯門）

悦品酒店｜「喜悦」復活節自助午餐（荃灣／屯門）

買二送二優惠價：$835／4位（原價$1,531）｜人均$209

18/4/2025-21/4/2025

悦品酒店｜鵝肝花膠貴族自助晚餐（荃灣／屯門）

買二送二優惠價： $1,363／4位（原價$2,499）｜人均$341

10/3/2025 - 30/4/2025

屯門悦品酒店｜龍蝦松露 • 半自助晚餐

優惠價：成人 $203

悦品酒店｜海之誘惑自助午餐

買二送二優惠價：$835／4位｜人均$209（荃灣／屯門）

屯門悦品酒店｜閒日精選半自助午餐

優惠價：成人 $134（荃灣）／$125（屯門）

悦品酒店｜海之誘惑自助午餐（屯門／荃灣）

優惠價：$835／4位（原價$1,531）｜人均$209

👉🏻✨荃灣悦品酒店｜買二送二✨

👉🏻✨屯門悦品酒店｜買二送二✨

地址：屯門建豐街4號（屯門）／葵涌青山公路葵涌段443號悦品酒店‧荃灣地下低層（荃灣）

電話：3899 9222／3891 1888



長者自助餐優惠【6】九龍酒店倚窗閣——任食海鮮、滋補蟲草花海底椰燉烏雞／快閃5折

九龍酒店倚窗閣推出「日韓蒸鮮美味」自助晚餐，喜歡吃日韓料理的老友記必試！餐廳主打大阪燒、日本清酒煮蜆、和牛面頰、香草海鹽慢烤有骨肉眼扒等日韓美食，還有蟲草花海底椰燉烏雞，相當滋補！

不得不提，酒店另有「國際海鮮自助午餐」，可以任食加拿大和俄羅斯雪花蟹腳、磯煮鮑魚、青口、即切烤肉等主食，現時更有低至5折優惠！👉🏻✨快閃5折優惠

九龍酒店｜日韓蒸鮮美味自助晚餐

快閃優惠價：$431

九龍酒店｜國際海鮮自助午餐

快閃優惠價：$263

👉🏻✨$263起任食2.5小時

地址：尖沙咀彌敦道19-21號 九龍酒店2樓

電話：2734 3803



長者自助餐優惠【7】香港九龍東皇冠假日酒店——芝士焗龍蝦、北京填鴨／9折

香港九龍東皇冠假日酒店尚廚推出「尋味歐陸之旅自助晚餐」，在復活節（4月18至21日）期間，酒店將有限定節目「復活童樂天地」，啱晒老友記帶同孫仔孫女參加！此外，節日期間還有限定菜式，包括海龍王酥皮湯、泰式香茅燒雞、芒果熱情果慕絲蛋糕、菠蘿椰子蛋糕等熱食和甜品。

而恆常美食則有新鮮生蠔、燒羊髀、日式汁煮海鱸柳、朝鮮風炒虎蝦球、三重芝士焗吉列廣島蠔、鴨肉關東煮、即製北京填鴨等精選美食，即使老友記不愛吃生冷食物，同樣能享受多款熟食。酒店自助餐現有9折優惠！👉🏻✨即搶9折優惠

香港九龍東皇冠假日酒店｜尋味歐陸之旅自助晚餐

優惠價（星期一至四）

成人：$598（原價$658）

長者：$518（原價$570）

小童：$418（原價$460）

優惠價（星期五至日及公眾假期）

成人：$638（原價$702）

長者：$558（原價$614）

小童：$458（原價$504）

👉🏻✨即搶9折優惠

香港九龍東皇冠假日酒店｜環球美食盛宴自助午餐

優惠價（星期一至五）

成人：$348（原價$383）

長者：$298（原價$328）

小童：$248（原價$273）

星期六至日及公眾假期

成人：$388（原價$427）

長者：$338（原價$372）

小童：$288（原價$317）

👉🏻✨即搶9折優惠

地址：將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店1樓

電話：3983 0618



長者自助餐優惠【8】港青酒店 YMCA——波士頓龍蝦、印度奶油雞／53折

港青酒店推出「春日美食自助餐」買二送二優惠！晚餐除了有波士頓龍蝦、松葉蟹腳、即煮鮑魚、燒有骨牛肉西冷等美食外，最特別莫過於印度羊肉咖喱、印度香飯、黃金鍋鈀、法式鴨腿燴白豆、越南雞肉米紙卷、南京凍鴨等多國菜色，啱晒想同一時間試盡各種美食的老友記！此外，酒店另有「平日自助午餐」及「早午合併自助餐」，同樣享有優惠，人均低至$260！👉🏻🦪53折優惠預訂

港青酒店｜春日美食自助晚餐

優惠價（星期一至四）

成人：$468（原價$845）

長者：$450（原價$845）

小童：$379（原價$581）

優惠價（星期六日及公眾假期）

成人：$499（原價$845）

長者：$480（原價$845）

小童：$417（原價$581）

港青酒店｜自助午餐

成人：$278（原價$328）

長者：$260（原價$328）

小童：$196（原價$240）

港青酒店｜早午合併自助餐

成人：$359起（原價$427起）

長者：$330起（原價$427起）

小童：$241起（原價$295起）

👉🏻🦪53折優惠預訂

地址：尖沙咀梳士巴利道41號

電話：2268 7000



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