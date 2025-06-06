自助餐買1送1｜香港九龍東皇冠假日酒店任食生蠔+蟹腳/人均$161起

自助餐優惠｜香港九龍東皇冠假日酒店｜每日名額5個！現時香港九龍東皇冠假日酒店有獨家優惠，自助午餐、自助下午茶、自助晚餐買1送1，人均低至$161就可以歎到酒店自助餐！除了可以無限任食新鮮生蠔、法國鴨肝、葡式燒乳豬、松葉蟹腳外，仲有多達8款回本必吃的Haagen-Dazs雪糕及近年人氣大熱的開心果巴斯克芝士蛋糕做飯後甜品。優惠連父親節都用到！想知如何搶優惠，就要留意下文！



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自助餐買1送1｜香港九龍東皇冠假日酒店自助餐——包加一！父親節、7月都用得

現時香港九龍東皇冠假日酒店尚廚自助餐有獨家買1送1優惠，由6月9日早上11:00至6月15日下午23:59期間，自助午餐、自助下午茶、自助晚餐均有獨家買1送1，還包加一服務費，每日限量5個名額！優惠兌換期由2025年6月10日至7月31日，無論是父親節慶祝，還是小朋友放暑假時家庭樂都用得，大家記得較定鬧鐘搶啦！

👉🏻6月9日早上11點開售 | 快閃買1送1

香港九龍東皇冠假日酒店推出自助餐優惠，自助午餐、自助下午茶、自助晚餐買1送1。（圖片來源：官方圖片）

自助餐買1送1｜香港九龍東皇冠假日酒店自助晚餐——必試3款海鮮脆筒＋生蠔、蟹腳任食

香港九龍東皇冠假日酒店尚廚的「海鮮薈萃自助晚餐」，不但有新鮮生蠔、紐西蘭青口、松葉蟹腳可任食，於星期五至日、公眾假期及前夕，更有多款限定海鮮，包括麵包蟹、油甘魚、帶子刺身及阿根廷天使粉紅蝦刺身。

如果是海鮮控，更加不能錯過餐廳的得意之作「香草脆筒三重奏」，分別是黑醋珍珠鮟鱇魚肝脆筒、赤海蝦飛魚籽脆筒、 鹽蔥拖羅蓉脆筒，三款以海鮮入饌、甜筒造型的菜式。其中黑醋珍珠鮟鱇魚肝脆筒以入口順滑綿密的鮟鱇魚魚肝醬，搭配微甜、夾帶醋香的黑醋珍珠，酸鹹交融，非常開胃！ 鹽蔥拖羅蓉脆筒則以剁成魚蓉的拖羅配搭鹽蔥製成，油脂豐富肥美，更有鹽蔥提鮮，值得一試！👉🏻6月9日早上11點開售 | 快閃買1送1

此外，餐廳還有忌廉芝士菠菜焗虎蝦球、龍蝦汁燴大蜆、香煎法國鴨肝、葡式燒乳豬配香料炒飯等熱盤；以及多達8款的Haagen-Dazs雪糕、特色甜品和近年人氣有增無減的開心果巴斯克芝士蛋糕，全部任君選擇！👉🏻6月9日早上11點開售 | 快閃買1送1

香港九龍東皇冠假日酒店尚廚｜海鮮薈萃自助晚餐｜包加一

用餐時段：星期一至四（18:30 - 21:30）

成人：$717.6／2位｜原價 $1,315.6｜人均 $359

用餐時段：星期五至日及公眾假期及前夕（18:30 - 21:30）

成人：$765.6／2位｜原價 $1403.6｜人均 $383

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自助餐買1送1｜香港九龍東皇冠假日酒店自助午餐——任食生蠔、蟹腳、刺身 人均$209包加一

香港九龍東皇冠假日酒店尚廚的「環球美食盛宴自助午餐」，除了有新鮮生蠔，週末及公眾假期更有松葉蟹腳、油甘魚及阿根廷天使粉紅蝦刺身，熱盤則可品嚐到不同的多國菜式，如充滿泰國風味的泰式青咖喱豬頸肉、泰式滷水豬手；法國菜紅酒燴牛尾；或是地道的去骨海南雞。

大人和小朋友都愛吃的甜品方面，同樣有開心果巴斯克芝士蛋糕及Haagen-Dazs雪糕，還有小朋友最愛的朱古力噴泉，以及可自由配搭配料的棉花糖，買1送1後人均只需$209，還包埋加一服務費！👉🏻6月9日早上11點開售 | 快閃買1送1

香港九龍東皇冠假日酒店尚廚｜環球美食盛宴自助午餐

用餐時段：星期一至五（12:00 - 14:30）

成人：$417.6／2位｜原價 $765.6｜人均 $209

星期六至日及公眾假期

成人：$465.6／2位｜原價 $853.6｜人均 $233

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自助餐買1送1｜香港九龍東皇冠假日酒店自助下午茶——榴槤控必食！人均$161

喜歡吃榴槤的朋友，就一定要試試「榴槤忘返下午茶自助餐」！餐廳精心炮製一系列榴槤甜品，包括即製的榴槤雪糕、榴槤酥條、榴槤芝士撻、榴槤班戟、榴槤忌廉泡芙，另外還有8款口味的Haagen-Dazs雪糕任食！

即使不是榴槤控，酒店的下午茶自助餐還有泰式班蘭雞、冬蔭功大蝦意粉、肉骨茶、 象拔蚌刺身、煙三文魚、雜錦凍肉芝士拼盆等多東南亞風味美食，仲有即磨咖啡、紅茶、檸檬水等任飲，人均都只是$161！👉🏻6月9日早上11點開售 | 快閃買1送1

香港九龍東皇冠假日酒店尚廚｜榴槤忘返下午茶自助餐

用餐時段：星期六至日及公眾假期（15:15 - 17:15）

成人：$321.6／2位｜原價 $589.6｜人均 $161

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香港九龍東皇冠假日酒店尚廚

地址：將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店1樓

交通方法：港鐵將軍澳站C出口直達



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