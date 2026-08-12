FARFETCH 香港｜Summer Sales 低至3折優惠！PromoCode/退貨教學

FARFETCH 是全球領先的時尚網購平台，匯聚 Gucci、Prada、Off-White 等眾多頂級品牌，讓你在家就能輕鬆選購最新潮流單品。FARFETCH 現正進行折扣季，多款商品低至半價！一類人記得善用 Promo Code 享更多優惠！



2026 春夏大促| 低至3折優惠

FARFETCH 新季優惠大減價現正開跑！大量精選設計師單品低至 3 折，匯聚本季最獨特的時尚風格。這是入手奢華單品的最佳時機！

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FARFETCH 香港網購開戶 3 步驟

在 FARFETCH 官網購物前，建議先註冊成為會員，以便追蹤訂單、管理個人資料並享受更多會員專屬優惠。以下是簡單的開戶步驟：

進入註冊頁面： 前往 FARFETCH 官網，點擊頁面右上角的人物圖示。

選擇註冊： 在彈出的視窗中，點擊「註冊帳戶」。

填寫個人資料： 按照頁面提示，輸入你的電子郵件地址、設定密碼。你也可以選擇透過 Google 或 Facebook 帳戶快速註冊。

完成註冊： 點擊「註冊」完成。你會收到一封驗證郵件，請按照郵件中的指示完成驗證。

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香港運費

購物滿 3,000 港幣即享免運費。訂單總金額在2,000 至2,999 港幣之間，需要支付50 港幣運費；如果訂單金額低於2,000 港幣，則需要支付$150 港幣運費。

FARFETCH 香港退貨教學：14天無理由免費退貨

Farfetch 登入您的 FARFETCH 帳戶，並前往「訂單與退貨」頁面。選中您想退回的商品並點擊「退貨」。選擇每一件需要退回的商品以及退貨理由。

有兩種退貨方式供您選擇。取決於您的收貨地址，總有一種方式適合您。

1. 預約免費的上門提取退貨服務

選擇您的取貨地址和包裹數量，預約取貨日期與合適的時間，然後點擊預約取貨

2. 前往附近的服務點免費退貨

您也可以前往 FARFETCH 合作夥伴買手店或承運商服務點退回您購買的商品。

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FARFETCH 學生與青年折扣碼

要獲取這些折扣，你需要透過 FARFETCH 官方網站提供的驗證程序來證明你的學生身份或年齡。完成驗證後，即可解鎖你的專屬優惠。

【學生折扣】：在 FARFETCH 購物可享 10% OFF 的優惠。

【26 歲以下青年折扣】： 年齡未滿 26 歲的年輕人，同樣可享 10% OFF 的專屬折扣。

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FARFETCH 必買1. Diesel T-Bunny-Tail-R1 wrap-tie T-shirt (原價：HK$1,300）

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Diesel T-Bunny-Tail-R1 wrap-tie T-shirt (原價：HK$1,300）(Farfetch官網）

FARFETCH 必買2. ami Coton Tanktop (原價：HK$1,084）

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FARFETCH 必買3. Tory Burch Romy bucket bag HK$2,577 (原價：HK$4,593）

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Tory Burch Romy bucket bag HK$2,577 (Farfetch官網)

FARFETCH 必買4. Chloé Medium Woody Linen Tote Bag (原價：HK$9,200）

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Chloé Medium Woody Linen Tote Bag (Farfetch官網)

FARFETCH 必買5. Vivienne Westwood Reina crystal-embellished earrings (原價：HK$1000）

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Vivienne Westwood Reina crystal-embellished earrings (Farfetch官網)

FARFETCH 必買6. On Cloud Sneakers (原價：HK$1,018）

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