長者優惠自助餐7大｜買一送一！蟹腳＋鮑魚＋龍蝦任食　低至$100

長者優惠自助餐2025｜老友記食自助餐有著數！《香港01》好食玩飛頻道為大家整理7間有長者優惠的酒店自助餐，當中有沙田萬怡酒店 MoMo Cafe 自助餐買一送一，也有九龍酒店倚窗閣快閃54折，人均只需$100起！更多詳情即睇下文。



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長者優惠自助餐【1】九龍酒店倚窗閣——2位以上送紅或白酒／自助餐加打邊爐／快閃54折

九龍酒店倚窗閣6月全新主題自助晚餐，不但吃到地中海菜，還可享受火鍋任食，而且2位或以上成人惠顧，更可無限暢飲指定啤酒；4位或以上更可獲贈指定紅或白餐酒1支，即使自攜洋酒或烈酒，餐廳亦提供免費開瓶，非常貼心！

地中海菜式方面，推介地中海希臘燴海鮮、西班牙海鮮飯及西班牙燒排骨；火鍋配料必選美國安格斯牛肉、日本和牛粒及日本廣島蠔！愛吃海鮮的老友記，切勿錯過雪花蟹腳、磯煮鮑魚；另有香草海鹽慢烤有骨肉眼扒、香煎鵝肝及燒加拿大帶骨肉眼可無限任食。

此外，酒店另有養生膳食自助午餐，除了可任食海鮮外，還有精選的養生湯、紅棗蟲草花豬肚雞、黨蔘北芪炆牛尾等健康美食，啱晒注重養生的老友記！酒店自助餐現有快閃54折優惠，午市$263、晚市$437！

九龍酒店倚窗閣｜夏日美食狂想曲：地中海香草美饌+特色滋味火鍋自助晚餐

優惠價（1位）：$437

九龍酒店倚窗閣｜國際海鮮自助午餐

優惠價（1位）：$263

＊60歲或以上為長者

👉🏻✨即搶快閃5折優惠

地址：尖沙咀彌敦道19-21號 九龍酒店2樓



長者優惠自助餐【2】香港九龍東皇冠假日酒店——快閃買一送一優惠／最平人均$100食得

香港九龍東皇冠假日酒店尚廚提供半自助晚餐及午餐、下午茶快閃買一送一優惠，最平人均只需$100！最適合周末到位於酒店頂層的扒房及酒吧，邊飽覽開揚景緻邊品嘗美食。半自助晚餐除了有葡萄氣酒、紅或白餐酒一杯，還可自選一款主菜，主菜選擇每星期不同，例如煎比目魚、蒜香燒三黃雞、海鮮意大利飯等，有酒又有美食，最後再來一客甜品收尾，超滿足！

另外，喜歡吃芒果的老友記不妨試試星幕夏日芒香果漾下午茶！下午茶共11款芒果美食，鹹點推介芒果蟹肉忌廉三文治，蟹肉與芒果鹹甜交織，開胃之餘，口感亦相當豐富；甜品則推介芒果忌廉芝士酥皮巢，外皮酥脆且充滿果香！由即日至6月5日期間，更有快閃快一送一優惠，最平只需$100！

香港九龍東皇冠假日酒店｜半自助晚餐

優惠價（快閃買一送一）：$513.6起｜原價$941.6｜人均$257

香港九龍東皇冠假日酒店｜半自助午餐

優惠價（快閃買一送一）： $309.6起｜原價$619.2｜人均$155

香港九龍東皇冠假日酒店｜星幕夏日芒香果漾下午茶

優惠價（快閃買一送一）： $201.6起｜原價$369.6｜人均$100

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香港九龍東皇冠假日酒店｜尋味歐陸之旅自助晚餐

優惠價（成人）：$598起｜原價$658

優惠價（長者）：$518起｜原價$570

優惠價（兒童）：$418起｜原價$460

香港九龍東皇冠假日酒店｜環球美食盛宴自助午餐

優惠價（成人）：$348起｜原價$383起

優惠價（長者）：$298起｜原價$328起

優惠價（兒童）：$248起｜原價$273起

香港九龍東皇冠假日酒店｜士多啤梨雙重奏下午茶

優惠價（成人）：$268｜原價$295

優惠價（兒童）：$208｜原價$229

＊60歲或以上為長者

👉🏻✨自助餐9折訂座

地址：將軍澳唐德街3號



長者優惠自助餐【3】西環萬怡酒店——長者$119就食到！

西環萬怡酒店 MoMo Café 6月推出全新主題《東南亞夏日風情》自助餐！餐廳主打即開生蠔、鱈場蟹腳、黃金螺、刺身等冷盤，另有新加坡黑胡椒炒蝦、清蒸香茅龍虎班及紅燒乳鴿等熟食，啱晒愛吃中菜的老友記！

另外自助午餐亦有冰鎮海鮮、刺身、Movenpick 雪糕等各款美食及甜品，非常多選擇！值得一提，下午茶自助餐，長者只需$119就食到！除了有越式湯河粉、日式咖喱吉列豬扒外，更有6款Mövenpick 雪糕保證吃到回本！

👉🏻✨6月限定優惠低至$96.8

MoMo Café 西環萬怡酒店｜《東南亞夏日風情》晚餐自助餐

優惠價（成人）：$397.6起｜原價$624.8

優惠價（長者）：$362.6起｜原價$569.8

優惠價（兒童）：$271.6起｜原價 $426.8

MoMo Café 西環萬怡酒店｜自助午餐

優惠價（成人）：$210起｜原價$308

優惠價（長者）：$178.5起｜原價$261.6

優惠價（兒童）：$148.5起｜原價$217.8

MoMo Café 西環萬怡酒店｜自助下午茶

優惠價（成人）：$131.6｜原價$188

優惠價（長者）：$118.8

優惠價（兒童）：$96.8

＊65歲或以上為長者

👉🏻✨6月限定優惠低至$96.8

地址：西營盤干諾道西167號香港萬怡酒店



長者優惠自助餐【4】六國酒店——獨家低至55折＋免費升級無限暢飲

六國酒店Le Menu最新推出「華麗盛宴･自助晚餐 - 龍蝦･扣鮑魚･片皮鵝」，每位客人可獲贈堂弄原隻鮑魚鴨掌一隻！另外推介菜式包括芝士蘑菇焗蟹蓋、片皮鵝和原件鴨肝；喜歡海鮮的，還可任食波士頓龍蝦、加拿大雪花蟹腳、麵包蟹、翡翠螺、青口及熟蝦，還有廚師現場烹調原件鴨肝、琵琶蝦、虎蝦、多春魚。而注意養生的老友記，記得不要錯過龍蝦蟹肉湯及花膠瑤柱羹！自助餐現有獨家優惠，除了可免費升級無限暢飲外，還有低至55折！

此外，酒店的「果漾花語下午茶自助餐」亦有快閃52折優惠，人均$200就食到！

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六國酒店｜華麗盛宴･自助晚餐 - 龍蝦･扣鮑魚･片皮鵝

優惠價（成人）：$499起｜原價$921.8

優惠價（長者）：$399起｜原價$811.8

優惠價（小童）：$309起｜原價$602.8

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父親節及前夕

優惠價（成人）：$638｜原價$976.8

優惠價（長者）：$538｜原價$866.8

優惠價（小童）：$438｜原價$657.8

於父親節（6月14日至15日）期間，特設即影即有拍攝環節。

六國酒店｜果漾花語下午茶自助餐

優惠價（2位）： $400｜原價$765.6 ｜人均$200

👉🏻$200歎下午茶自助餐

地址：告士打道72號六國酒店1樓



長者優惠自助餐【5】PLAYT 柏寧酒店——養生自助餐／威士忌意式雪糕／買二送一

PLAYT 柏寧酒店父親節限定「養生食療父親節自助餐」有買二送一優惠，老友記同仔仔女女慶祝就最啱！餐廳推出一系列滋潤又美味的菜式，晚市菜式推介陳皮水晶雞、天麻首烏蒸石斑魚、補氣養血的藥膳清燉牛尾煲，以及健脾補肺的土茯苓牛大力燉雞湯；午市則有黑醋咕嚕蝦球及鮮蚵嫩豆腐煲，喜歡吃中菜的老友記切勿錯過！

此外，當然不少得回本必吃的新鮮即開生蠔、龍蝦、雪蟹腳、香煎鴨肝、西班牙烤脆皮乳豬等多國菜式！最後再吃一個以美酒入饌的Jack Daniel's 威士忌意式雪糕收尾，超滿足！👉🏻✨即搶買二送一優惠

PLAYT 柏寧酒店｜自助晚餐

快閃價（2位成人送1位小童）：$1,767起｜原價$2,304｜人均$589

PLAYT 柏寧酒店｜自助午餐

快閃價（2位成人送1位小童）：$1,008起｜原價$1,314｜人均$336

PLAYT 柏寧酒店｜週末自助早午餐

快閃價（2位成人送1位小童）：$1,398起｜原價$1,824｜人均$466

PLAYT 柏寧酒店｜下午茶自助餐

快閃價（2位成人送1位小童）：$777起｜原價$1,014｜人均$259

👉🏻✨即搶買二送一優惠

地址：香港銅鑼灣告士打道310號



長者優惠自助餐【6】香港富麗敦海洋公園酒店——可持續發展加拿⼤⿓蝦／低至77折

香港富麗敦海洋公園酒店星耀廳推出「綠色可持續發展自助餐」，於父親節周末期間（6 月14至15日）惠顧自助晚餐，爸爸更可獲贈慢煮美國牛肩肉伴法式煎鴨肝多士一客！老友記與仔仔女女慶祝就最適合不過！

自助晚餐除了有可持續發展加拿⼤⿓蝦、鱈場蟹腳、蜆、熟蝦、青口等冰鎮海鮮外，還有來自不同國家的菜式，包括日式刺身及壽司、帶骨肉眼扒、紅酒燉牛頰肉！自助餐現有低至77折！👉🏻✨book定食餐好！

香港富麗敦海洋公園酒店｜半自助午餐

優惠價（成人）：$338｜原價$438

香港富麗敦海洋公園酒店｜自助午餐

優惠價（成人）：$538｜原價$658

香港富麗敦海洋公園酒店｜自助晚餐

優惠價（成人）：$670起｜原價$867

父親節（6 月14至15日）

優惠價（成人）：$808｜原價$988

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地址：黃竹坑海洋徑3號香港富麗敦海洋公園酒店1樓



長者優惠自助餐【7】沙田萬怡酒店——世界牛扒賽金獎牛肩胛肉／任食生蠔／買一送一

沙田萬怡酒店 MoMo Cafe 自助餐有買一送一優惠！自助晚餐有即開生蠔、鱈場蟹腳、翡翠螺等冰鎮海鮮，更有曾榮獲2024世界牛扒挑戰賽金獎的頂級牛肉「烤南澳洲36° MB2 金奬牛肩胛肉」，愛吃牛的老友記絕對要試！

另外還有即蒸鮮龍蝦和花膠沙田雞粥同樣也是必食推介，雞粥粥底綿密、雞肉滑嫩，還有滋補花膠！值得一提，於父親節惠顧自助晚餐，每位父親可獲贈美式燒排骨一份！

而自助午餐人均亦只需$232.8就食得，除了有多款海鮮及生蠔任食，還有港式沙嗲燴牛肋條、避風塘炒蝦、蜜桃京都骨等鑊氣小炒，啱晒老友記！

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沙田萬怡酒店｜自助午餐

優惠價（買一送一）：$465.6起｜原價$853.6｜人均$232.8

優惠價（長者）：215.6起｜原價$338.8

沙田萬怡酒店｜自助晚餐

優惠價（買一送一）：$849.6起｜原價$1557.6｜人均$424.8

優惠價（小童）：$411.6｜原價$646.8

＊60歲或以上為長者

👉🏻✨買一送一優惠預訂

地址：新界沙田安平街1 號



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