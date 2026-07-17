深圳海鮮自助餐12間｜¥90任食海鮮＋和牛！一間57樓高空靚景必訂

深圳海鮮自助餐推介｜深圳自助餐價錢｜深圳不僅是購物天堂，更是美食愛好者的匯聚地！特別是對於海鮮控來說，深圳的海鮮自助餐絕對是不可錯過的選擇！這裡的海鮮自助餐種類繁多之餘，從生猛海鮮到精緻刺身，應有盡有，而且CP值超高！《香港01》好食玩飛記者為大家精選了12間深圳最受好評的海鮮自助餐，無論你是追求新鮮度、多樣性還是性價比，都能在這裡找到心儀餐廳，即看下文啦！



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深圳海鮮自助餐推介｜【1】深圳美憬閣酒店・繽膳休閒餐廳・海鮮自助・户外露台

深圳美憬閣酒店6樓的海鮮自助餐廳主打新鮮海鮮、國際美食及粵式料理，適合商務宴請、家庭聚餐及浪漫約會。必吃的海鮮有現開法國生蠔，肉質肥嫩滑爽，帶有淡淡海水鹹鮮。還有阿拉斯加帝王蟹腿，蟹肉飽滿纖維分明，清甜多汁，冷吃或芝士焗烤都好吃！價錢$218起！

必吃的海鮮有現開法國生蠔，肉質肥嫩滑爽，帶有淡淡海水鹹鮮！（Klook圖片）

深圳美憬閣酒店・繽膳休閒餐廳・海鮮自助・户外露台

地址：龍華區大浪街道浪韵路8號深圳時尚小鎮美憬閣精選酒店6樓

交通：建議打車



$216吃到飽🤤阿拉斯加帝王蟹腿🦀

深圳海鮮自助餐推介｜【2】深圳大中華希爾頓酒店 念・全日制自助餐廳・親子・聚餐

「念・全日制自助餐廳」位於深圳大中華希爾頓酒店2樓，主打全球新鮮海鮮、現點現做料理和精緻甜點，更提供多樣化的國際美食，包括日式刺身、西式烤肉、中式熱菜及東南亞風味，並以高性價比和優雅用餐環境深受深圳食客喜愛。帝王蟹腿、法國生蠔、波士頓龍蝦、阿拉斯加雪蟹腳都是必吃！$183起就能吃到！

念 全日制自助餐廳主打全球新鮮海鮮、現點現做料理和精緻甜點，更提供多樣化的國際美食。（Klook圖片）

深圳大中華希爾頓酒店 念 全日制自助餐廳・親子・聚餐

地址：福田地區深南大道1003號大中華國際金融中心B棟2樓

交通：深圳地鐵崗廈北站13號岀口步行約390米



$162吃波士頓龍蝦🦞、法國生蠔🦪

深圳海鮮自助餐推介｜【3】金茂深圳JW萬豪酒店（Café Chinois海鮮自助西餐廳）

Café Chinois海鮮自助西餐廳提供新鮮空運的刺身、帝王蟹、龍蝦、生蠔等高質食材，定期推出東南亞、地中海等主题特色菜式。$183能起食到阿拉斯加帝王蟹腿，肉質飽滿結實，鮮甜多汁！現開活龍蝦可以蒜蓉蒸或芝士焗，肉質彈牙！而招牌海鮮拼盤包含鮑魚、扇貝等，擺盤精緻，打卡一流！

金茂深圳JW萬豪酒店（Café Chinois海鮮自助西餐廳）

地址：深圳市福田區深南大道6005號金茂深圳JW萬豪酒店1樓

交通：深圳地鐵車公廟站J1岀口步行約310米



😍新鮮空運刺身、帝王蟹、龍蝦、生蠔🥰

深圳海鮮自助餐推介｜【4】深圳灣萬麗酒店（燃自助餐廳）

位於57樓、能俯瞰深圳灣海景及城市天際線的「燃自助餐廳」以「現撈現吃」的活海鮮為主打，提供多種高檔海鮮。開放式的廚房既能欣賞廚師現場精心烹製，又能確保食材的新鮮度。$275起能吃到多款海鮮，例如日式磯煮鮑魚，慢煮後軟嫩入味，醬油與清酒湯底滲透鮑魚肉！還有活帝王蟹腳，可選清蒸或炭烤，搭配檸檬汁或蒜蓉醬起惹味！

深圳灣萬麗酒店（燃自助餐廳）

地址：深圳市南山區科技南路18號深圳灣萬麗酒店57樓

交通：深圳地鐵9號線高新南站A岀口



日式磯煮鮑魚😋活帝王蟹腳🤩

深圳海鮮自助餐推介｜【5】漢陽廷自助烤肉・火鍋

「漢陽廷自助烤肉・火鍋」一定是深圳自助餐愛好者回頭榜裏必須有的一間，在深圳十年到如今仍做到有口皆碑！全國熱門商圈連開超過30間分店。來到「漢陽廷」當然要點谷飼雪花肥牛、爆汁牛肋條之外，還有任選任撈的海鮮，包括肉質飽滿的黑虎蝦、Q彈鮮甜的甜紅蝦等。燒烤區還有肥美生蠔，再搭配蒜蓉醬，汁水豐盈！

+ 2

漢陽廷自助烤肉・火鍋（大眾點評人氣店）

地址：福田區福華三路皇庭廣場B1層

交通：深圳地鐵1或4號線會展中心站C岀口步行約140米



深圳海鮮自助餐推介｜【6】舟市水產活海鮮・榴槤自助

深圳人氣海鮮自助餐「舟市水產活海鮮・榴槤自助」大受港人歡迎！餐廳長期在未開門的時候，已經有數十人排隊等候入場！餐廳主打即撈即煮生猛海鮮夠新鮮，除了多款冰鮮海鮮，包括阿根廷紅蝦、元貝、扇貝、海參任攞任食，部分生鮮區海鮮如大連鮑魚、基圍蝦、藍龍蝦都可以自己揀、自己撈！

舟市水產活海鮮・榴槤自助（深圳首店）

地址：羅湖區田心社區寶安北路3008號寶能中心環球𣿬商場5樓5007號舖

交通：深圳地鐵筍崗站E岀口步行約470米



深圳海鮮自助餐推介｜【7】歡樂牧場主題自助料理

想無限量任食海鮮，深圳塘朗區的歡樂牧場毛肚火鍋烤肉自助必然是理想好去處！店家所供應的海鮮新鮮大份，只需¥90即可任食小龍蝦、蒜蓉青口、黑虎蝦、生蠔等，同場還有烤肉區、火鍋區（任食毛肚、澳洲雪山M級和牛）、蒸焗炖區、點心區及甜品區，不想淨食海鮮都有大量選擇，切合不同口味的人聚餐。

歡樂牧場主題自助料理（西麗寶能店）

地址：深圳塘朗東路寶能環球匯B館3樓3019號

交通：深圳地鐵5號線塘朗站D出口步行210米



深圳海鮮自助餐推介｜【8】星龍吟・日料放題

「星龍吟・日料放題」來自於廣州，出名專食豪華日式放題，近年登陸深圳福田，隨即人氣急升，榮登大眾點評深圳人氣日式放題店之冠！在星龍吟可品嘗到各式各樣的進口海鮮，如紐西蘭小龍蝦、日本海膽、拖羅、真鯛、法國生蠔、鮑魚、鵝肝等貴價海鮮，加上各種鐵板燒、壽喜鍋、炸物、烤物、水果、蔬菜、壽司及果汁，應有盡有！

星龍吟・日料放題

地址：深圳福田區財富大廈4樓（財富大廈南門 乘坐15號電梯或者觀光電梯上4樓）

交通：深圳地鐵4號線會展中心站A1出口步行240米



深圳海鮮自助餐推介｜【9】極上萬膳・日料放題

「極上萬膳・日料放題」不但食材種類豐盛及味道好，當中最出名可任食即點即開原粒活海膽！海膽隻隻水潤飽滿，入口即化，鮮美甘甜，非常誘人！另外，店家必點生蠔刺身、鐵板法式鵝肝、厚燒霜建雪花牛及鮑魚，均是回本之選！在環境方面，極上萬膳帶濃濃日式氛圍，座位闊落，食得好兼坐得舒服，難怪獲得網民一致好評！

極上萬膳・日料放題

地址：深圳福華一路領展商業中心城FL1025號鋪

交通：深圳地鐵1或4號線會展中心站B出口步行430米



深圳海鮮自助餐推介｜【10】大葉日本料理・龍蝦任食放題

「大葉日本料理」被譽為深圳日式放題天花板店之一，雖然人均五百多人仔不算平宜，但一分錢一分貨，可任食澳洲龍蝦、紐西蘭小龍蝦、河豚刺身、海膽及生蠔等多種矜貴海鮮！至於熟食，龍蝦頭海鮮茶壺湯及清蒸北海道松葉蟹也備受好評，菜餚選擇十分多樣化。

大葉日本料理‧龍蝦任食放題

地址：深圳福田區福華路350號崗廈皇庭中心101

交通：深圳地鐵1或4號線會展中心站A1出口步行190米



深圳海鮮自助餐推介｜【11】深圳銘門盛宴・藝術海鮮姿造

深圳「銘門盛宴」深受網民歡迎，皆因店家主打一系列生熟豪華海鮮，如烤北海道松葉蟹、各式蝦刺身（龍蝦、小龍蝦、牡丹蝦、甜蝦）、原粒即開海膽、花膠魚翅湯、鮑魚飯等，即便胃口不大，吃一輪都已回本！店家還會為每人設一個小火鍋，大家可任點任燙冰山蚌，小象蚌、珊瑚蚌等高級貝類配料！至於飲品方面，銘門盛宴必喝牛油果奶昔，奶昔由新鮮牛油果即製，非常足料，整體性價比好高！

深圳銘門盛宴‧藝術海鮮姿造

地址：深圳后海濱路3368號鵬潤達商業廣場7樓號

交通：深圳地鐵11號線后海站F出口步行90米



深圳海鮮自助餐推介｜【12】曼格蒸汽活海鮮・榴槤自助

深圳有間海鮮食肆有即撈即煮歎大閘蟹放題，這家人氣海鮮自助餐，其大閘蟹菜品長期雄霸大眾點評No.1推介，店內包括大閘蟹在內，仲有鮑魚、生蠔、白貝、海蝦逾百款海鮮可任食，全部即撈即煮都係人均¥289！

此外，平不代表無質素，曼格海鮮自助西餐廳的大閘蟹由於品質好，還長期雄霸大眾點評No.1推介，隻隻生猛爆膏、多肉肥美，作為海鮮愛好者必多多留意。

曼格蒸汽活海鮮・榴槤自助

地址：寶安區海城路58號寶安大仟里商場3樓

交通：深圳地鐵坪洲站A岀口步行約350米



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