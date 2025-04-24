香港景點｜小紅書爆紅5景點　港人都未聽過　油麻地曱甴超受歡迎

香港景點｜5.1假期快到，相信屆時會有不少內地旅客來港。近年隨著小紅書快速發展，內地遊客來港旅遊到處打卡已成指定動作，他們所發掘的景點，有些更是連香港人自己都不知道！《香港01》「好食玩飛」整合5個小紅書意想不到的5個搞笑打卡景點，即看內文！



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香港景點【1】港鐵站牌直上「天」堂

近日港鐵站的「直上大堂」指示牌成為小紅書新晉的打卡點，吸引不少人朝聖。內地網民將指示牌由「直上大堂」P圖改成「直上『天』堂」，更將其名為「最快升天的地方」！

香港景點【2】油麻地巨型曱甴老鼠海報

位於油麻地的「明記菜種」是近日在小紅書爆紅的新晉景點，原因是「明記菜種」店外掛滿印著巨型曱甴及老鼠的海報，吸引不少人慕名而來！

香港景點【3】油麻地「媽不在家」塗鴉及海報

位於油麻地的「媽不在家」是玩味十足的咖啡店，除了店內特色的裝潢及餐點，店外的大型塗鴉及海報亦在小紅書上爆紅，吸引不少內地遊客特地前來打卡！

香港景點【4】石籬邨粉紅天橋

位於石籬邨石泰樓旁的天橋因為鮮豔的粉紅色外觀而吸引不少內地遊客前來打卡。有香港網民表示不理解，並留言「第一次看到有人打卡石籬」、「這也是網紅打卡點？也就靠調色罷了」。

香港景點【5】尖沙咀飛鷹活絡油超巨型廣告牌

尖沙咀海旁的飛鷹活絡油超巨型廣告牌去年曾在小紅書爆紅，廣告牌上林峯舉高雙手，單腳站立的姿勢被譽為是「港版固力果」，吸引不少人到廣告板模仿林峯的動作打卡。不過，目前廣告牌已經撤下。

尖沙咀飛鷹活絡油超巨型廣告牌（圖片來源：可莉絲＠小紅書）

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