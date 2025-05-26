兒童優惠自助餐7間｜小童免費！龍蝦／生蠔任食／買一送一　$96起

兒童優惠自助餐｜帶小朋友吃自助餐都可以吃回本！《香港01》好食玩飛頻道為大家整理7間有兒童優惠及玩樂設施的酒店自助餐，當中除了有正推出買2送1優惠的歷山酒店外，西環萬怡酒店MOMO Cafe更有$96.8的下午茶自助餐兒童優惠，詳情即睇下文！



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兒童優惠自助餐【1】西環萬怡酒店——兒童低至$96.8歎下午茶！

西環萬怡酒店 MoMo Café 6月推出全新主題《東南亞夏日風情》自助餐！餐廳主打即開生蠔、鱈場蟹腳、黃金螺、刺身等冷盤，另有新加坡黑胡椒炒蝦、清蒸香茅龍虎班及紅燒乳鴿等熱食。於父親節惠顧，更有法式龍蝦湯、紅燒乳鴿等限定菜式，爸爸們帶埋小朋友去最適合不過。

另外自助午餐亦有冰鎮海鮮、刺身、Movenpick 雪糕等各款美食及甜品，非常多選擇！值得一提，下午茶自助餐，兒童只需$96.8就食到！除了有越式湯河粉、日式咖喱吉列豬扒外，更有6款Mövenpick 雪糕保證吃到回本！

👉🏻✨6月限定優惠低至$96.8

MoMo Café 西環萬怡酒店｜《東南亞夏日風情》晚餐自助餐

優惠價（成人）：$397.6起｜原價$624.8

優惠價（長者）：$362.6起｜原價$569.8

優惠價（兒童）：$271.6起｜原價 $426.8

MoMo Café 西環萬怡酒店｜自助午餐

優惠價（成人）：$210起｜原價$308

優惠價（長者）：$178.5起｜原價$261.6

優惠價（兒童）：$148.5起｜原價$217.8

MoMo Café 西環萬怡酒店｜自助下午茶

優惠價（成人）：$131.6｜原價$188

優惠價（長者）：$118.8

優惠價（兒童）：$96.8

＊3-11歲為兒童

👉🏻✨6月限定優惠低至$96.8

地址：西營盤干諾道西167號香港萬怡酒店



兒童優惠自助餐【2】歷山酒店——送咖啡杯、氣泡酒／焗海鮮袋／買二送一

歷山酒店推出「海鮮交『饗』樂頌父恩自助餐」買二送一優惠，兩位成人惠顧，兒童可免費入場！推介菜式包括即開新鮮生蠔、慢燒美國頂級西冷牛扒、香煎鴨肝伴西瓜配陳醋。而小朋友最關心的甜品方面，除了有 Mövenpick 雪糕外，還有一系列糕點，及斑斕雞蛋仔可自由搭配配料！

值得一提，於父親節（6月14-15日期間）自助晚餐時段，每位父親還可獲贈咖啡杯一隻及氣泡酒一瓶；而恆常自助晚餐時段，每枱客人更可獲贈焗時令海鮮袋一客！自助餐現時除了買二送一優惠外，更有73折優惠！👉🏻✨即搶買二送一優惠

歷山酒店｜海鮮交「饗」樂自助晚餐

優惠價（2位成人送1位小童）：$1,136｜原價$2,139｜人均$378.6

優惠價（成人）：$551｜原價$757

優惠價（長者）：$455｜原價$625

優惠價（兒童）：$279｜原價$383

歷山酒店｜海鮮交「饗」樂自助午餐

優惠價（2位成人送1位小童）：$773｜原價$1,457｜人均$257.6

優惠價（成人）：$375｜原價$515

優惠價（長者）：$311｜原價$427

優惠價（兒童）：$191｜原價$262

＊4-11歲為兒童

👉🏻✨即搶買二送一優惠

地址：香港北角城市花園道32號



兒童優惠自助餐【3】香港維港凱悅尚萃酒店The Farmhouse——日式主題自助餐／設兒童遊樂區／5歲以下免費

日式美食向來深受港人歡迎，香港維港凱悅尚萃酒店The Farmhouse推出的「春祭り」主題自助餐，主打多款日式料理，包括即切刺身及火炙壽司、燒鳥串、唐揚炸雞、天婦羅、燒日本牡蠣等。於周末晚市期間更有和牛壽喜燒。甜品方面，亦有主廚精選的應節限定款式，如日式芝士蛋糕、抹茶提拉米蘇、草莓大福及期間限定雪糕，小朋友定會喜歡！

值得一提，酒店設有Kids Club兒童遊樂區，提供各式各樣的兒童圖書籍和玩具，即使攜帶小朋友來用膳也不用擔心小朋友亂跑，非常貼心！此外，每位成人惠顧自助餐，更可享一位5歲或以下的同行兒童免費優惠。而自助餐現時更有9折！👉🏻✨9折優惠預訂

維港凱悅尚萃酒店The Farmhouse｜「春祭り」日式主題午餐

優惠價（成人）：$362起｜原價$398

優惠價（兒童）：$221

維港凱悅尚萃酒店The Farmhouse｜「春祭り」日式主題晚餐

優惠價（成人）：$681起｜原價$748

優惠價（兒童）：$416

＊兒童為6至12歲。

👉🏻✨9折優惠預訂

地址：香港島北角北角邨里一號



兒童優惠自助餐【4】沙田萬怡酒店——世界牛扒挑戰賽金獎牛肉／買一送一

沙田萬怡酒店自助餐有買一送一優惠！自助午餐有即開生蠔、鱈場蟹腳、翡翠螺等冰鎮海鮮，更有曾榮獲2024世界牛扒挑戰賽金獎的頂級牛肉「烤南澳洲36° MB2 金奬牛肩胛肉」，絕對值得一試！

而自助晚餐同樣選擇豐富，除了有即蒸鮮龍蝦、花膠沙田雞粥等推介熟食外，另外也特別推介黑芝麻麻糬鴨屎香檸檬戚風蛋糕，既有濃郁芝麻香味，也有檸檬的清新酸甜口感！值得一提，於父親節惠顧自助晚餐，每位父親可獲贈美式燒排骨一份！

👉🏻✨買一送一優惠預訂

沙田萬怡酒店｜自助午餐

優惠價（買一送一）：$465.6起｜原價$853.6｜人均$232.8

優惠價（小童）：$173.6｜原價$272.8

沙田萬怡酒店｜自助晚餐

優惠價（買一送一）：$849.6起｜原價$1557.6｜人均$424.8

優惠價（小童）：$313.6起｜原價$492.8

＊兒童為3至11歲。

👉🏻✨買一送一優惠預訂

地址：新界沙田安平街1 號



兒童優惠自助餐【5】8度海逸酒店——送半隻芝士焗龍蝦／假日自助午餐7折優惠

8度海逸酒店的8度餐廳平日自助午餐及假日自助午餐有買二送一優惠！餐廳除了有即開生蠔、海蝦、海螺及青口無限任食的冰鎮海鮮外，更有麻辣手撕雞、五香牛肉沙律、煙熏鯖魚柳及小木耳雞腎沙律等開胃小食，另外推介燒牛肉、日式醬燒芝麻春雞、香煎龍脷柳、脆皮德國鹹豬手及紅酒燴牛肋條！又有生蠔又有那麼多款熟食，小童最平$174！

8度海逸酒店｜超人爸爸‧父親節海鮮自助午餐

優惠價：$342｜原價$718

8度海逸酒店｜平日半自助午餐

優惠價：$174｜原價$238

👉🏻✨7折訂座

地址：馬頭涌九龍城道199號



兒童優惠自助餐【6】屯門悦品酒店——2,500平方呎兒童樂園／買2送2

悦品酒店自助餐推出「海王盛宴自助餐」，推介菜式包括彩椒翡翠炒龍躉球、荷葉蒜蓉陳皮蒸龍躉頭腩、辣酒煮翡翠螺、忌廉牛油白酒煮波士頓龍蝦等美食，還有一系列冰鎮海鮮及刺身吃到飽！小朋友最關心的甜品方面，則有Häagen Dazs雪糕及多款西餅蛋糕任君選擇。

至於「海之誘惑自助午餐」，則提供黃金螺、凍蝦、麵包蟹、藍青口等冰鎮海鮮、炸物、Häagen Dazs雪糕及 Mövenpick兩款高質雪糕，另外還有多款海鮮入饌的美食，如金銀蒜蒸扇貝、避風塘炒賴尿蝦、中式炒蜆等，現有買2送2優惠！👉🏻✨立即訂座

值得一提，悅品酒店提供一個2,500平方呎的兒童樂園，爸爸媽媽即使帶埋小朋友來吃自助餐，也有地方讓他們放電，非常貼心！

悦品酒店｜海王盛宴自助晚餐

優惠價（買2送2）：$1291.2起｜原價$2,367.2｜人均$322.8

悦品酒店｜海之誘惑自助午餐

優惠價（買2送2）：$835.2起／4位｜原價$1,531.2｜人均$209

優惠價（成人）：$274.9｜原價$382.8

優惠價（長者）：$235.4｜原價$327.8

優惠價（小童）：$188｜原價$261.8

＊兒童為3至11歲。

👉🏻✨買2送2｜立即訂座

地址：屯門建豐街4號／葵涌青山公路葵涌段443號悦品酒店‧荃灣地下低層

電話：3899 9222（屯門店）／3891 1888（荃灣店）



兒童優惠自助餐【7】香港富麗敦海洋公園酒店——可持續發展加拿⼤⿓蝦／3歲以下的兒童免費／低至77折

香港富麗敦海洋公園酒店星耀廳推出「綠色可持續發展自助餐」！自助晚餐除了有可持續發展加拿⼤⿓蝦、鱈場蟹腳、蜆、熟蝦、青口等冰鎮海鮮外，還有來自不同國家的菜式，包括日式刺身及壽司、帶骨肉眼扒、紅酒燉牛頰肉此外，3歲以下的兒童更可享免費優惠，另外酒店亦有低至77折優惠！✨book定食餐好！

值得一提，酒店設有2,500平方呎的兒童樂園「The Explorers 探險家」，不但有互動遊樂場、迷你電動賽車場，還有提供不同制服的職業體驗區，讓你和小朋友打卡拍照！爸爸媽媽同一日買飛入場，就可以在享受自助餐的同時，又可以與小朋友共渡溫馨的時光！

👉🏻✨人均$368玩足全日｜立即購票

香港富麗敦海洋公園酒店｜綠色可持續發展自助晚餐

優惠價（成人）：$670起｜原價$867

優惠價（父親節）：$808｜原價$988

香港富麗敦海洋公園酒店｜綠色可持續發展自助午餐

優惠價（成人）：$538｜原價$658

香港富麗敦海洋公園酒店｜綠色可持續發展自助午餐

優惠價（成人）：$338｜原價$438

👉🏻✨77折優惠預訂

＊小童3歲以下免費。如攜帶兒童請WhatsApp至52296712並提供訂單編號及嬰兒人數，以便安排入座。

地址：黃竹坑海洋徑3號香港富麗敦海洋公園酒店1樓

電話：2166 7466



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