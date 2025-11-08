燒肉+日式放題優惠4推介｜人均$230起任食生蠔　Omakase買1送1

放題優惠推介！趁天氣還不算很熱，一定要把握機會盡情食燒肉放題！《香港01》「好食玩飛」整合7個燒肉及日式放題的優惠推介，人均只需$230起就可以歎到海膽、生蠔等日本料理；有餐廳提供16品廚師發辦買1送1優惠；更有燒肉店推出奢華放題套餐！即看內文！



放題優惠推介【1】御滿屋日本料理 —生蠔、鮑魚、拖羅放題／$186起

香港御滿屋日本料理推出兩種放題套餐，A款以雙重鮑魚為主打，可以品嘗中式鮑魚魚生撻及泰式鮑魚刺身，B款則以「生蠔、池魚皇、鵝肝、拖羅」的極致四重奏做主打，提供空運直送生蠔、池魚皇刺身、法式鵝肝及入口即溶的拖羅！即日起有限時買3送1優惠，人均只需$186起，午市3小時任食! 日本直送刺身、鵝肝鮑魚！

此外，餐廳更提供超過102款刺身、壽司、手卷、串燒及鍋物等選擇。當中推介海膽手卷、鹽燒牛舌、火炙醬燒蠔壽司、牛油果蟹肉他他、蟹肉沙律忌廉芝士軟殼蟹卷等回本沒市！現有限時買3送1優惠，人均$186起！

御滿屋日本料理｜快閃買三送一優惠

星期一至四｜午市3小時套餐A放題

快閃價：$744/4位用 （原價：$992） | 人均$186

星期一至四｜晚市2小時套餐A放題

快閃價：$894/4位用（原價：$1,192）| 人均$223.5

地址：旺角彌敦道胡社生行1/F｜屯門市廣場1期1樓1246-1266號舖｜大埔安邦路3號超級城C區地下542-548號

電話：3622 3336（旺角店）｜2810 6068（屯門店）｜3622 2070（大埔店）



放題優惠推介【2】全港首間韓國自助餐 — Chef Zone 限時買3送1！超過150款韓食! 回本必食醬油蝦蟹、鮑魚粥、參雞湯

全新開幕的Chef Zone由一眾韓國籍廚師創立，是全港首間採用自助餐形式用餐的韓國料理，坐落於尖沙咀加拿芬廣場。Chef Zone全場面積達10,000平方呎，提供250個寬敞座位，不但環境舒適，食物種類更十分豐富! 現時更推出限時買3送1限時優惠，每日限量20個名額，人均$141起就可以任食醬油蝦、醬油蟹、鮑魚等，更有多達150款韓食及50種壽司刺身，絕對可以回本！

+ 2

Chef Zone｜中午時段（12:00-15:00）

極速回本餐— 60分鐘自助餐

優惠價（買3送1）：$564｜人均$141｜原價$752

優惠價（1位）：$170｜原價$188

韓味深度食—150分鐘自助餐

優惠價（買3送1）：$714｜人均$178.5｜原價$952

優惠價（1位）：$215｜原價$238

Chef Zone｜下午茶時段（15:00-18:00）

輕鬆嚐韓風— 90分鐘自助餐

優惠價（買3送1）：$714｜人均$178.5｜原價$952

優惠價（1位）：$215｜原價$238

悠閒雙小時— 120分鐘自助餐

優惠價（買3送1）：$804｜人均$201｜原價$1,072

優惠價（1位）：$242｜原價$268

Chef Zone｜晚餐時段（18:00-23:00）

優惠價（1位；星期一至五）：$262起｜原價$308

優惠價（1位；星期六日及公眾假期）：$279起｜原價$328

Chef Zone

地址：尖沙咀加拿芬道20號加拿芬廣場3樓

電話：2638 8123

開放時間: 12:00 - 23:00



放題優惠推介【3】前米芝蓮餐廳總廚主理 — 中環L'AMOUR 法日Fusion餐廳 — 人均$449任食即開12CM生蠔

由米芝蓮三星團隊打造、位於中環的L'AMOUR在11月10日中午11:00至11月23日快閃期間，推出限時買1送1優惠，除了任食即開法日澳生蠔之外，今次還額外升級無限添加任食海鮮，包括頂級魚子醬、日本北海道帶子、慢煮南非鮑魚等！人均只需$449起即可品嚐5道菜的法式套餐及2小時生蠔海鮮放題！獨家送紅白酒一枝！

中環L'AMOUR 法日Fusion餐廳｜限時買一送一

快閃價：$898/2位 | 原價$2,576 | 34折｜人均$449

快閃優惠期：2025年11月10日至2025年11月23日

兌換日期：2025年11月10日至2025年12月31日

*獨家免費升級任飲紅白酒（價值: $398），每日名額8個，搶完即止

L'AMOUR（中環店）

地址：中環蘭桂坊德己立街58-62號協興大廈地下A&B號舖



L'AMOUR（太和店）

地址：太和大埔太和路15號太和中心地下38號舖



放題優惠推介【4】Omakase鐵板燒買1送1優惠 — 龍亭｜極品海膽和牛龍蝦十道鐵板燒

龍亭Omakase鐵板燒兩大套餐有獨家快閃買1送1優惠！不但可品嚐到來自不同國家的極品海膽、A5和牛、龍蝦、鵝肝、1++韓牛等美食，還獨家送時令海鮮或清酒任飲，人均低至$449就食到！「極品海膽和牛龍蝦十道鐵板燒」套餐，有多款來自世界各地的海膽入饌美食，包括墨西哥海膽玉子豆腐、白松露海膽蘭王溫泉蛋兩款精緻凍食；緊接而來還有以海膽搭配昂貴海鮮的主菜，包括塔斯曼尼亞海膽配法國知名生蠔名牌Gillardeau的No.1 Size蠔皇、北海道海膽燒半熟帶子、紫海膽燒溏心鮑魚、練海膽醬燒澳洲龍蝦。當中北海道海膽以甘甜、鹹香見稱；塔斯曼尼亞海膽則肉質肥美、帶淡淡海水味，一個套餐便能試盡多款海膽，海鮮控定能滿足！

除了海鮮之外，當然少不了高級日本料理必吃的A5和牛，當中包括澳洲海膽炒極品松本A5和牛，以及加拿大海膽和牛脂炒飯，最後來一客柚子海膽雪葩作為甜品埋尾，整個套餐都有鮮甜海膽伴隨，無論午市還是晚市人均都只是$449！

龍亭Omakase鐵板燒｜限時買一送一

午市｜鵝肝龍蝦1++韓牛（十四品）｜獨家送清酒任飲

時段：12:00／14:00

晚市｜鵝肝龍蝦1++韓牛（十四品）｜獨家送時令海鮮一份

時段：18:00／20:00／22:00

價錢：$898／2位｜原價$2,720｜人均$449

優惠兌換日期：即日起至2025年12月15日

龍亭地址：

大埔太和翠樂街11號美豐花園10號地舖（大埔）／

佐敦寧波街寧波街27-31號（佐敦）／

中環德己立街58至62號協興大廈5樓（中環）



（全文完）