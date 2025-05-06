歐陽萬成Jimmy O. Yang棟篤笑　6.14紅館開Show｜附票價+開售時間

歐陽萬成宣布將在香港體育館（紅館）舉辦「棟篤笑」！美國演員兼棟篤笑喜劇明星 Jimmy O Yang今日（6日）於社交平台宣布，將於6月14日開在紅館Show，門票售價由$380起。門票將於5月9日予滙豐銀行信用卡優先預購，其後在5月12日可於Klook率先預訂，並在5月15日於城市售票網正式公開發售。門票詳情即睇內文！



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歐陽萬成（Jimmy O Yang）今日（6日）於社交平台宣布，將於6月14日在香港體育館（紅館）舉辦名為「Jimmy O Yang Live in Hong Kong」的棟篤笑表演。門票售價分為$780、$580和$380。

5月12日 Klook預售 👉🏻 Klook

而滙豐信用卡用戶可優先於5月9日下午2點在Cityline預購門票，門票其後會在5月12日中午12點於Klook率先預售。而公開發售門票將會在5月15日早上10點在城市電腦售票網正式發售。

5月12日 Klook預售 👉🏻 Klook

票價：$780 / $580 / $380

時間：6月14日（晚上8時15分）

地點：紅磡體育館

購票方法：Cityline（優先預售）、Klook、城市售票網

購票時間：5月9日下午2點（優先預售）、5月12日中午12點（Klook預售）、5月15日早上10點（城市售票網公開發售）



＊Klook、城市售票網門票詳情尚未公布。

歐陽萬成（Jimmy O Yang）將於6月14日在香港體育館（紅館）舉辦名為「Jimmy O Yang Live in Hong Kong」的棟篤笑表演。（Instargram@jimmyoyang）

歐陽萬成Jimmy O. Yang棟篤笑｜由美國影視圈紅返香港

歐陽萬成（Jimmy O Yang）於1987年在香港出生，現年37歲，曾就讀香港華仁書院。他在13歲隨家人移民到美國，並在加州大學聖地牙哥分校畢業後，毅然投身棟篤笑表演。

歐陽萬成自2012年起活躍於美國影視圈，後來參演HBO美劇《矽谷群英》（Silicon Valley），憑飾演華裔商人靳陽一角，其獨特的幽默風格深受觀眾喜愛，隨後更演出多部電影，包括《我的超豪男友》（Crazy Rich Asians）、《謎·離島》（Fantasy Island）等等。而去年在Disney+美劇《內景唐人街》（Interior Chinatown），他更擔正做男主角，令人氣有增無減，由美國紅返香港。

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