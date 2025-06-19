中國女排｜6.19對保加利亞！啟德入場禁帶物品清單＋免費直播連結

中國女排2025｜中國女排世界排名｜FIVB世界女排聯賽已經開鑼啦！中國女排於2025年6月18至22日在啟德體藝館，與日本女排、意大利、泰國、保加利亞及捷克爭奪世界女排聯賽香港站錦標，HOY TV將會全程免費直播！內文有齊直播連結，即看下文啦！



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一年一度排球界最盛大的國際賽事再度來臨香港！由中國香港排球總會主辦的世界女排聯賽於2025年6月18日至22日在啟德體藝館舉行。參賽隊伍包括東道主中國（世界排名第5）、意大利（世界排名第 1）、日本（世界排名第 7）、泰國（世界排名第 13）、捷克（世界排名第15），以及保加利亞（世界排名第 20）。

今屆賽事中國女排是VNL共18支參賽球隊平均年齡最小一隊，今站首戰（6月18日）正選陣容有28歲的隊長龔翔宇、率領均為22歲的主攻吳夢潔、莊宇珊、副攻王媛媛27歲、萬梓玥20歲、二傳張籽萱全隊最年輕，只得16歲。

世界女排聯賽香港站｜免費直播連結

世界女排聯賽電視直播日期及賽程

6月19日（星期四）

下午5:00 泰國Vs意大利 HOY 76台

下午5點鐘睇泰國🇹🇭對意大利🇮🇹

晚上8:30 保加利亞Vs中國 HOY 77台

即按HOY 77台睇保加利亞🇧🇬對中國🇨🇳

6月20日（星期五）

下午5:00 保加利亞Vs捷克 HOY 76台

HOY 76台睇保加利亞🇧🇬對捷克🇨🇿 晚上8:30 日本Vs意大利 HOY 77台

直播🔥夜晚8半日本🇯🇵對意大利🇮🇹

6月21日（星期六）

下午4:30 捷克Vs泰國 HOY 76台

即按HOY 76睇捷克🇨🇿對泰國🇹🇭

晚上8:00 日本 對 中國 HOY 77台

精彩熱播🔥日本🇯🇵對中國🇨🇳

6月22日（星期日）

下午1:00 保加利亞Vs泰國 HOY 76台

😍🏐HOY 76台睇保加利亞🇧🇬對泰國🇹🇭

下午4:30 捷克Vs日本 HOY 76台

Live🔥HOY 76台睇捷克🇨🇿對日本🇯🇵

晚上8:00 中國Vs意大利 HOY 77台

HOY 77台夜晚8點睇中國🇨🇳對意大利🇮🇹

世界女排聯賽香港站｜違禁品

已買門票的觀眾，大家記緊留意是次賽事的入場守則，切勿攜帶以下物品：

1.塑膠、玻璃、金屬容器、罐裝和瓶子飲料或食品（嬰兒食品、藥物除外）

2.外來食品和飲品（啟德體育園有限公司經營或授權的食品或飲品除外）

3.體積超過35厘米 x 30厘米 x 20厘米的手提袋或物品

4.長度超過35厘米的雨傘和自拍棒

5.無人機、遙控飛行裝置或風箏

6.未經授權的喇叭、哨子、牛鈴或其他揚聲設備

7.任何被認為有害、擾亂、冒犯或可能妨礙場地運作或其相關設施的物品

8.根據中華人民共和國香港特別行政區法律禁止的物品

9.禁止攜帶寵物或動物入內（導盲犬除外）

10.於啟德體藝館範圍內嚴禁吸煙

11.入場人士需接受安全檢查

12.觀眾中途離場必須於岀口處掃描門票，重新入場時亦須再次掃描門票及接受安全檢查，才能進入場館

13.任何形式的未經授權的宣傳、信息或圖像（如旗幟、橫幅、服裝、配飾或其他物品上岀現的挑釁或冒犯或煽動性內容）均被禁止



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