BLACKPINK演唱會2025香港站｜1月登陸啟德！世界巡迴優先購票登記
BLACKPINK演唱會2025香港站｜韓國女團BLACKPINK宣布明年1月登陸啟德體育園開騷！演唱會一連兩日，更將是BLACKPINK世界巡迴演唱會的尾站！門票將於5月27日開放予BLINK優先登記，並於6月13日起公開發售。
BLACKPINK演唱會2025香港站｜舉行日期、時間、地點
BLACKPINK將於2026年1月24日及25日，一連兩日於啟德體育園舉行「𝗕𝗟𝗔𝗖𝗞𝗣𝗜𝗡𝗞 𝗪𝗢𝗥𝗟𝗗 𝗧𝗢𝗨𝗥 <𝗗𝗘𝗔𝗗𝗟𝗜𝗡𝗘> 𝗜𝗡 𝗛𝗢𝗡𝗚 𝗞𝗢𝗡𝗚」。目前香港站暫定為尾站。
𝗕𝗟𝗔𝗖𝗞𝗣𝗜𝗡𝗞 𝗪𝗢𝗥𝗟𝗗 𝗧𝗢𝗨𝗥 <𝗗𝗘𝗔𝗗𝗟𝗜𝗡𝗘> 𝗜𝗡 𝗛𝗢𝗡𝗚 𝗞𝗢𝗡𝗚
活動日期：2026年1月24日及25日
活動時間：6:30PM
活動地點：啟德體育園
票價：TBC
BLACKPINK演唱會2025香港站｜票價、購票詳情
《BLACKPINK WORLD TOUR <DEADLINE> IN HONG KONG》目前仍然未公開票價詳情，本頻道將會持續更新。
演唱會門票將於今日（27日）中午12時起開放予Weverse BLINK MEMBERSHIP （GLOBAL）優先購票登記，並分階段進行優先購票及公開發售，詳細時間表如下：
第一階段｜Weverse BLINK MEMBERSHIP（GLOBAL）優先購票登記
日期：2025年5月27日12PM至2025年6月1日10:59PM
第二階段｜Weverse BLINK MEMBERSHIP（GLOBAL）優先購票
日期：2025年6月10日
時間：11AM - 11:59PM
第三階段｜VISA 信用卡優先購票（Infinite）
日期：2025年6月11日
時間：11AM - 2PM
第四階段｜VISA 信用卡優先購票（presale）
日期：2025年6月11日
時間：6PM - 11:59PM
第五階段｜Trip.com搶先訂票
日期：2025年6月12日
時間：11AM - 11:59PM
第六階段｜公開發售
日期：2025年6月13日
時間：11AM
BLACKPINK演唱會2025香港站｜演出歌單
官方尚未公布演唱會歌單，但預計將會現場演唱＜How You Like That＞、＜Pink Venom＞、＜BOOMBAYAH＞、＜AS IF IT'S YOUR LAST＞等經典歌曲；以及各團員的SOLO歌曲，如Jennie的＜SOLO＞、＜Mantra＞；Rosé的＜APT.＞、＜number one girl＞；Lisa的＜New Woman＞、＜ROCKSTAR＞；Jisoo的＜Flower＞、＜Earthquake＞等同樣有望於現場聽得到！
𝗕𝗟𝗔𝗖𝗞𝗣𝗜𝗡𝗞 𝗪𝗢𝗥𝗟𝗗 𝗧𝗢𝗨𝗥 <𝗗𝗘𝗔𝗗𝗟𝗜𝗡𝗘> 𝗜𝗡 𝗛𝗢𝗡𝗚 𝗞𝗢𝗡𝗚
活動日期：2026年1月24日及25日
活動時間：6:30PM
活動地點：啟德體育園
票價：TBC