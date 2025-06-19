書展2025｜門票獨家優惠$9起+7.16香港會展開幕1招免排隊行勻3展

香港書展2025｜第35屆香港書展將於2025年7月16日起一連七日於灣仔會展舉行，零食世界及香港運動消閒博覽亦將同時舉辦。現透過《01空間》購買門票，還有獨家減$5優惠，一張飛行勻3大展覽，優惠詳情即睇下文。



香港書展2025｜7.16灣仔會展舉行

第35屆香港書展於7月16日至22日，一連7日於灣仔會展舉行，以「飲食文化 • 未來生活」為年度主題，將邀請作家及嘉賓交流心得，多個展商更會推出展場限定優惠！立即買飛👉🏻書展門票6月21日開售💖獨家減$9

香港書展2025將於7月16日起於灣仔會展盛大舉行（官方圖片）

書展2025｜1方法免排隊行勻3展！門票獨家$5起

香港書展2025提供小童及成人，票價分別為$10及$30。小童門票適用於小學生或身高1.2米或以下的兒童。

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如果想去多幾日，或者搶先行特別通道入場搶購限量展場優惠，就一定要入手$88的超級書迷證！超級書迷證除了可以於書展舉行期間無限次進場外，更可以特別通道進入會場，毋須排隊，除開每日門票更只需$12.5！

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香港書展2025門票開賣日期

香港書展2025門票｜獨家優惠$5起

普通門票｜書展2025

成人：$30

小童*：$10

​​長者：免費，65歲或以上（憑身份證）

*小學生或身高1.2米或以下的兒童

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電子超級書迷證（無限次以特別通道入場）

成人：$88

香港書展2025｜免費再進場特別優惠

以正價購買2025年7月16或17日香港書展門票人士，可憑完整票尾或現場派發的再進場優惠券，免費在以下時段再進場一次。

1) 7月18-20日（星期五至日）晚上7時後

2) 7月21日（星期一）晚上7時後

書展2025｜日期、時間、地點詳情

香港書展2025

日期：2025年7月16日至22日

時間：上午10時至晚上10時（16日至21日）；上午9時至下午5時（22日）

地點：香港灣仔博覽道一號香港會議展覽中心



書展2025｜免費參觀運動消閒博覽＋零食世界

零食世界2025詳情

除了可以行書展，憑同一門票亦可參觀運動消閒博覽及零食世界。「零食世界」設有6大展區，提供朱古力及糖果工房、懷舊零食、天然及健康食品及各類環球零食，大人及小朋友都可以盡情買零食！

零食世界展品類別：

糖果、薯片、曲奇、餅乾、健康食品、天然食品/ 能量棒、環球零食

零食世界展會亮點：

朱古力及糖果工房、健康滋味、派對時光、環球零食、懷舊零食、Snack Bar



運動消閒博覽2025

至於「運動消閒博覽」則分為「運動」及「消閒」2大區域，設有8大展區，「運動」區域提供運動裝備；健康與保健用品；露營、遠足及攀登產品等，現場更設有多項免費試玩活動！「消閒」區域則有棋類及派對遊戲、手作市集、攝影、智慧玩具及配件等攤位，絕對可以買到心頭好！

運動主要展品類別：

運動球類器材、露營用品、遠足及攀登產品、電子競技、戶外探索、健身及瑜伽、健康與保健用品、馬拉松用品、單車用品、運動服裝及配件、水上運動裝備



消閒主要展品類別：

棋類及派對遊戲、工藝、文化欣賞、DIY用品、繪畫及油彩、各類興趣課程、音樂、攝影、智慧玩具及配件、博物館、主題樂園



運動消閒博覽展會亮點：

運動大本營、健康。健身、戶外體驗、日本館、攝影世界、棋樂無窮、學遊天地、手作市集



零食世界／運動消閒博覽2025日期時間表

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