FARFETCH 香港｜新季單品75折優惠！PromoCode/退貨教學

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FARFETCH 必買2. UGG Tazzelle Footwear Slippers (原價：HK$1,414）

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FARFETCH 必買3. Vivienne Westwood 流蘇圍巾 (原價：HK$1,229）

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FARFETCH 必買4. Vivienne Westwood 心形卡片套 (原價：HK$774）

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FARFETCH 必買5. Coach Brooklyn 單肩包 (原價：HK$2,933）

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FARFETCH 必買6. Tory Burch Charlie 迷你包 (原價：HK$3,822）

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FARFETCH 必買7. Polo Ralph Lauren 刺繡帽 (原價：HK$576）

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FARFETCH 必買8. Arc'teryx Bird Head 圖案套頭帽 (原價：HK$766）

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FARFETCH 必買9. Miu Miu Eyewear 太陽眼鏡 (原價：HK$2,921）

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FARFETCH 必買10. ASICS GEL-NYC 2.0 拼接運動鞋 (原價：HK$1,210）

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FARFETCH 香港網購開戶 3 步驟

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