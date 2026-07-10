韓國餐廳推介10大｜人氣釜飯進駐！拉絲炸豬扒＋大邱辣醬炸雞

韓國餐廳推介｜好吃韓國料理｜韓國菜的魅力真的沒法擋！從辛辣過癮的烤肉、濃郁的大邱辣醬炸雞，到溫暖療癒的韓式薯仔脊骨湯，每一道都讓人回味無窮！等《香港01》好食玩飛記者為大家推薦10間香港不容錯過的韓國餐廳，讓你在香港體驗一趟韓國之旅！快收藏這份清單啦！



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韓國餐廳推介｜【1】Um Yong Baek —— 韓國釜山湯飯專門店／常客男團SEVENTEEN

韓國湯飯專門店Um Yong Baek即將登陸香港中環！開幕日期仍有待公佈。店家主打多款韓式豬肉湯飯，包括湯底濃厚、跟日本豬骨湯拉麵類似的招牌「密陽式豬肉湯飯」及偏清淡的「釜山式豬肉湯飯」，湯裡還有足料的厚切五花肉片。連韓國男團SEVENTEEN成員珉奎都是常客，韓國男星Rain及盧弘喆主持的Netflix節目《吃貨與阿毛的逍遙遊》中，亦有推介過這間餐廳！

Um Yong Baek

地址：中環士丹利街22號地下



韓國餐廳推介｜【2】SOL SOT —— 韓國人氣釜飯／7月開幕／鰻魚釜飯

韓國過江龍餐廳陸續有來！韓國人氣釜飯專門店SOL SOT即將在7月開幕，選址也是中環地區。SOL SOT在韓國擁有70間分店，明洞、漢南洞、弘大等熱門地方都能吃到！餐廳的招牌菜有牛排釜飯、鰻魚釜飯、鮑魚釜飯、鯛魚干貝釜飯等。

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SOL SOT

地址：中環閣麟街46-48號FOCO



韓國餐廳推介｜【3】韓鍋酒舍 —— 40年歷史／招牌解酒湯

「韓鍋酒舍」是來自韓國首爾的40年老字號餐廳，於2024年10月中旬在香港灣仔開設首間海外分店。餐廳以正宗的韓式鍋物和韓牛菜式聞名，深受韓國當地人的喜愛，甚至在首爾總店的晚市時段平均需要等候2小時！

餐廳的招牌菜解酒湯是韓國飲食文化之一，源於百多年前仁川港的勞動者將剩餘的內臟、碎肉、骨頭熬湯，以緩解酒後的不適，所以有了這款菜式！除了解酒湯，還有牛腸火鍋、牛腩湯、餃子解酒湯等。

韓鍋酒舍

地址：灣仔聯發街18號地舖



韓國餐廳推介｜【4】삼삼뼈국（Samsam三三骨肉） —— 招牌韓式薯仔脊骨湯／為港人而設麻辣薯仔脊骨湯

「삼삼뼈국」是一間來自韓國的人氣過江龍餐廳，以招牌韓式薯仔脊骨湯聞名。在韓國設有多間分店，深受韓國人歡迎。首次進軍海外就選擇香港，目前在尖沙咀和旺角都有分店，常常吸引大批食客排隊。除了經典的辣味和清湯脊骨湯，香港分店更推出專為愛辣港人而設的麻辣薯仔脊骨湯，結合韓式特調辣醬與港式麻辣風味，超過癮！

삼삼뼈국（Samsam三三骨肉）

地址：

尖沙咀金巴利道55號地下A號舖

旺角彌敦道628號瓊華中心7樓



韓國餐廳推介｜【5】Eva Tonkatsu —— 芝土拉絲炸超嫩豬扒

位於銅鑼灣登龍街的Eva Tonkatsu，主打即叫即炸韓式吉列豬扒，口感酥脆多汁。店內最人氣招牌為芝士吉列豬扒，豬扒中間夾有拉絲芝士，入口芝士味香濃拉絲感十足；配搭香辣、咖喱或玫瑰番茄忌廉多款口味選擇。主食可配飯、拌麵、烏冬或冷蕎麥麵，尤其韓式辣冷麵，超級惹味清爽，十分解膩。餐點還再配上韓式前菜和湯品，性價比極高。

Eva Tonkatsu

地址：

銅鑼灣登龍街51號地下A號舖



韓國餐廳推介｜【6】豬腳小姐 —— 在韓開店30年／招牌原味、蒜香豬腳

「豬腳小姐」是韓國人氣餐廳，經營超過30年，總店位於明洞，以獨特的豬腳料理聞名！店主使用經過嚴格篩選的韓國產豬腳，每日燉煮，確保豬蹄軟嫩、有嚼勁，口感Q彈而不油膩。除了招牌原味豬腳外，還有蒜香豬腳等口味，部分分店更提供半半豬腳，食客可以同時品嚐2款口味。份量還非常充足！適合3人以上用餐。

豬腳小姐

地址：

銅鑼灣登龍街1-29號金朝陽中心二期 - Midtown地下C號舖

尖沙咀金巴利道77號地舖



韓國餐廳推介｜【7】유명진의 육미정담 肉味情談 —— 釜山人氣過江龍燒肉店／一級五花肉／厚切牛舌

「유명진의 육미정담 肉味情談」是一間來自韓國釜山的人氣過江龍燒肉店，首次登陸香港，選址為啟德AIRSIDE，主打韓式烤肉和傳統韓國料理。烤肉必點菜色有一級五花肉、濟州黑毛豬五花肉、安格斯牛外裙肉、和牛牛五花、厚切牛舌等。而其他韓式料理則有人蔘雞湯、大醬湯、泡菜煎餅等。

유명진의 육미정담 肉味情談

地址：九龍城啟德協調道2號AIRSIDE 5樓L506號舖



韓國餐廳推介｜【8】Yadllie Plate 야들리애플래이트 —— 韓國進口炸雞材料！蜜味乳酪粉炸雞＋大邱辣醬炸雞

「Yadllie Plate 야들리애플래이트」是一家源自韓國的知名韓國菜餐廳，以炸雞和多樣化的韓國料理在香港打響名堂，深受香港人喜愛。店家的炸雞材料是從韓國進口，並採用自家研發的浸泡醃製法製作，確保炸雞鮮嫩！有多款口味，包括蜜味乳酪粉炸雞、大邱辣醬炸雞等。

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至於醬汁方面，也是由濟州島的蔬菜和20種天然食材製成，力求呈現最地道的韓國味道。一份炸雞的價錢為$200至$400，再點選其他特色菜，例如夏威夷阿努哈炸物拼盤、八爪魚沙律等，足以一班朋友品嚐！

Yadllie Plate 야들리애플래이트

地址：

旺角西洋菜南街1N號兆萬中心11樓

荃灣大河道100號海之戀商場2樓2030-2032號舖



韓國餐廳推介｜【9】Kyung Yang Katsu —— 外脆內嫩！即叫即炸芝士炸豬扒

「Kyung Yang Katsu」是一間來自韓國的知名吉列豬扒專門店，主打正宗地道的韓式吉列豬扒，以韓國產的新鮮豬扒即叫即炸，並提供多款搭配，例如松露鹽、日式豬扒醬、芥末、鹹蝦仔醬和芥末籽醬。招牌菜有特級吉列豬扒定食，嫩滑豬扒經過裹粉後油炸而成，外脆內嫩！除了特級吉列豬扒定食，還有吉列豬扒拼炸蝦套餐、芝士拼吉列豬柳套餐等。

Kyung Yang Katsu

地址：中環蘇豪伊利近街59號地舖



韓國餐廳推介｜【10】田浦食肉 —— 韓國店員幫手烤肉／招牌烤豬肉套餐

「田浦食肉」是香港近年來非常受歡迎的韓國烤肉店，以正宗風味、高品質肉類和貼心服務吸引了大量食客。店家由韓國人主理，大部分員工也是韓國人，他們會親自幫忙燒烤，讓食客彷彿置身於韓國當地！招牌的燒肉套餐是招牌烤豬肉套餐，有豬頸肉、豬腩肉或五花肉，每碟都是大大份！適合2至3人用餐。除了燒肉，還有其他特色菜色，包括雞蛋羹、海鮮大醬湯、水冷麵等。

田浦食肉

地址：

大角咀角祥街65-67號大同新邨大華樓地下2B&C號舖

沙田石門安群街1號京瑞廣場2期地下19A號舖

灣仔莊士敦道28-34號莊士頓大樓地下E號舖

北角和富道6-8號嘉洋大廈地舖

中環威靈頓街56-58號威寧大廈地舖

油麻地彌敦道560號譽發廣場1樓

荃灣沙咀道328號寶石大廈328廣場地下G12-15號舖



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