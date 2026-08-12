極端酷熱｜天文台料周四2區36˚C　冷氣公司教開「神Mode」超慳電

酷熱｜天文台｜本港天氣持續炎熱，天文台表示，一股西南氣流會在今明（12、13日）兩日影響廣東沿岸及南海北部，日間極端酷熱。天文台預料明日市區最高氣溫達33度，其中有兩個分區更高達36度。



冷氣機｜天氣悶熱，冷氣自然人人都會開，不過很多人都不懂活用家中冷氣的功能。據日本Panasonic問卷調查，有7成以上的人不知道，原來只要開一個模式，就可以輕輕鬆鬆令冷氣涼得更快且更省電。



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天文台料明日日間酷熱，市區最高氣溫達33度。（天文台網頁截圖）

天文台料明日2區最高達攝氏36度

天文台預料，一股西南氣流正影響南海北部及廣東沿岸，本港日間極端酷熱，亦有幾陣驟雨。受到高空擾動影響，本周五、六華南天氣不穩定，部分地區驟雨增多。周末期間短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。

據天文台九天天氣預報指，明日市區最高氣溫達33度，而分區預報顯示，明日下午2時，石崗、上水更高達36度。

分區預報顯示，明日下午2時，石崗及上水更高達36度。（天文台網頁截圖）

面對極端酷熱的天氣，相信家家戶戶也開始開冷氣，但大家又對家中冷氣的功能有多熟悉？據日本媒體ITmedia報道，Panasonic於5月初針對20至60歲的住戶進行問卷調查，結果竟然發現有超過70%的受訪者幾乎從未使用冷氣機的送風模式。Panasonic表示，相較於冷氣模式，其實送風模式可以節省更多電力，而且涼得更快。

送風模式每小時僅約$0.02 溫度如吹中等風速的風扇

Panasonic指，送風模式不會啟動冷氣的壓縮機，只會使用風扇送風，因此可以減低耗電量。數據顯示，送風模式每小時的耗電量約12Wh，以每度電費日圓$31（約港幣$1.7）計算，每小時電費約日圓$0.4，即約港幣$0.02，絕對比冷氣模式更省電。

此外，送風模式能加速室內空氣流動，令體感溫度下降1度至2度，相等於每秒1米的涼風風速，感覺如同中等風速的風扇。因此，如果室內溫度未達28度，使用送風模式已足夠感到涼快。

冷風模式能加速室內空氣流動，令體感溫度下降1°C至2°C。（資料圖片）

炎夏開送風模式 耗電量減少約21.1%

值得一提，報道同時引述了三菱電機的實驗報告，指出在初夏和炎夏都可使用送風模式。根據實測結果，與設定成28度的冷氣相比，將冷氣溫度設定為30度，同時使用「擺動送風模式」，體感溫度只相差0.2度，但耗電量卻減少了約21.1%，既可慳電，又可感到舒適。

不過，香港天氣濕熱，光是使用送風模式或許不夠。如果想涼得快又省電，其實還可參考台灣電力公司的建議，在開冷氣的時候配搭風扇使用，另外亦要記得每2至3周清洗濾網，從而提升冷氣的效能。

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