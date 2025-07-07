咖哩魚蛋7間推介｜辣椒油＋靈魂咖哩汁　食客：好味到喝光醬汁

咖哩魚蛋推介｜香港咖哩魚蛋｜咖哩魚蛋既是香港街頭小食文化重要一環；又是快捷美味的好選擇。香港的咖哩魚蛋檔口林立，每間都有獨特的烹調秘訣和風味。從香濃而不膩的咖哩汁，到彈性十足的魚蛋質地，甚至辣椒油的配搭，總有一間能找到最合心水的那一串，等《香港01》好食玩飛記者為大家推介7間必吃的咖哩魚蛋小食店啦！有間還連續多年榮獲米其林指南街頭小吃推薦，即看下文啦！



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咖哩魚蛋｜【1】陳記魚蛋

陳記魚蛋在香港設有3間分店，主要提供傳統的港式小食，其中最受歡迎的當然是他們的魚蛋！除了在實體店舖銷售即食小食，陳記也有自家品牌的冷凍魚蛋產品，方便顧客在家烹煮，例如「中魚蛋」、「深海炸魚蛋」和「鮮甜白魚蛋」等，魚肉鮮甜、口感彈牙！即食的咖哩魚蛋同樣煙韌爽口，魚蛋煮過之後，仍保持魚蛋的彈性，不會過於軟爛，咖哩醬汁更香辣開胃！

陳記魚蛋

地址：

旺角旺角道44號地下2A號舖

深水埗欽州街114號地舖

荃灣大河道28號地下C號舖



咖哩魚蛋｜【2】魚蛋佬

「魚蛋佬」是一間高人氣的街頭小食店，以地道的港式風味和獨特的秘製醬汁而聞名，尤其是沙嗲汁和咖哩汁。據說他們的沙嗲醬用了二十多種材料每日新鮮製作，不加防腐劑，味道獨特，辣中帶甜，深受大人小朋友喜愛，甚至有客人形容好味到能把醬汁喝光。除了醬汁，店舖的招牌白魚蛋也是必食之選，每日限量供應，以恰好的比例混合多種海魚和麵粉製成，口感爽口彈牙，且帶有魚肉鮮味。

魚蛋佬

地址：

土瓜灣天光道50號地舖

土瓜灣馬頭圍道183號地下B號舖

西灣河筲箕灣道57-87號太安樓地下A28B號舖



咖哩魚蛋｜【3】威威小食

威威小食主打各類經典港式小吃，讓顧客品嚐到最地道的香港風味！店舖通常以外賣形式經營，方便顧客隨買隨走。雖然店面不大，但吸引了不少本地居民和遊客光顧。威威小食的咖哩魚蛋具有彈牙的口感，不會過於軟爛。因為以新鮮的魚漿和恰到好處的烹煮時間製作，使魚蛋Q彈、有嚼勁！

威威小食

地址：

旺角登打士街43號地下B號舖

屯門屯門鄉事會路2A號愛定商場(H.A.N.D.S) N區1樓N-114號舖



咖哩魚蛋｜【4】通達食店

通達食店是香港著名的地道小食店，在旺角和油麻地都有分店，深受本地人和遊客的喜愛。店家以多樣化的港式小吃聞名，尤其以咖哩魚蛋、香滑腸粉和懷舊脆油渣麵最受推崇！通達食店的咖哩魚蛋浸泡在靈魂咖哩滷汁中，味道非常入味！咖哩汁中帶有微辣，融合了濃郁的咖哩香料，有食客還評價品嘗到當中帶了一絲椰香，非常惹味！店家也有提供麻辣魚蛋，適合喜歡挑戰辣味的人，同時你也可以選擇咖哩和麻辣口味各半的組合。

通達食店

地址：

旺角花園街172號地舖

油麻地碧街48號地舖



咖哩魚蛋｜【5】旦王

旦王是近年在香港街頭小食界迅速嶄露頭角的店舖，以獨特的咖哩魚蛋和創新的小食吸引了大量食客。旦王曾榮獲由香港旅遊發展局頒發的 「美食之最大賞」銀獎，在烹飪技巧、食材運用和整體用餐體驗上都表現得出色！魚蛋的口感非常彈牙，咬下去有明顯的嚼勁，不會太實心，能品嚐到魚肉的鮮美和彈性。

旦王

地址：旺角弼街72號地舖



咖哩魚蛋｜【6】強記小食

位於葵芳的「強記小食」以街坊小食和辣味咖哩魚蛋為特色！「強記」是葵芳居民常光顧的小店，經營多年，深受街坊喜愛！許多食客都推薦強記小食的辣味，尤其是其辣牛肉球和咖哩魚蛋。咖哩魚蛋的咖哩汁以辣味著稱，辣椒籽多，辣度還會持續在口中，對於喜歡吃辣的人來說非常過癮！

位於葵芳的「強記小食」以街坊小食和辣味咖哩魚蛋為特色！（小紅書@Vincent Pang）

強記小食

地址：葵芳港鐵葵芳站D出口



咖哩魚蛋｜【7】肥姐小食店

肥姐小食店又稱「肥姐小食」，是香港一間著名的街頭小食店，以地道的港式風味和小吃聞名！不僅深受本地居民喜愛，也吸引了眾多遊客慕名而來！自2016年起，連續多年榮獲米其林指南街頭小吃推薦！肥姐小食店最大的特色就是滷味串，特別是生腸、墨魚和豬脷。這些小吃都是即日新鮮製作，並以特製的滷汁滷製，味道濃郁，口感Q彈！

店家會將食材焯熟後冰鎮，以保持其爽脆的口感！除了滷味，咖哩魚蛋也同樣受歡迎！辣度適中，即使不太能吃辣的人也能接受。

肥姐小食

地址：旺角登打士街55號地下4A號舖



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