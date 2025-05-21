父親節自助餐優惠8大｜酒店任食龍蝦、生蠔!買一送一　人均$100起

父親節自助餐2025｜父親節將至，仲未想好父親節禮物？不如請爸爸吃一頓豐富的自助餐啦！《香港01》好食玩飛頻道為大家整理8間父親節有優惠，以及慶祝活動的酒店餐廳，當中有送紅或白酒兼免費開瓶的九龍酒店倚窗閣，也有人均$100可歎自助下午茶的香港九龍東皇冠假日酒店，詳情即睇下文！



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父親節自助餐優惠【1】香港九龍東皇冠假日酒店——快閃買一送一優惠／最平人均$100食得

香港九龍東皇冠假日酒店尚廚提供半自助晚餐及午餐、下午茶快閃買一送一優惠，最平人均只需$100！最適合週末到位於酒店頂層的扒房及酒吧，邊飽覽開揚景緻邊品嚐美食。半自助晚餐除了有葡萄氣酒、紅或白餐酒一杯，還可自選一款主菜，主菜選擇每星期不同，例如煎比目魚、蒜香燒三黃雞、海鮮意大利飯等，有酒又有美食，最後再來一客甜品收尾，爸爸肯定滿意！

如果想和爸爸歎個不一樣的下午茶，不妨試試星幕夏日芒香果漾下午茶！下午茶共11款芒果美食，鹹點推介芒果蟹肉忌廉三文治，蟹肉與芒果鹹甜交織，開胃之餘，口感亦相當豐富；甜品則推介芒果忌廉芝士酥皮巢，外皮酥脆且充滿果香！由5月23日至6月5日期間，更有快閃快一送一優惠，想避開人潮，提前慶祝父親節就最適合不過！

此外，酒店另有自助午餐及晚餐均享有9折優惠！👉🏻✨獨家買一送一｜人均$100起

香港九龍東皇冠假日酒店｜半自助晚餐

優惠價（快閃買一送一）：$513.6起｜原價$941.6｜人均$257

香港九龍東皇冠假日酒店｜半自助午餐

優惠價（快閃買一送一）： $309.6起｜原價$619.2｜人均$155

香港九龍東皇冠假日酒店｜星幕夏日芒香果漾下午茶

優惠價（快閃買一送一）： $201.6起｜原價$369.6｜人均$100

👉🏻獨家快閃｜人均$100起

香港九龍東皇冠假日酒店｜尋味歐陸之旅自助晚餐

優惠價（成人）：$598起｜原價$658

優惠價（長者）：$518起｜原價$570

優惠價（兒童）：$418起｜原價$460

香港九龍東皇冠假日酒店｜環球美食盛宴自助午餐

優惠價（成人）：$348起｜原價$383起

優惠價（長者）：$298起｜原價$328起

優惠價（兒童）：$248起｜原價$273起

香港九龍東皇冠假日酒店｜士多啤梨雙重奏下午茶

優惠價（成人）：$268｜原價$295

優惠價（兒童）：$208｜原價$229

👉🏻✨即搶快閃買一送一優惠！

地址：將軍澳唐德街3號



父親節自助餐優惠【2】九龍酒店倚窗閣——2位以上送紅或白酒／自助餐加打邊爐／快閃54折

九龍酒店倚窗閣6月全新主題自助晚餐，不但吃到地中海菜，還可享受火鍋任食，而且2位或以上成人惠顧，更可無限暢飲指定啤酒；4位或以上更可獲贈指定紅或白餐酒1支，即使自攜洋酒或烈酒，餐廳亦提供免費開瓶，慶祝父親節一流！

地中海菜式推介地中海希臘燴海鮮、西班牙海鮮飯及西班牙燒排骨；火鍋配料必選美國安格斯牛肉、日本和牛粒及日本廣島蠔！愛吃海鮮的，切勿錯過雪花蟹腳、磯煮鮑魚。食肉獸也有香草海鹽慢烤有骨肉眼扒、香煎鵝肝及燒加拿大帶骨肉眼可任食。現有快閃54折優惠，午市$263、晚市$437！👉🏻✨即搶快閃5折優惠

九龍酒店倚窗閣｜夏日美食狂想曲：地中海香草美饌+特色滋味火鍋自助晚餐

優惠價（1位）：$437

九龍酒店倚窗閣｜國際海鮮自助午餐

優惠價（1位）：$263

👉🏻✨即搶快閃5折優惠

地址：尖沙咀彌敦道19-21號 九龍酒店2樓



父親節自助餐優惠【3】歷山酒店——送咖啡杯、氣泡酒／買二送一

歷山酒店推出節日限定「父親節海鮮交『饗』樂頌父恩自助餐」買二送一優惠！推介菜式包括羊肚菌花膠響螺燉雞湯、蟹粉鮑魚海鮮粥和蒸沙巴龍躉。值得一提，於自助晚餐時段，每位父親還可獲贈咖啡杯一隻及氣泡酒一瓶！👉🏻✨即搶買二送一優惠

歷山酒店｜父親節海鮮交「饗」樂自助晚餐

優惠價（2位成人送1位小童）：$1,250｜原價$1,896.4｜人均$402

歷山酒店｜父親節海鮮交「饗」樂自助午餐

優惠價（2位成人送1位小童）：$820｜原價$1,291.4｜人均$274

歷山酒店｜海鮮交「饗」樂自助晚餐

優惠價（2位成人送1位小童）：$1,136｜原價$1,291.4｜人均$379

歷山酒店｜海鮮交「饗」樂自助午餐

優惠價（2位成人送1位小童）：$773｜原價$1,291.4｜人均$258

歷山酒店｜環球美饌午市套餐

優惠價： $198｜原價$229

歷山酒店｜環球美饌半自助晚餐

優惠價（成人）：$332｜原價$405

優惠價（長者）：$287｜原價$350

優惠價（小童）：$242

👉🏻✨即搶買二送一優惠

地址：香港北角城市花園道32號



父親節自助餐優惠【4】PLAYT 柏寧酒店——養生自助餐／威士忌意式雪糕／買二送一

PLAYT 柏寧酒店父親節限定「養生食療父親節自助餐」有買二送一優惠！餐廳推出一系列滋潤又美味的菜式，晚市菜式推介陳皮水晶雞、天麻首烏蒸石斑魚、補氣養血的藥膳清燉牛尾煲，以及健脾補肺的土茯苓牛大力燉雞湯；午市則有黑醋咕嚕蝦球及鮮蚵嫩豆腐煲。

此外，當然不少得回本必吃的新鮮即開生蠔、龍蝦、雪蟹腳、香煎鴨肝、西班牙烤脆皮乳豬等多國菜式！最後再吃一個以美酒入饌的Jack Daniel's 威士忌意式雪糕，爸爸定會喜歡！👉🏻✨即搶買二送一優惠

PLAYT 柏寧酒店｜自助晚餐

快閃價（2位成人送1位小童）：$1,767起｜原價$2,304｜人均$589

PLAYT 柏寧酒店｜自助午餐

快閃價（2位成人送1位小童）：$1,008起｜原價$1,314｜人均$336

PLAYT 柏寧酒店｜週末自助早午餐

快閃價（2位成人送1位小童）：$1,398起｜原價$1,824｜人均$466

PLAYT 柏寧酒店｜下午茶自助餐

快閃價（2位成人送1位小童）：$777起｜原價$1,014｜人均$259

👉🏻✨即搶買二送一優惠

地址：香港銅鑼灣告士打道310號



父親節自助餐優惠【5】都會海逸酒店——父親節送護膚品／日韓自助餐／買二送二

都會海逸酒店於父親節推出「『爸』氣非凡父親節自助餐」！酒店的一大亮點是設有長達100米的自助餐桌，提供多達200款美食，其中必食蠔皇鮑魚、海參、花膠、鵝掌一品鍋，集齊鮑魚、海參、花膠與鵝掌等珍貴食材，每一口都滋味無比！另外，酒店亦提供雪花蟹腳、波士頓龍蝦、香煎鴨肝等美食，現有買2送1及買2送2優惠！

都會海逸酒店｜「爸」氣非凡父親節自助晚餐

優惠價（快閃買二送一）：$1,344起｜原價$2,016｜人均$448

👉🏻✨即搶買二送一優惠

都會海逸酒店｜國際美食自助午餐

優惠價：$1,134起｜原價$1,701｜人均$378

都會海逸酒店｜週末下午茶自助餐

優惠價：$1,014起｜原價$1,521｜人均$338

都會海逸酒店｜自助晚餐

優惠價：$1,734起｜原價$2,601｜人均$578

👉🏻✨即搶買二送二優惠

地址：紅磡都會道7號都會海逸酒店G/F



自助餐優惠【6】8度海逸酒店——送半隻芝士焗龍蝦／假日自助午餐買二送一

8度海逸酒店的8度餐廳推出「超人爸爸‧父親節海鮮自助晚餐」，每位爸爸除了可免費獲贈芝士焗龍蝦半隻外，還有多款冰鎮海鮮，包括即開新鮮生蠔、鱈場蟹腳、紐西蘭青口等無限任食，仲有豐富的醒胃冷盤，如三文魚他他配三文魚籽、潮汕浸花甲、泰式涼拌鮮魷及沙薑手撕雞等。

而自助餐的即叫即製專區不但有生滾龍蝦湯，還有香煎鴨肝伴黑松露汁，另外熱盤有避風塘軟殼蟹、日式清酒慢煮原隻鮑魚、花膠紅燒肉和清蒸石斑等中式及港式美食，啱晒喜歡傳統風味的爸爸們！除了晚餐現有65折優惠外，假日自助午餐更有買二送一！

👉🏻✨即搶買二送一優惠

8度海逸酒店｜超人爸爸‧父親節海鮮自助晚餐

優惠價：$468｜原價$718

8度海逸酒店｜假日自助午餐

優惠價（買2送1）：$922｜原價$1,610.4｜人均$326

8度海逸酒店｜半自助午餐

優惠價：$164起｜原價$238起

👉🏻✨即搶買二送一優惠

地址：馬頭涌九龍城道199號



父親節自助餐優惠【7】香港朗廷酒店——清蒸石斑／新鮮活蠔／早鳥快閃買1送1

位處尖沙咀、鄰近多個景點及商場的朗廷酒店，將於5月30日推出父親節自助餐快閃買1送1優惠！自助晚餐除了有即叫即煮的波士頓龍蝦，還有燒阿根廷牛肉、清蒸石斑等美食可任食。另外更有5款海鮮輪流供應，包括新鮮活蠔、雪場蟹腳、麵包蟹、翡翠螺等等任君選擇。👉🏻✨父親節優惠訂座

香港朗廷酒店｜父親節自助晚餐

優惠價（成人）：$745.2｜原價$910.8

優惠價（小童或長者）：$494.2｜原價$591.8

香港朗廷酒店｜父親節自助午餐

優惠價（成人）：$484.2｜原價$591.8

優惠價（小童或長者）：$349.2｜原價$426.8

👉🏻✨父親節早鳥8折 香港朗廷酒店｜自助晚餐

優惠價（快閃買一送一）：$489.6起｜原價$979.2｜人均$245

香港朗廷酒店｜午市自助餐

優惠價（快閃買一送一）：$921.6起｜原價$1,843.2｜人均$461

👉🏻5月30日起 獨家快閃買1送1

地址：尖沙咀北京道8號



父親節自助餐優惠【8】九龍海逸君綽酒店——精緻粵菜／食蟹必選／買一送一

主打精緻粵菜的九龍海逸君綽酒店海雲天推出「『蟹之約會』八道菜盛宴」及「『海中盛宴』九道菜盛宴」套餐買一送一！

「『蟹之約會』八道菜盛宴」套餐包括海雲三小碟、蟹肉燕窩羹、芝士焗蟹蓋、紅梅雪地鮮蟹拑、星洲黑胡椒蟹、雞油花雕蟹肉伊麵、蟹肉灌湯餃及甜品，吃蟹控定會喜歡！

「『海中盛宴』九道菜盛宴」套餐則有雲天三小品（一口燒肉、海蜇頭、口水雞）、鮮味上湯澳洲龍蝦伊麵、鮑魚花膠燉湯、燒汁香煎珍寶帶子、西施蒸鮑魚、半隻紅燒乳鴿等，一個套餐有齊多款美食，啱晒慶祝父親節！👉🏻✨買一送一優惠

九龍海逸君綽酒店｜「蟹之約會」八道菜盛宴

優惠價（2位）：$698｜原價$1,396 | 人均$349

👉🏻✨買一送一優惠

地址：紅磡德豐街20號九龍海逸君綽酒店2樓



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