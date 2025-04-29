兒童優惠自助餐8大｜買2送1！鮑魚+龍蝦任食　12歲以下免費/148起

兒童優惠自助餐｜帶小朋友食自助餐，最怕他們坐不定或是吃得少，好在現時不少酒店自助餐都有兒童優惠，有些更設有兒童遊樂區，啱晒各位爸爸媽媽！這次精選了8間有兒童優惠的酒店自助餐，當中兒童價錢低至$148！另外值得一提，有一間酒店現有買二送一優惠，兩位成人光顧，即可享兒童（4至11歲）免費優惠！詳情即看下文。



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兒童優惠自助餐推介【1】維港凱悅尚萃酒店The Farmhouse——日式主題自助餐／設兒童遊樂區／5歲以下免費

日式美食向來深受港人歡迎，香港維港凱悅尚萃酒店The Farmhouse推出的「春祭り」主題自助餐，主打多款日式料理，包括即切刺身及火炙壽司、燒鳥串、唐揚炸雞、天婦羅、燒日本牡蠣等。於周末晚市期間更有和牛壽喜燒。甜品方面，亦有主廚精選的應節限定款式，如日式芝士蛋糕、抹茶提拉米蘇、草莓大福及期間限定雪糕，小朋友定會喜歡！

值得一提，酒店設有Kids Club兒童遊樂區，提供各式各樣的兒童圖書籍和玩具，即使攜帶小朋友來用膳也不用擔心小朋友亂跑，非常貼心！此外，每位成人惠顧自助餐，更可享一位5歲或以下的同行兒童免費優惠。而自助餐現時更有9折！👉🏻✨9折優惠預訂

維港凱悅尚萃酒店The Farmhouse｜「春祭り」日式主題午餐

優惠價（成人）：$362起｜原價$398起

優惠價（兒童）：$221

維港凱悅尚萃酒店The Farmhouse｜「春祭り」日式主題晚餐

優惠價（成人）：$681起｜原價$748起

優惠價（兒童）：$416

＊兒童為6至12歲。

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兒童優惠自助餐推介【2】香港富麗敦海洋公園酒店——可持續發展加拿⼤⿓蝦／3歲以下的兒童免費／低至75折

香港富麗敦海洋公園酒店星耀廳推出「豐盛海鮮晚市自助餐」！自助晚餐除了有可持續發展加拿⼤⿓蝦、鱈場蟹腳、蜆、熟蝦、青口等冰鎮海鮮外，還有來自不同國家的菜式，包括日式刺身及壽司、帶骨肉眼扒、慢煮砵酒燴羊髀，還有即席烹調的香草龍蝦汁燴海鮮及雕魚燒。此外，3歲以下的兒童更可享免費優惠，另外酒店亦有低至75折優惠！

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值得一提，酒店同時設有2,500平方呎的兒童樂園「The Explorers 探險家」，不但有互動遊樂場、迷你電動賽車場，還有提供不同制服的職業體驗區，讓你和小朋友打卡拍照！爸爸媽媽同一日買飛入場，就可以在享受自助餐的同時，又可以與小朋友共渡溫馨的時光！👉🏻✨人均$368玩足全日｜立即購票

香港富麗敦海洋公園酒店｜豐盛海鮮主題半午餐

優惠價（成人）：$338.3｜原價$398

香港富麗敦海洋公園酒店｜豐盛海鮮主題午餐

優惠價（成人）：$538.2｜原價$598

香港富麗敦海洋公園酒店｜豐盛海鮮主題晚餐

優惠價（成人）：$644.3起｜原價$758起

✨75折優惠預訂

＊小童3歲以下免費。如攜帶兒童請WhatsApp至52296712並提供訂單編號及嬰兒人數，以便安排入座。

地址：黃竹坑海洋徑3號香港富麗敦海洋公園酒店1樓

電話：2166 7466



兒童優惠自助餐推介【3】九龍香格里拉——鱈場蟹腳／龍蝦／買二送一

九龍香格里拉Café Kool咖啡廳推出「饗樂無限」自助餐優惠，晚餐主打波士頓龍蝦、刺身、鱈場蟹腳及麵包蟹等時令海鮮，同時還提供椰子雞、酸菜魚、水蟹粥等亞洲美食。自助午餐可任食蟹腳、刺身及多款烤肉，可任食多國美食，絕對大滿足！現時自助餐更有買二送一優惠！此外，現時惠顧自助餐，頭兩位3歲或以下的小朋友可享免費，而第三位及4至11歲的小朋友，可享低至5折！👉🏻✨即享低至5折

九龍香格里拉｜「饗樂無限」自助晚餐

優惠價（買2送1）：$1,767起／3位｜原價$2,697起｜人均$589起

九龍酒店｜「饗樂無限」自助午餐

優惠價（買2送1）：$1,077/3位｜原價$1,545｜人均$359

九龍酒店｜「饗樂無限」自助早午餐

優惠價（買2送1）：$1,191／3位｜原價$1,974｜人均$397

👉🏻✨即享低至6折自助餐優惠

地址：尖沙咀彌敦道19-21號 九龍酒店2樓

電話：2734 3803



長者優惠自助餐【4】香港朗廷酒店——新鮮活蠔／麵包蟹／4歲或以下免費／77折

香港朗廷酒店「自助午餐」主打長腳蟹、即開生蠔、火炙松露醬燒波士頓龍蝦、青口、凍螺、凍熟蝦等冰鎮海鮮，同時亦有黃鰭金槍魚、北海道帶子刺身、火炙和牛壽司、拖羅蓉魚生飯等日式料理。熟食方面，推介燒紐西蘭大骨扒、慢燒紐西蘭香草羊腿、烤阿根廷沙朗牛排，無論高溫烤煮，還是慢火烹調，每款都充滿肉汁！👉🏻✨77折優惠預訂

晚市方面，酒店推出的「極致肉饗自助晚餐」就啱晒食肉獸！除了有每天5款精選海鮮，如新鮮活蠔、鱈場蟹腳、麵包蟹等輪流供應外，還有鹽焗美國牛肋骨、紫蘇羊肩、墨西哥牛腹心肉、孜然羊扒及港式燒五花肉等來自不同地區的美食！

順帶一提，每兩位成人享用自助餐，同行的一位4歲或以下的小朋友可享免費優惠，啱晒想吃自助餐放鬆一下的爸爸媽媽們！自助餐現有77折優惠！👉🏻✨77折優惠預訂

香港朗廷酒店｜自助午餐

優惠價（成人）：$346.8起｜原價$448.8起

優惠價（長者或兒童）：$253.3起｜原價$327.8起

香港朗廷酒店｜鮑魚自助晚餐

優惠價（成人）：$652.8起｜原價$844.8起

優惠價（長者或兒童）：$414.8起｜原價$536.8起

＊兒童為4至11歲。

👉🏻✨77折優惠預訂

地址：尖沙咀北京道8號

電話：2132 7898



長者自助餐優惠【5】悦品酒店——2,500平方呎兒童樂園／買2送2

悦品酒店自助餐推出買2送2優惠！全新主題自助餐「海王盛宴自助晚餐」，推介菜式包括彩椒翡翠炒龍躉球、荷葉蒜蓉陳皮蒸龍躉頭腩、辣酒煮翡翠螺、忌廉牛油白酒煮波士頓龍蝦等美食，還有一系列冰鎮海鮮及刺身吃到飽！小朋友最關心的甜品方面，則有Häagen Dazs及 Mövenpick兩款雪糕任君選擇。

至於「海之誘惑自助午餐」，提供黃金螺、凍蝦、麵包蟹、藍青口等冰鎮海鮮、中式小食、炸物及Häagen Dazs雪糕，另外金銀蒜蒸扇貝、避風塘炒賴尿蝦、中式炒蜆等惹味海鮮同樣值得一試！👉🏻✨即搶買2送2優惠

此外值得一提，悅品酒店提供一個2,500平方呎的兒童樂園，爸爸媽媽即使帶埋小朋友來吃自助餐，也有地方讓他們放電，非常貼心！

悦品酒店｜海王盛宴自助晚餐

優惠價（買2送2）：$1,411.2起／4位｜原價$2,587.2｜人均$352.8

悦品酒店｜海之誘惑自助午餐

優惠價（買2送2）：$835.2起／4位｜原價$1,531.2｜人均$209

＊兒童為3至11歲。

👉🏻✨荃灣悦品酒店｜買2送2 👉🏻✨屯門悦品酒店｜買2送2

地址：屯門建豐街4號／葵涌青山公路葵涌段443號悦品酒店‧荃灣地下低層

電話：3899 9222（屯門店）／3891 1888（荃灣店）



長者自助餐優惠【6】歷山酒店——新鮮生蠔、鱈場蟹腳／兩大送一小

歷山酒店推出「海鮮交『饗』樂 自助餐」買2送1優惠！推介菜式包括即開新鮮生蠔、鱈場蟹腳、蟹粉鮑魚海鮮粥、椒鹽大蝦等海鮮美食。另外還有羊肚菌花膠響螺燉雞湯、慢燒美國頂級西冷牛扒等熱盤。值得一提，自助餐現有2送1優惠，每兩位成人光顧，可享一位小童免費優惠！👉🏻✨即搶買二送一優惠

歷山酒店｜母親節海鮮交「饗」樂自助晚餐

優惠價（買2送1）：$1,136／3位 | 原價$2,139｜人均$378.6

歷山酒店｜母親節海鮮交「饗」樂自助午餐

優惠價（午餐）：$773／3位｜原價$1,457｜人均$257.6

＊兒童為4至11歲。

👉🏻✨即搶買二送一優惠

地址：香港北角城市花園道32號

電話：3893 2868



兒童自助餐優惠【7】沙田帝逸酒店——九巴主題自助餐／巴士打卡位／82折

沙田帝逸酒店Alva House的「KMB『巴』羅萬有．港式盛薈自助晚餐」，其中九巴造型的甜品精緻可愛，小朋友一定喜歡！此外，酒店還提供一系列港式懷舊菜及手工菜，重點推介八寶鴨、芝士焗龍蝦、黃金炸蟹拑、鳳城脆炸日本蜜瓜3.6牛乳、生拆蟹肉雲腿碗仔翅等等，另外還有日本直送即切原條鮮魚、自家製意大利雪糕以及Häagen-Dazs雪糕，定能吃回本！

值得一提，酒店特設1：1真實巴士車頭打卡裝設，以及巴士造型充氣彈床城堡，不但有美食有甜品，還有玩樂設施，保證家人和小朋友都可樂在其中！酒店現有82折優惠！

👉🏻✨8折優惠預訂

沙田帝逸酒店｜「KMB『巴』羅萬有．港式盛薈自助晚餐」

優惠價（成人）：$706.6起｜原價$844.8起

優惠價（兒童）：$421.4起｜原價$503.8起

沙田帝逸酒店｜自助午餐

優惠價（成人）：$393.8｜原價$470.8

優惠價（兒童）：$209.8｜原價$250.8

沙田帝逸酒店｜自助早午餐

優惠價（成人）：550.2｜原價$658

優惠價（兒童）：$329.4｜原價$394

＊兒童為5至11歲

👉🏻✨8折優惠預訂

地址：香港沙田源康街1號

電話：3653 1111



長者自助餐優惠【8】西環萬怡酒店——即開生蠔／鱈場蟹腳／兒童低至64折

西環萬怡酒店 MoMo Café推出《歐洲百味匯》海鮮晚餐自助餐，主打即開生蠔、鱈場蟹腳、黃金螺、刺身等冷盤，另有法式龍脷柳、 白酒蒜香煮青口及西班牙海鮮燉飯等熱食。

其中推介法式龍脷柳，魚肉以牛油輕煎至金黃酥香，配合檸檬汁的清新酸香，令人回味無窮！另外自助午餐亦有冰鎮海鮮、刺身、Movenpick 雪糕等，同樣選擇多多。自助晚餐連同自助午餐同樣推出優惠，兒童低至64折！👉🏻✨自助餐低至64折優惠

MoMo Café 西環萬怡酒店｜《歐洲百味匯》海鮮晚餐自助餐

優惠價（成人）：$397.6起｜原價$624.8起

優惠價（長者）：$362.6起｜原價$569.8起

優惠價（兒童）：$271.6起｜原價 $426.8起

MoMo Café 西環萬怡酒店｜自助午餐

優惠價（成人）：$210起｜原價$308起

優惠價（長者）：$178.5起｜原價$261.6起

優惠價（兒童）：$148.5起｜原價$217.8起

＊兒童為3至11歲。

👉🏻✨自助餐低至64折優惠

地址：西營盤干諾道西167號香港萬怡酒店

電話：37178989



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