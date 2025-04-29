長者優惠自助餐7推介｜買2送1！生蠔＋龍蝦＋蟹腳任食　$174起

長者自助餐優惠2025｜自助餐優惠｜5月份長者自助餐優惠來了！編輯已為大家搜羅7間高性價比、有長者優惠的酒店自助餐，不但可任食生蠔、龍蝦、鮑魚，還有滋補湯水和高質甜品，其中有一間更低至$174，詳情即睇下文！



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長者優惠自助餐【1】九龍酒店——快閃5折

九龍酒店倚窗閣「日韓蒸鮮美味自助晚餐」和「國際海鮮自助午餐」推出快閃5折優惠！晚餐主打大阪燒、日本清酒煮蜆、和牛面頰等日韓美食外，還有滋補的蟲草花海底椰燉烏雞，以及食肉控愛吃的香草海鹽慢烤有骨肉眼扒！值得一提，喜歡自攜洋酒慶祝的朋友，酒店可提供免費開瓶服務！

此外，於母親節期間（5月10至11日），自助晚餐更有期間限定的「精選養生膳食」系列，除了有6款養生湯水輪流供應外，還有多款養生菜式，如蟲草花紅棗豬肚雞、南北杏桃膠雪耳糖水等，啱晒愛養生的老友記！

自助午餐方面，除了有加拿大和俄羅斯雪花蟹腳、新鮮海蝦等水產，以及低溫烹調的和牛面頰外，亦備有素食區，喜歡吃素食的老友記也有選擇！另外記得留肚吃甜品，共有多達9款的Mövenpick可選！酒店現有快閃5折優惠！👉🏻✨即搶快閃5折優惠

九龍酒店｜國際海鮮自助午餐

優惠價：$263／1位｜原價$482

九龍酒店｜日韓蒸鮮美味自助晚餐

優惠價：$431／1位｜原價$799

＊60歲以上為長者

👉🏻✨即搶快閃5折優惠

地址：尖沙咀彌敦道19-21號 九龍酒店2樓

電話：2734 3803



長者優惠自助餐【2】PLAYT 柏寧酒店——買2送1／人均低至$259

PLAYT 柏寧酒店全新「可持續海鮮主題自助晚餐」，以一系列可持續水產，製成不同地方風味的美食，如比目魚西京燒、泰式辣椒膏烤半殼青口等等，愛吃海鮮的老友記必試！值得一提，於母親節期間（5月10-11日），惠顧自助晚餐將可獲贈位元堂禮品一份，包括珍珠膠原美肌飲一枝及甘肅玫瑰花一樽！

酒店另有「鱈蟹腳、原隻鮑魚、西冷扒」自助午餐，同樣精選了一系列海鮮，當中必試雪蟹腳，還有以籠仔荷葉蒸原隻鮑魚，以清香的荷葉提升鮑魚的鮮味，夠晒獨特！另外，餐廳還有即蒸中式點心、鑊氣小炒、即製泰式精選沙律及芒果糯米飯、燒西冷扒及燒羊脾等熱食，另外必試自家製的Gelato意式雪糕！酒店晚餐、午餐、週末自助早午餐及下午茶同樣享有買2送1優惠，人均低至$259！👉🏻✨即搶買2送1優惠

PLAYT 柏寧酒店｜「可持續海鮮」自助晚餐

買2送1優惠價：$1,008／3位｜原價$1,380｜人均$336

PLAYT 柏寧酒店｜「鱈蟹腳、原隻鮑魚、西冷扒」自助午餐

✨優惠$174起：$1,767／3位｜原價$2,502｜人均$589

PLAYT 柏寧酒店｜下午茶自助餐

優惠價（買2送1）：$777／3位｜原價$1,083｜人均$259

PLAYT 柏寧酒店｜週末自助早午餐

優惠價（買2送1）：$1,398／3位｜原價: $2,007｜人均$466

＊60歲以上為長者

👉🏻✨即搶買2送1優惠

地址：香港銅鑼灣告士打道310號

電話：2839 3311



長者優惠自助餐【3】尖沙咀朗廷酒店——$254起

香港朗廷酒店「自助午餐」主打長腳蟹、即開生蠔、火炙松露醬燒波士頓龍蝦、青口、凍螺、凍熟蝦等冰鎮海鮮，同時亦有黃鰭金槍魚、北海道帶子刺身、火炙和牛壽司、拖羅蓉魚生飯等日式料理。熟食方面，推介燒紐西蘭大骨扒、慢燒紐西蘭香草羊腿、烤阿根廷沙朗牛排，每款也充滿肉汁！

晚市方面，酒店推出的「極致肉饗自助晚餐」就啱晒食肉獸！除了有每天5款精選海鮮，如新鮮活蠔、鱈場蟹腳、麵包蟹等輪流供應外，還有鹽焗美國牛肋骨、紫蘇羊肩、墨西哥牛腹心肉、孜然羊扒及港式燒五花肉等來自不同地區的美食，現有優惠$254起！

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香港朗廷酒店｜自助午餐

優惠價（成人）：$346.8起｜原價$448.8

優惠價（長者或兒童）：$253.3｜原價$327.8

香港朗廷酒店｜鮑魚自助晚餐

優惠價（成人）：$652.8起｜原價$844.8

優惠價（長者或兒童）：$414.8｜原價$536.8

＊65歲以上為長者

👉🏻✨長者$254起

地址：尖沙咀北京道8號

電話：2132 7898



長者優惠自助餐【4】8度海逸酒店——優惠$174起

8度海逸酒店「假日自助午餐」、「平日半自助午餐」同樣享有優惠，長者更低至54折！自助午餐不但有多款冰鎮海鮮，如生蠔、海蝦、海螺及青口、鱈場蟹腳，還有燒羊扒、意式香草烤春雞、清蒸石班、脆香白鰆魚或椒鹽荷蘭比目魚等熱食！

2.5小時的半自助午餐可選一款主菜，無限任食精選沙律及特式甜品，還可額外加$10，升級選擇日式鰻魚飯、香煎三文魚配白酒忌廉汁、香煎海盲鰽配白酒忌廉汁、燒特級牛肉或香烤羊架！優惠更低至$174就食到！👉🏻✨長者優惠$174起

8度海逸酒店｜假日自助午餐

優惠價（成人）：$342｜原價$468

優惠價（長者）：$314｜原價$578

優惠價（兒童）：$286｜原價$538

8度海逸酒店｜平日半自助午餐

大小同價：$174｜原價$248

＊60歲以上為長者

👉🏻✨長者優惠$174起

地址：馬頭涌九龍城道199號

電話：2126 1960



長者自助餐優惠【5】香港九龍東皇冠假日酒店——$298起

香港九龍東皇冠假日酒店尚廚推出「尋味歐陸之旅自助晚餐」，除了有自助餐必食的新鮮生蠔外，還有醬燒原條豬肋骨、法式松露芝士焗田螺伴香滑薯蓉 、法式油封鴨腿配燴小扁豆、拉可雷特芝士、寶雲酥羊架、芝士焗龍蝦等精選美食，即使老友記不愛吃生冷食物，同樣能享受多款熟食。

另外，「環球美食盛宴自助午餐」提供無限暢飲，仲有燒羊髀、日式汁煮海鱸柳、朝鮮風炒虎蝦球、三重芝士焗吉列廣島蠔、鴨肉關東煮、即製北京填鴨等日式料理及中式美食任君選擇，現時更有優惠，$298就食得！👉🏻✨長者$298就有

香港九龍東皇冠假日酒店｜尋味歐陸之旅自助晚餐

優惠價（成人）：$598起｜原價$658起

優惠價（長者）：$518起｜原價$570起

優惠價（兒童）：$418起｜原價$460起

香港九龍東皇冠假日酒店｜環球美食盛宴自助午餐

優惠價（成人）：$348起｜原價$383起

優惠價（長者）：$298起｜原價$328起

優惠價（兒童）：$248起｜原價$273起

＊65歲以上為長者

👉🏻✨立即預訂

地址：將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店1樓

電話：3983 0618



長者自助餐優惠【6】悦品酒店——買2送2

悦品酒店自助餐推出買2送2優惠！全新主題自助餐「海王盛宴自助晚餐」，喜歡吃海鮮的老友記必試！推介菜式包括彩椒翡翠炒龍躉球、荷葉蒜蓉陳皮蒸龍躉頭腩、辣酒煮翡翠螺、忌廉牛油白酒煮波士頓龍蝦等美食，還有一系列冰鎮海鮮及刺身吃到飽！甜品方面仲有Häagen Dazs及 Mövenpick兩款雪糕任君選擇。

「海之誘惑自助午餐」同樣有黃金螺、凍蝦、麵包蟹、藍青口等冰鎮海鮮、中式小食及Häagen Dazs雪糕，另外金銀蒜蒸扇貝、避風塘炒賴尿蝦、中式炒蜆等惹味水產同樣值得一試！👉🏻✨即搶買2送2優惠

值得一提，悅品酒店同時設有「閒日精選半自助午餐」和「龍蝦松露 • 半自助晚餐」，享有低至72折優惠，最平$134就可吃到！👉🏻✨$134吃自助餐

悦品酒店｜海王盛宴自助晚餐

優惠價（買2送2）：$1,411.2起／4位｜原價$2,587.2｜人均$353

悦品酒店｜海之誘惑自助午餐

優惠價（買2送2）：$835.2起／4位｜原價$1,531.2｜人均$209

👉🏻荃灣悦品酒店｜買2送2👉🏻屯門悦品酒店｜買2送2

悦品酒店｜閒日精選半自助午餐 • 包加一

優惠價：$134.3｜原價$173.8

悦品酒店｜龍蝦松露 • 半自助晚餐 • 包加一

優惠價：$203.8｜原價$283.8

＊65歲以上為長者

👉🏻荃灣悦品酒店｜立即預訂👉🏻屯門悦品酒店｜買2送2

地址：屯門建豐街4號／葵涌青山公路葵涌段443號悦品酒店‧荃灣地下低層

電話：3899 9222（屯門店）／3891 1888（荃灣店）



長者自助餐優惠【7】西環萬怡酒店——低至$178.5

西環萬怡酒店 MoMo Café推出《歐洲百味匯》海鮮晚餐自助餐，喜歡吃海鮮的老友記必試！餐廳主打即開生蠔、鱈場蟹腳、黃金螺、刺身等冷盤，另有法式龍脷柳、 白酒蒜香煮青口及西班牙海鮮燉飯等熱食。

其中推介法式龍脷柳，魚肉以牛油輕煎至金黃酥香，配合檸檬汁的清新酸香，令人回味無窮！另外自助午餐亦有冰鎮海鮮、刺身、Movenpick 雪糕等，同樣選擇多多。自助晚餐連同自助午餐同樣推出優惠，長者最平$178.5就食到！👉🏻✨5月限定優惠

MoMo Café 西環萬怡酒店｜《歐洲百味匯》海鮮晚餐自助餐

優惠價（星期一至四）

優惠價（成人）：$397.6起｜原價$624.8起

優惠價（長者）：$362.6起｜原價$569.8起

優惠價（兒童）：$271.6起｜原價 $426.8起

MoMo Café 西環萬怡酒店｜自助午餐

優惠價（星期一至五）

優惠價（成人）：$210起｜原價$308起

優惠價（長者）：$178.5起｜原價$261.6起

優惠價（兒童）：$148.5起｜原價$217.8起

＊65歲以上為長者

👉🏻✨長者低至$178.5

地址：西營盤干諾道西167號香港萬怡酒店

電話：37178989



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