兵馬俑展｜免費入場！11件國家一級文物展出　漢景帝地下兵團曝光

兵馬俑展｜香港歷史博物館跟陝西省文物局聯合舉辦「香港賽馬會呈獻系列：天下一統—陝西秦漢文明展」，免費開放予市民參觀！即日起至7月7日，市民隨時都能到訪參觀，展覽以秦漢時期的輝煌文明為主題，展出過百件珍貴文物，讓觀眾探索博大精深的中華文化與歷史，想了解更多展覽詳情即看下文啦！



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兵馬俑展｜「天下一統——陝西秦漢文明展」 探索秦漢歷史

香港歷史博物館「天下一統——陝西秦漢文明展」由康樂及文化事務署與陝西省文物局聯合主辦，展期至7月7日，免費入場！

展覽以秦漢時期（公元前221年至公元220年）為背景，這一時期是中國歷史上首次實現「大一統」政治體制的關鍵時期，秦始皇創立中央集權體制，統一法度與文字，並確定儒家思想的統治地位等，對往後二千多年的中國政治和文化帶來深遠的影響。觀眾可以在這個展覽深入了解秦漢時期的政治制度、經濟發展、文化成就、科技進步以及中外交流的盛況。

兵馬俑展｜展出逾百件珍藏！秦始皇兵馬俑／車馬器

展覽分為8個主題展區，分別有制度、經濟、文藝、科技等。當中會展出逾100件（套）珍貴文物及藏品，分別來自秦始皇帝陵博物院、漢景帝陽陵博物院及陝西省考古研究院（陝西考古博物館）等，當中有超過一半都是首次在香港展出！

記者最推介大家看的，當然是11件（組）國家一級文物，其中4件更是首次在內地以外地方展出。展品包括秦始皇兵馬俑、漢景帝地下兵團與牲畜群像、車馬器具、建築構件、貨幣等，不僅體現秦漢時期高超的工藝技術，更反映當時社會各方面的發展。

以漢代動物陶俑為例，「六畜」包括馬、牛、羊、狗、豬、雞在秦漢時期來說，屬於先人的陪葬品，社會地位越高；陪葬的動物種類和數量就會越多！正正反映了當時社會的生活方式和經濟狀況。

按圖觀看展出國家一級文物：

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除了國家歷史文物，當中也會展出超過20套在香港出土的文物，包括屯門掃管笏、南丫島深灣和赤鱲角深灣村出土的漢代「五銖」銅錢，以及李鄭屋漢墓出土的陶屋模型等。

香港歷史博物館「天下一統—陝西秦漢文明展」

日期：2025年4月16日至7月7日

地點：香港歷史博物館夢周歷史影像暨文化館及一樓大堂

門票：免費入場



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