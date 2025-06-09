雪糕店11大｜消暑必吃！GODIVA買一送一　勁多開心果+番薯花生醬

香港雪糕店｜Gelato雪糕｜酷熱天氣警告現正生效，天文台料，明日（10日）市區氣溫高達34度！天氣這麼炎熱，最高吃雪糕消暑，今次《香港01》好食玩飛記者為大家介紹11間必吃的雪糕店，有間$30吃到意式雪糕（Gelato），甚至GODIVA也推岀買一送一優惠！$29.5就有一支黑朱古力雪糕！即睇下文啦！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

天文台料明日本港氣温高達34度！（香港天文台截圖）

天文台料未來兩日續高溫

天文台預料，廣東沿岸繼續受高空反氣旋影響，本港未來一兩日天氣日間酷熱，預測周二（10日）市區最高達攝氏34度，分區氣溫更高達37度，周三（11日）最高溫亦有33度。今次推介11大香港必吃的雪糕店，讓大家消消暑氣。

香港雪糕推薦｜【1】Ganto Gelato —— $30起！以日本蛋黃和鮮牛奶造

Ganto Gelato是一間備受歡迎的意式雪糕（Gelato）店，以香港本地製造的特色和創新口味而聞名。店家嚴選日本蛋黃和鮮牛奶製造雪糕，確保雪糕質地細滑濃郁，還帶有陣陣奶香！此外，店家每個月都會有新的主題口味推出，今個6月主題為「星馬泰」，口味包括芒果糯米飯、檸檬羅勒、班斕椰子等，價錢$30起。

Ganto Gelato

地址：

觀塘偉業街180號Two Harbour Square地下2號舖

荔枝角瓊林街83號1樓104號舖

銅鑼灣禮頓道77號禮頓中心地下G08號舖



香港雪糕推薦｜【2】皇甘栗鮮炒乾果專門店 —— 鮮炒乾果／開心果／話梅雪糕

「皇甘栗鮮炒乾果專門店」是一間以鮮炒乾果和特色雪糕而聞名的雪糕店，最初在大埔扎根並廣受好評，近年來更於旺角開設新分店。開心果是最受歡迎的雪糕口味，被不少網民譽為「全港最正開心果雪糕」！口感豐富，有香脆的嚼口感！除了開心果，還有栗子雪糕、話梅雪糕、陳皮雪糕等獨特口味。

皇甘栗鮮炒乾果專門店

地址：

大埔寶鄉街51號華樂樓地下B號舖

旺角山東街53號地舖



香港雪糕推薦｜【3】Snack Baby Gelato —— $58三種口味／鐵觀音／鴛鴦

Snack Baby Gelato以獨特的口味、主打純素和無乳糖以及時尚的裝修設計而聞名，不僅販售雪糕，更提供創新甜點和飲品。而且雪糕口味還非常特別，包括鐵觀音、鴛鴦、煙燻雲呢拿、黑莓玉桂、開心果脆脆、薄荷牛奶朱古力、柚子薑、四川辣椒芒果等。小杯價錢為$58，可選3款口味；而中杯價錢為$68，也可選3款口味。

Snack Baby Gelato

地址：中環荷李活道93-95號地舖



香港雪糕推薦｜【4】MESSINA —— $70雙球！開心果／焦糖牛奶醬

Messina是一間源自澳洲的知名意式雪糕（Gelato）店，以手工製作、高品質原料和多樣化口味而聞名。2021年與香港知名餐飲集團Black Sheep Restaurants合作，在香港開設了首間分店（中環店）。Messina更在澳洲擁有自己的乳牛場，生產高品質的Jersey牛奶，並自行種植榛子和生產蜂蜜，所以店內的雪糕有品質保證！當然價錢都會相對較貴，單球$60；雙球$70；三球$80。經典口味有開心果、焦糖牛奶醬等，開心果Gelato更是來自義大利Bronte的正宗西西里開心果製成！

MESSINA

地址：

中環砵典乍街37-43號嘉寶商業大廈地舖

山頂山頂道118號山頂廣場地下G08號舖



香港雪糕推薦｜【5】Drool Froyo —— 元朗新分店／$58抹茶園／$50提拉米蘇

Drool Froyo是一間人氣的希臘乳酪雪糕店，以健康又低脂、多樣化的配料和創新口味而聞名。店家使用的是100%真希臘乳酪，而非希臘式乳酪，所以乳酸成分較高、脂肪含量較低，口感酸酸甜甜，味道清新解暑！雪糕款式有抹茶園（$58）、黃金寶（$58）、朱古力3.0（$53）、咖啡控（$58）、提拉米蘇（$50）等。最近，還送上一個好消息，就是在元朗開分店！元朗居民有福啦！

Drool Froyo

地址：

天后電氣道96號地下A1號舖

中環伊利近街14號地舖

元朗鳳攸北街5-9號順豐大廈地下



香港雪糕推薦｜【6】DIGREEN —— 澳門雪糕店／芫茜雪糕／葡撻雪糕

DIGREEN是一間源自澳門的人氣雪糕店，以創新和獨特的雪糕口味聞名。品牌名稱 「DIGREEN」的靈感來自「Diamond in Green」，寓意稀有的綠色食品，秉持著全天然成分、低脂健康的生產理念。DIGREEN推岀過多款創新大膽的口味，包括芫茜雪糕、維他檸檬茶雪糕、葡撻雪糕、苦瓜檸檬茶雪糕、黑松露白朱古力雪糕等，價錢$45起。

DIGREEN

地址：

旺角花園街7號地下7C及7D號舖

尖沙咀廣東道3-27號海港城海運大廈地下OT G16A號舖

尖沙咀梳士巴利道18號維港文化匯K11 Musea B2樓B225A號舖

沙田沙田正街2-8號新城市廣場三期1樓A106號舖



香港雪糕推薦｜【7】nana’s green tea —— $40起！東京人氣抹茶Cafe／抹茶白玉芭菲

nana's green tea是一間來自東京的人氣抹茶概念咖啡店，於2006年在東京首次亮相，並於2023年在啟德AIRSIDE開設香港首間分店，隨後在黃竹坑THE SOUTHSIDE開設第2間分店。店舖以優質的抹茶和抹茶甜點而聞名。抹茶款式有抹茶白玉芭菲（$88）、抹茶軟雪糕（$40）、黑芝麻白玉芭菲（$88）等。

nana’s green tea

地址：

九龍城協調道2號AIRSIDE B1樓B128號舖

黃竹坑香葉道11號THE SOUTHSIDE 2樓206-207號舖



香港雪糕推薦｜【8】野草 —— 用本地農作物製造／番薯花生醬／洛神花

「野草」最大的特色在於主打非主流口味的自家製意式Gelato，並積極採用香港本地農產品作為食材。店主夫婦Alfred和阿魚、關注環保與土地自主議題，希望透過雪糕推廣本地農業。他們不時從新界各地的農場採購當造的本地農作物，例如坪輋的荔枝和士多啤梨、元朗的紫蘇、打鼓嶺的京蔥和紅菜頭，將這些獨特的風味融入Gelato中。所以口味是非主流！有番薯花生醬、紅菜頭冧酒提子、洛神花等，價錢$50起！

野草

地址：北角和富道21-53號和富地庫B50號舖



香港雪糕推薦｜【9】ChaTraMue —— $30泰式奶茶雪糕／泰式綠茶雪糕

ChaTraMue是泰國享譽盛名的茶葉品牌，擁有超過70年的歷史，以經典的泰式奶茶而聞名。香港店也堅持從泰國進口原料，使用泰國老牌茶葉現沖，確保飲品味道與泰國當地一致，茶味濃郁香醇、甜而不膩！最受歡迎的招牌雪糕是泰式奶茶雪糕（$30）和泰式綠茶雪糕（$30）。泰式奶茶雪糕味道甘香濃郁，質感厚滑，就像把泰式奶茶「喝」進雪糕裡一樣，是不少泰奶愛好者的必選！

ChaTraMue

地址：

尖沙咀加拿芬道35A(S)號發利大廈地舖

旺角西洋菜南街2J-2Q號地舖

中環德己立街1-13號世紀廣場UG層B3號舖

沙田沙田正街2-8號新城市廣場三期3樓A327號舖



香港雪糕推薦｜【10】Dood Bottega Gelateria —— Gelato天花板／伯爵曲奇／波子汽水

Dood Bottega Gelateria堅持以時令、當造的原材料製作，所有雪糕都是全手工自家製。店主曾遠赴意大利學藝，將正宗的Gelato製作工藝帶回香港，力求呈現最地道的意式雪糕給食客。除了經典口味外，還提供多款創新和獨特的口味，包括伯爵曲奇、泰國奶茶、金芝麻、波子汽水等，單球價錢$69起。

Dood Bottega Gelateria

地址：尖沙咀梳士巴利道18號維港文化匯K11 Musea B2樓B201-23號舖



香港雪糕推薦｜【11】GODIVA —— 黑朱古力軟雪糕買1送1！

GODIVA將在6月11至6月15日一連五日，推岀黑朱古力軟雪糕買1送1優惠，大家可以用$29.5就能品嘗到原價$59一枝的黑朱古力軟雪糕！優惠將不會在葵芳新都會廣場店、AIRSIDE期間限定店舉行。

由6月11至6月15日一連五日，GODIVA推岀黑朱古力軟雪糕買1送1優惠！（小紅書@脱兔大人）

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略