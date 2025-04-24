南丫島船期2025｜中環／香港仔／索罟灣時間表　附度假屋優惠

南丫島是香港旅遊熱門島嶼之一，島上自然風景怡人，吸引不少旅客及港人到訪，尤其是周末及假日。現時香港市區前往南丫島的公共交通工具只有渡海小輪，分別可以在中環碼頭及香港仔碼頭上船。今次《香港01》好食玩飛頻道便為大家整理了南丫島的船期時間表，以便大家前往！



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南丫島的自然風景一向都受遊客歡迎。（小紅書圖片：鋒Sir）

中環往來南丫島（索罟灣／榕樹灣）

如果想從中環前往南丫島，可以到中環4號碼頭，碼頭分別有前往「索罟灣」及「榕樹灣」的渡輪，偏向喜歡在榕樹灣下船，因為榕樹灣大街相對較熱鬧，有小商店、海鮮餐廳，也有景點「南丫風采發電站」，亦可以在「洪聖爺泳灘」游泳，或者看看海景。而索罟灣就有天后廟、觀景台，但人流相對較少，適合喜歡悠閒看風景的朋友。

來往中環至榕樹灣的班次平均20分鐘至60分鐘一班，中環至榕樹灣的尾班船是00:30（星期六日及公眾假期是02:30），而榕樹灣至中環的尾班船是23:30，如果錯過了就要等到早上05:30才有首班船回到中環；

至於來往中環至索罟灣的班次就相對較少，平均90至95分鐘一班，中環至索罟灣的尾班船是23:30；索罟灣至中環的尾班船是22:40，首班船是06:45。

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香港仔往來南丫島（榕樹灣）

香港仔亦有渡輪前往榕樹灣，不過途中會停站至北角村碼頭。不過船期班次較中環碼頭少，約70至150分鐘一班，香港仔往榕樹灣的尾班船22:00，而榕樹灣往香港仔的尾班船是21:10，平日及公眾假期都一樣。

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香港仔往來榕樹灣船期及票價（翠華船務(香港)有限公司官網圖片）

南丫島住宿推介

如果想周末遠離人煙，在南丫島上好好休假幾天，不妨預先訂好酒店或度假屋，即使行山看風景行到攰，都可以回到屋內休息！

南丫島住宿推介【1】香港文麗華度假屋（Man Lai Wah Resort）

香港文麗華度假屋（Man Lai Wah Resort）提供9間客房，每間客房有冷氣、電視以及迷你雪櫃，提供洗浴用品、風筒、拖鞋等用品。度假屋部份客房面向榕樹灣，可以看到不錯的景色！而且位置非常靠近碼頭，出入特別便利。

香港文麗華度假屋（Man Lai Wah Resort）

房價：人均$240／晚（標準雙人間）

地址：香港南丫島榕樹灣寶華園2號

交通：榕樹灣碼頭步行1分鐘

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南丫島住宿推介【2】優閒渡假屋（Bali Holiday Resort）

優閒渡假屋（Bali Holiday Resort）在2023年曾經裝修，提供客房15間，距離榕樹灣碼頭有4分鐘路程，距離洪聖爺灣泳灘有19分鐘的路程。度假屋每間客房都有空調、電視、帶有洗浴用品的私人浴室，而公用空間有微波爐和熱水壺。如有需要，渡假屋還提供燒烤場地（需另外收費及自備燒烤用具和食物）。

優閒渡假屋（Bali Holiday Resort）

房價：人均$233／晚（標準雙人間）

地址：南丫島榕樹灣大街8號地下1及2字樓

交通：榕樹灣碼頭步行4分鐘

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南丫島住宿推介【3】浪濤軒（Concerto Inn）

浪濤軒（Concerto Inn）地點就在海灘前面，環境非常舒適，非常適合打算去洪聖爺泳灘游泳的朋友，而且陽台可以看到海景，度假屋亦有提供沙灘草蓆及毛巾方便游泳的住客。屋內亦有安裝滅蚊燈，防止蚊蟲影響住宿環境。

浪濤軒（Concerto Inn）

房價：人均$257／晚（高級雙人房）

地址：榕樹灣洪聖爺灣28號

交通：南丫島榕樹灣碼頭步行20分鐘

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南丫島住宿推介【4】碧海軒（Bellagio Pets Friendly Resort）

碧海軒（Bellagio Pets Friendly Resort）位於洪聖爺灣，房間面向沙灘及海景，酒店自設餐廳、酒吧，如果不想動身到碼頭附近吃飯，也可以在度假屋內用餐。度假屋出門就已經是洪聖爺泳灘，方便住客出門游泳及看海景。

碧海軒（Bellagio Pets Friendly Resort）

房間：人均$334／晚（海景豪華雙人間）

地址：南丫島榕樹灣洪聖爺灣29號

交通：榕樹灣碼頭步行20分鐘

碧海軒搶先預訂：Trip.com｜Booking.com

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