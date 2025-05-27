BLACKPINK演唱會2025香港站｜1月登陸啟德！世界巡迴優先購票登記

BLACKPINK演唱會2025香港站｜韓國女團BLACKPINK宣布明年1月登陸啟德體育園開騷！演唱會一連兩日，更將是BLACKPINK世界巡迴演唱會的尾站！門票將於5月27日開放予BLINK優先登記，並於6月13日起公開發售。



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BLACKPINK演唱會2025香港站｜舉行日期、時間、地點

BLACKPINK將於2026年1月24日及25日，一連兩日於啟德體育園舉行「𝗕𝗟𝗔𝗖𝗞𝗣𝗜𝗡𝗞 𝗪𝗢𝗥𝗟𝗗 𝗧𝗢𝗨𝗥 <𝗗𝗘𝗔𝗗𝗟𝗜𝗡𝗘> 𝗜𝗡 𝗛𝗢𝗡𝗚 𝗞𝗢𝗡𝗚」。目前香港站暫定為尾站。

BLACKPINK WORLD TOUR <DEADLINE> IN HONG KONG（圖片來源：BLACKPINK@Facebook）

𝗕𝗟𝗔𝗖𝗞𝗣𝗜𝗡𝗞 𝗪𝗢𝗥𝗟𝗗 𝗧𝗢𝗨𝗥 <𝗗𝗘𝗔𝗗𝗟𝗜𝗡𝗘> 𝗜𝗡 𝗛𝗢𝗡𝗚 𝗞𝗢𝗡𝗚

活動日期：2026年1月24日及25日

活動時間：6:30PM

活動地點：啟德體育園

票價：TBC



BLACKPINK演唱會2025香港站｜票價、購票詳情

《BLACKPINK WORLD TOUR <DEADLINE> IN HONG KONG》目前仍然未公開票價詳情，本頻道將會持續更新。

演唱會門票將於今日（27日）中午12時起開放予Weverse BLINK MEMBERSHIP （GLOBAL）優先購票登記，並分階段進行優先購票及公開發售，詳細時間表如下：

BLACKPINK演唱會😃Trip.com購票登記詳情

第一階段｜Weverse BLINK MEMBERSHIP（GLOBAL）優先購票登記

日期：2025年5月27日12PM至2025年6月1日10:59PM



第二階段｜Weverse BLINK MEMBERSHIP（GLOBAL）優先購票

日期：2025年6月10日

時間：11AM - 11:59PM



第三階段｜VISA 信用卡優先購票（Infinite）

日期：2025年6月11日

時間：11AM - 2PM



第四階段｜VISA 信用卡優先購票（presale）

日期：2025年6月11日

時間：6PM - 11:59PM



第五階段｜Trip.com搶先訂票

日期：2025年6月12日

時間：11AM - 11:59PM



第六階段｜公開發售

日期：2025年6月13日

時間：11AM



BLACKPINK演唱會2025香港站｜演出歌單

官方尚未公布演唱會歌單，但預計將會現場演唱＜How You Like That＞、＜Pink Venom＞、＜BOOMBAYAH＞、＜AS IF IT'S YOUR LAST＞等經典歌曲；以及各團員的SOLO歌曲，如Jennie的＜SOLO＞、＜Mantra＞；Rosé的＜APT.＞、＜number one girl＞；Lisa的＜New Woman＞、＜ROCKSTAR＞；Jisoo的＜Flower＞、＜Earthquake＞等同樣有望於現場聽得到！

BLACKPINK演唱會😃Trip.com購票登記詳情

𝗕𝗟𝗔𝗖𝗞𝗣𝗜𝗡𝗞 𝗪𝗢𝗥𝗟𝗗 𝗧𝗢𝗨𝗥 <𝗗𝗘𝗔𝗗𝗟𝗜𝗡𝗘> 𝗜𝗡 𝗛𝗢𝗡𝗚 𝗞𝗢𝗡𝗚

活動日期：2026年1月24日及25日

活動時間：6:30PM

活動地點：啟德體育園

票價：TBC



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