兒童優惠自助餐7大｜小童免費!Mövenpick/龍蝦/生蠔任食 人均$166

兒童優惠自助餐推介｜趁著小朋友放暑假，當然要一家人開開心心去食自助餐！《香港01》好食玩飛頻道為大家整理7間有兒童優惠及玩樂設施的酒店自助餐，當中有餐廳更設有6,400呎的大型兒童樂園、有餐廳提供小童免費用餐優惠，生蠔、龍蝦等任食人均都只需$166起！



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兒童優惠自助餐推介【1】西環萬怡酒店 —— 即開生蠔／鱈場蟹腳／2大1小人均$269起

西環萬怡酒店MoMo Cafe推出全新《東南亞夏日風情》主題自助餐，餐廳主打無限供應的即開生蠔、鱈場蟹腳、黃金螺、刺身等冷盤，另有新加坡黑胡椒炒蝦、清蒸香茅龍虎班及紅燒乳鴿等熱食，以及Mövenpick雪糕等各款美食及甜品。酒店更推出家庭套票2大1小專享優惠，人均只需$269起，保證大人小朋友都吃到回本！

西環萬怡酒店｜自助晚餐（周一至周四）

家庭套票（2大1小）：$808.4／3位｜人均$269.4｜原價$1,524

西環萬怡酒店｜自助晚餐（周五至日及公眾假期）

家庭套票（2大1小）：$847.4／3位｜人均$282.4｜原價$1,614

＊3-11歲為兒童

👉🏻家庭套票53折優惠🍴

地址：西營盤干諾道西167號香港萬怡酒店

電話：3717 8989



兒童優惠自助餐推介【2】歷山酒店 —— 即開新鮮生蠔／焗釀蟹蓋／買2送1人均$191起

歷山酒店Café A推出「東南亞海鮮『味』歷之旅 」買二送一優惠，兩位成人惠顧，兒童可免費入場！推介菜式包括即開新鮮生蠔、燒澳洲西冷、番茄辣汁凍鮑魚、星洲胡椒蟹、龍蝦喇沙、焗釀蟹蓋等。而小朋友最關心的甜品方面，除了有 Mövenpick 雪糕外，還有一系列糕點，及斑斕雞蛋仔可自由搭配配料！現在預訂即享買2送1優惠，人均$191起！

歷山酒店｜自助午餐

買2送1（2大1小）：$773／3位｜人均$257｜原價$1,457

成人：$375｜原價$515

兒童：$191｜原價$262

長者：$311｜原價$427

歷山酒店｜自助晚餐

買2送1（2大1小）：$1,136／3位｜人均$378｜原價$2,139

成人：$551｜原價$757

兒童：$279｜原價$383

長者：$455｜原價$625

＊4-11歲為兒童

👉🏻買2送1人均$191起🍴

地址：香港北角城市花園道32號

電話：3893 2868



兒童優惠自助餐推介【3】沙田萬怡酒店 —— 世界金獎牛肉／龍蝦／買1送1人均$173起

沙田萬怡酒店MoMo Cafe推出「食力滿分自助餐」，自助午餐有即開生蠔、鱈場蟹腳、翡翠螺等冰鎮海鮮；沙嗲燴牛肋條、避風塘炒蝦等鑊氣小炒，以及曾榮獲2024世界牛扒挑戰賽金獎的「烤南澳洲36° MB2 金奬牛肩胛肉」！晚餐方面更有即蒸龍蝦、花膠沙田雞粥等大人小朋友都啱食的料理，值得一試！現在預訂即享買1送1優惠，人均$173起！

沙田萬怡酒店｜自助午餐

成人（買1送1）：$465.6／2位｜人均$232.8｜原價$853.6

小童：$173.6｜原價$272.8

沙田萬怡酒店｜自助晚餐

成人（買1送1）：$849.6／2位｜人均$424.8｜原價$1,557.6

小童：$313.6｜原價$492.8

＊3-11歲為兒童

👉🏻買1送1人均$173起🍴

地址：新界沙田安平街1號

電話：3940 8788



兒童優惠自助餐推介【4】沙田帝逸酒店 —— 巴士造型充氣彈床／芝士焗龍蝦／82折人均$209起

沙田帝逸酒店Alva House推出全新九巴主題自助餐，呈獻一系列九巴主題甜品，大堂更設置了1比1的巴士車頭及巴士造型充氣彈床城堡！自助餐亦提供一系列懷舊港式手工菜，如八寶鴨、芝士焗龍蝦等，還有回本必食的龍蝦、麵包蟹、蟹腳、即開生蠔等冰鎮海鮮，及自家製意大利雪糕、日式料理、精緻甜品等。現在預訂即享82折優惠，人均$209起！

沙田帝逸酒店｜自助午餐

成人：$393.8｜原價$470.8

兒童：$209.8｜原價$250.8

沙田帝逸酒店｜自助早午餐

成人：$550.2｜原價$657.8

兒童：$329.4｜原價$393.8

沙田帝逸酒店｜自助晚餐（周一至周四）

成人：$706.6｜原價$844.8

兒童：$421.4｜原價$503.8

沙田帝逸酒店｜自助晚餐（周五至日及公眾假期）

成人：$771｜原價$921.8

兒童：$449｜原價$536.8

＊5-11歲為兒童

👉🏻82折人均$209起🍴

地址：沙田源康街1號帝逸酒店1樓

電話：3653 1168



兒童優惠自助餐推介【5】8度海逸酒店 —— 即開生蠔、海螺／買2送1人均$166起

8度海逸酒店8度餐廳平日自助午餐及假日自助午餐除了有即開生蠔、海蝦、海螺及青口無限任食的冰鎮海鮮外，更有麻辣手撕雞、五香牛肉沙律、煙熏鯖魚柳及小木耳雞腎沙律等開胃小食，另外推介燒牛肉、日式醬燒芝麻春雞、香煎龍脷柳、脆皮德國鹹豬手及紅酒燴牛肋條！現在預訂更有買二送一優惠，人均$166起就食到！

8度海逸酒店｜平日自助午餐

買2送1（2大1小）：$473／3位｜人均$166

8度海逸酒店｜假日自助午餐

買2送1（2大1小）：$922／3位｜人均$326

＊2大人只能帶一位同行免費小童（0-2歲）

👉🏻買2送1人均$166起🍴

地址：馬頭涌九龍城道199號

電話：2126 1960



兒童優惠自助餐推介【6】屯門悦品酒店 —— 2500呎兒童樂園／波士頓龍蝦／買2送2人$322起

屯門悦品酒店The Platter推出「海王盛宴自助餐」，有彩椒翡翠炒龍躉球、荷葉蒜蓉陳皮蒸龍躉頭腩、辣酒煮翡翠螺、忌廉牛油白酒煮波士頓龍蝦等美食；一系列冰鎮海鮮、刺身、Häagen Dazs雪糕及西餅蛋糕吃到飽！酒店更提供2,500平方呎的兒童樂園，爸爸媽媽帶埋小朋友來吃自助餐仲可以放電，非常貼心！現有買2送2優惠，人均只需$322起！

屯門悦品酒店｜自助晚餐

買2送2（大小同價）：$1291.2起／4位｜人均$322｜$2,367.2

＊3-11歲為兒童

👉🏻買2送2人$322起🍴

地址：屯門建豐街4號

電話：3899 9222



兒童優惠自助餐推介【7】香港富麗敦海洋公園酒店 —— 6400呎兒童樂園／加拿大龍蝦／低至77折

香港富麗敦海洋公園酒店星耀廳提供一系列國際美饌自助餐，除了有可持續發展加拿大龍蝦、鱈場蟹腳、蜆、熟蝦、青口等冰鎮海鮮外，還有來自不同國家的菜式，包括日式刺身及壽司、帶骨肉眼扒、紅酒燉牛頰肉。現在預訂即享低至77折優惠，3歲以下小童免費！

此外，酒店還設有6,400呎的兒童樂園「The Explorers 探險家」，不但有互動遊樂場、迷你電動賽車場，還有提供不同制服的職業體驗區，讓你和小朋友打卡拍照！爸爸媽媽同一日買飛入場，就可以在享受自助餐的同時，又可以與小朋友共渡溫馨的時光！

香港富麗敦海洋公園酒店｜半自助午餐

成人：$338｜原價$438

香港富麗敦海洋公園酒店｜自助午餐

成人：$538｜原價$658

香港富麗敦海洋公園酒店｜自助晚餐

成人：$670｜原價$867

＊3歲以下免費

👉🏻低至77折預訂🍴

地址：黃竹坑海洋徑3號香港富麗敦海洋公園酒店1樓

電話：2166 7466



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