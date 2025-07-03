長者優惠自助餐6大｜乳鴿／焗蟹蓋／生蠔龍蝦任食／人均$119起

長者自助餐6大推介｜老友記除了去茶樓飲茶，去酒店食自助餐也是不錯的選擇，大部分酒店自助餐更有長者優惠！《香港01》「好食玩飛」整合6大長者自助餐優惠推介，除了有生蠔、龍蝦任食，更有不少高質海鮮熱食推介，但部分適用於60歲以上長者，全部不過$300！



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長者優惠自助餐推介【1】西環萬怡酒店 —— 即開生蠔／紅燒乳鴿／人均$119起

西環萬怡酒店 MoMo Café 推出全新主題《東南亞夏日風情》自助餐！餐廳主打即開生蠔、鱈場蟹腳、黃金螺、刺身等冷盤，另有新加坡黑胡椒炒蝦、清蒸香茅龍虎班及紅燒乳鴿等熟食，啱晒愛吃中菜的老友記！自助午餐亦有冰鎮海鮮、刺身、Movenpick 雪糕等各款美食及甜品，非常多選擇！下午茶自助餐更只需$119就食到！

西環萬怡酒店｜自助下午茶

長者：$118.8

西環萬怡酒店｜自助午餐（星期一至星期五）

長者：$178.5｜原價$261.8

西環萬怡酒店｜自助午餐（星期六至日及公眾假期）

長者：$231｜原價: $338.8

西環萬怡酒店｜自助晚餐（星期一至星期四）

長者：$362.6｜原價: $569.8

西環萬怡酒店｜自助晚餐（星期五至日及公眾假期）

長者：$412.5｜原價: $605

＊65歲或以上為長者

👉🏻低至6折優惠預訂🤩

地址：西營盤干諾道西167號香港萬怡酒店

電話：3717 8989



長者優惠自助餐推介【2】歷山酒店 —— 即開生蠔／焗釀蟹蓋／低至67折人均$287起

歷山酒店Café A推出「東南亞海鮮『味』歷之旅 」自助餐優惠，自助餐推介菜式包括即開新鮮生蠔、燒澳洲西冷、番茄辣汁凍鮑魚、星洲胡椒蟹、龍蝦喇沙、焗釀蟹蓋等熟食，長者喜歡吃熱食就十分適合！甜品方面，除了有 Mövenpick 雪糕外，還有一系列糕點，及斑斕雞蛋仔可自由搭配配料！現在預訂即享低至67折優惠，人均$287起！

歷山酒店｜半自助午餐

成人：$332｜原價$405

小童：$242｜原價$295

長者：$287｜原價$350

歷山酒店｜自助午餐（連無限暢飲）

成人：$375｜原價$515

小童：$191｜原價$262

長者：$311｜原價$427

歷山酒店｜自助晚餐（連無限暢飲）

成人：$551｜原價$757

小童：$279｜原價$383

長者：$455｜原價$625

＊60歲或以上為長者

👉🏻低至67折優惠預訂🤩

地址：香港北角城市花園道32號

電話：3893 2868



長者優惠自助餐推介【3】朗廷酒店 —— 即開生蠔、長腳蟹／低至77折人均$253起

朗廷酒店自助午餐提供多款冰鎮海鮮，包括假日限定的即開生蠔、長腳蟹、翡翠螺等。西式熟食方面，則有食肉控最喜歡的燒紐西蘭大骨扒、醬燒美國豬肋骨、紅酒雜菜燴牛尾、紅酒燴鴨腿等選擇。中式熟食方面，更有海皇醬小炒皇、砂窩雲吞雞、茶煙燻盲曹魚柳等，喜歡鑊氣的老友記絕對不能錯過！現在預訂即享低至77折優惠，人均$253起！

朗廷酒店｜自助午餐（星期一至星期五）

成人：$346.8｜原價$448.8

小童：$253.3｜原價$327.8

長者：$253.3｜原價$327.8

朗廷酒店｜自助午餐（星期六至星期日及公眾假期）

成人：$457.3｜原價$591.8

小童：$329.8｜原價$426.8

長者：$329.8｜原價$426.8

＊65歲或以上為長者

👉🏻低至77折優惠預訂🤩

地址：尖沙咀北京道8號

電話：2375 1133



長者優惠自助餐推介【4】九龍東皇冠假日酒店 —— 生蠔、松葉蟹腳／9折人均$298起

九龍東皇冠假日酒店尚廚的自助餐除了有新鮮生蠔、松葉蟹腳等海鮮，更有泰式青咖喱豬頸肉、泰式滷水豬手、紅酒燴牛尾、去骨海南雞等國際美食；開心果巴斯克芝士蛋糕及Haagen-Dazs雪糕等甜品。自助晚餐另有忌廉芝士菠菜焗虎蝦球、香煎法國鴨肝、香草脆筒三重奏等熱盤及日式特色料理。現在預訂更享有9折優惠，人均$298起！

九龍東皇冠假日酒店｜自助午餐（星期一至五）

成人：$348｜原價$383

小童：$248｜原價$273

長者：$298｜原價$328

九龍東皇冠假日酒店｜自助午餐（星期六至星期日及公眾假期）

成人：$388｜原價$427

小童：$288｜原價$317

長者：$338｜原價$372

九龍東皇冠假日酒店｜自助晚餐（星期一至五）

成人：$598｜原價$658

小童：$418｜原價$460

長者：$518｜原價$570

九龍東皇冠假日酒店｜自助晚餐（星期五至星期日及公眾假期）

成人：$638｜原價$702

小童：$458｜原價$504

長者：$558｜原價$614

＊60歲或以上為長者

👉🏻9折優惠預訂🤩

地址：將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店1樓

電話：3983 0618



長者優惠自助餐推介【5】沙田萬怡酒店 —— 世界金獎牛肉／龍蝦／買1送1人均$173起

沙田萬怡酒店MoMo Cafe推出「食力滿分自助餐」，自助午餐有即開生蠔、鱈場蟹腳、翡翠螺等冰鎮海鮮；沙嗲燴牛肋條、避風塘炒蝦等鑊氣小炒，以及曾榮獲2024世界牛扒挑戰賽金獎的「烤南澳洲36° MB2 金奬牛肩胛肉」！晚餐方面更有即蒸龍蝦、花膠沙田雞粥等老友記啱食的料理，值得一試！現在預訂即享買1送1優惠，人均$173起！

沙田萬怡酒店｜自助午餐

成人（買1送1）：$465.6／2位｜人均$232.8｜原價$853.6

小童：$173.6｜原價$272.8

長者：$215.6｜原價$338.8

沙田萬怡酒店｜自助晚餐

成人（買1送1）：$849.6／2位｜人均$424.8｜原價$1,557.6

小童：$313.6｜原價$492.8

長者：$411.6｜原價$646.8

＊60歲或以上為長者

👉🏻買1送1人均$173起🤩

地址：新界沙田安平街1號

電話：3940 8788



長者優惠自助餐推介【6】荃灣悅品酒店 —— 蒸龍躉／波士頓龍蝦／69折人均$235起

荃灣悅品酒店推出全新「海王盛宴自助晚餐」，有荷葉蒜蓉陳皮蒸龍躉頭腩、辣酒煮翡翠螺、忌廉牛油白酒煮波士頓龍蝦等美食，還有一系列冰鎮海鮮、刺身、Häagen Dazs及 Mövenpick雪糕任食！至於「海之誘惑自助午餐」則提供黃金螺、凍蝦、麵包蟹等冰鎮海鮮；金銀蒜蒸扇貝、避風塘炒賴尿蝦、中式炒蜆等惹味海鮮同樣值得一試！現在預訂即享69折優惠，人均$235起！

👉🏻69折起預訂🤩

地址：葵涌青山公路葵涌段443號

電話：3891 1888



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