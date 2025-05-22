新濠影匯水上樂園｜90度垂直梯+水龍捲+激流8大必玩｜附門票優惠

新濠影滙水上樂園懶人包｜除了香港的海洋公園水上樂園，澳門也有新濠影匯水上樂園，不但全年無休，而且擁有超多室內設施，可以玩水消暑之餘仲不怕曬黑！《香港01》好食玩飛頻道為大家整理樂園購票方法、交通以及必玩設施等資訊，當中除了有20米高的垂直滑水梯、每5分鐘傾瀉1.8噸水的巨型水桶外，還有合家歡的奇幻漂流之旅。如果想輕鬆攻略新濠影滙水上樂園，就記得留意下文！



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新濠影滙水上樂園佔地約2.6萬平方米，是澳門唯一的水上樂園。樂園主要分為戶外及室內活動，室內園區以太空為主題，設有16項遊樂設施；戶外則設有5條20米高的滑水道。值得一提，樂園全天候365天開放，且配備恆溫系統，因此在任何時候前往都能暢玩無阻。

此外，新濠影滙水上樂園就在新濠影滙3樓，該處擁有酒店、餐廳、娛樂場所等齊全的配套，鄰近更有景點8字摩天輪「影滙之星」，因此十分適合快閃旅行。

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新濠影滙水上樂園開放時間：中午12時至晚上8時



新濠影滙水上樂園佔地約2.6萬平方米，是澳門唯一的水上樂園。（Klook）

新濠影匯水上樂園｜購票教學

新濠影匯水上樂園門票主要分為標準門票及小童門票，小童身高不足1米可免費入場，如身高在1至1.19米內，則需要購買小童門票。

標準門票：$520

小童（1-1.19米）：$320



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新濠影匯水上樂園｜4大交通方法

1. 抵達澳門後，乘搭15、21A、25、25B（原25X）、26、51A、MT4、N3、N5等途經新濠影滙的巴士；

2. 在氹仔碼頭、澳門國際機場、澳門半島 (英皇娛樂酒店旁)、澳門旅遊塔等地乘搭新濠影滙穿梭巴士；

3. 乘搭連接香港太子及圓方到新濠影匯、新濠天地及新濠鋒至的收費港澳快線接駁巴士；

4. 抵達澳門後，乘搭的士直接前往。



如果想節省交通時間，不妨考慮在澳門多玩兩天，入住新濠影匯的酒店，無論前往水上樂園還是玩完回去休息都相當方便！

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新濠影匯水上樂園｜必玩設施

新濠影匯水上樂園的遊樂設施刺激程度各有不同，以下小編推介必玩的8大設施給大家，當中刺激程度由最高去到最低排序，大家可因應個人喜好安排行程！

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新濠影匯水上樂園必玩【1】沖天水龍捲——近90度垂直急墜的迴旋滑水道

要細數樂園最刺激的設施，必定非「沖天水龍捲」莫屬。「沖天水龍捲」由5條高達20米、不同設計的迴旋滑水道組成，5條均有截然不同的體驗。如果想追求超強離心力，推介可選擇接近90度垂直下滑的「龍捲風」、設有巨型碗狀滑道的「旋風迴龍」以及U形滑板的「超旋風」！

區域：戶外

身高需求：身高1.22米或以上

刺激程度：★★★★★



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新濠影匯水上樂園必玩【2】光速飛車——水上過山車 水流加速超有離心力

雖然光速飛車是水上過山車，但大家千萬不看輕它的離心力和速度！光速飛車長達300米，結合攀升及沖刺下水的元素，配合十分急速的水流，令車速大大提升，下坡時還會有類似過山車的下墜感，不但有速度，而且離心力十分強！

區域：室內

身高需求：身高不足1.1米及體重少於50公斤的遊玩人士須結伴同行使用

刺激程度：★★★★★



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千萬不看輕光速飛車的離心力！（Klook）

新濠影匯水上樂園必玩【3】宇宙發射塔——必玩15尺高空急墜「極限逃生艙」+360度翻轉迴旋「星環激盪」

宇宙發射塔設有3條刺激程度不同的滑水道，其中最刺激一定是「極限逃生艙」。玩家需站在15尺高的設施上等待倒數，倒數結束後腳下的幕門會打開，整個人便會垂直俯衝，感受超強離心力！

另外滑水道「量子風暴」及「星環激盪」相對「極限逃生艙」溫和，但水道亦有不少螺旋型的設計，其中「星環激盪」更可坐在水泡上感受360度快速翻轉迴旋的快感！

區域：室內

身高需求：身高1.22米或以上

刺激程度：★★★★★



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新濠影匯水上樂園必玩【4】衝浪戰士——澳門唯一的室內衝浪模擬器

衝浪戰士為澳門唯一的室內衝浪模擬器，不但考驗平衡技巧，而且還可體驗到衝浪的刺激快感。不過如果想挑戰的話，就要穿上滑水服或緊身防磨衣才能玩！

區域：室內

身高需求：身高1.2米或以上

刺激程度：★★★★



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衝浪戰士是澳門唯一的室內衝浪模擬器。（Klook）

新濠影匯水上樂園必玩【5】時空穿梭塔——必玩星動漩渦 猶如時光隧道

時空穿梭塔共設3條滑水道，分別是「迷失黑洞」、「時空競賽」及「星動漩渦」。其中相當推介以透明玻璃纖維製成的「星動漩渦」，管道內布滿了七彩繽紛的燈管，就像滑進了時光隧道一樣，非常有特色！

區域：室內

身高需求：身高1.1米或以上

刺激程度：★★★★



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時空穿梭塔共設3條滑水道，分別是「迷失黑洞」、「時空競賽」及「星動漩渦」。（Klook）

新濠影匯水上樂園必玩【6】黃金大水桶——1.8噸水當頭傾瀉 消暑一流！

樂園的另一大賣點，當然是巨型水桶「黃金大水桶」。大水桶每5分鐘便會有1.8噸水當頭傾瀉，站在水桶下便可感受巨大水流的衝擊力，夏天玩超級消暑！

區域：戶外

身高需求：身高0.91米或以上（第一層滑梯）／身高1.02米或以上（第二層滑梯）

刺激程度：★★★



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大水桶每5分鐘便會有1.8噸水當頭傾瀉，非常有衝擊力！（官方圖片）

新濠影匯水上樂園必玩【7】星空激流——Chill住遊河！

屬於休閒活動的「星空激流」，大家可以躺在水泡上體驗漂河的趣味，河流長約246米，途中會經過瀑布、水簾、噴霧等水中裝置，而且整條河流都在室內，消暑之餘還非常Chill，絕對是家庭樂之選！

區域：室內

身高需求：身高1.2米或以上

刺激程度：★★★



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「星空激流」屬於家庭樂或是想Chill住玩的休閒活動。（Klook）

新濠影匯水上樂園必玩【8】綠野遊蹤——不懂游泳都玩得！

「奇幻漂流之旅」以熱帶森林河流為主題的人工河流，全長450米，大家可坐在水泡中隨著水波漂流。即使不懂游泳都可以樂在其中，非常適合家庭樂，或是作為熱身活動。

區域：戶外

身高需求：沒有

刺激程度：★★★



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不懂游泳都可以樂在其中！（Klook）

此外，樂園還有不少休閒的設施，如設有4個美食站的「游吧」、專為兒童而設的「小童戲水池」及設有玻璃池底、可俯瞰澳門城景的「天際星空池」，同樣值得親身體驗！

新濠影匯水上樂園｜入場前必讀須知

1. 園內大部分玩樂設施不可攜帶手機；

2. 水上樂園零售店可購買游泳尿布、防水手機套袋、泳衣或毛巾等物品；

3. 小童嬉水池附近或「游‧吧」酒吧區提供嬰兒車停車位；

4. 禁止攜帶外帶食品及玻璃器皿進園；

5. 樂園提供免費儲物櫃，視供應情況而定，先到先得。



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新濠影匯水上樂園｜入園準備物品清單

1. 泳鏡

2. 泳帽（按個人需要）

3. 手機防水袋

4. 大毛巾

5. 水陸兩用拖鞋

6. 備用衣服

7. 防曬



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