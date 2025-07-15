氹仔美食9大推介｜這間葡國菜必吃！$12日本蘭王葡撻＋炭烤豬扒包

氹仔美食街｜從地道小吃到精緻美饌，氹仔都能滿足你的需求。《香港》01好食玩飛記者為大家精選了9間不容錯過的氹仔美食，例如有$12日本蘭王葡撻、葡國菜、60年歷史的世記咖啡等即看這份美食清單啦！



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氹仔美食【1】Goat Bakers —— $12日本蘭王葡撻

Goat Baker是澳門近年來極具人氣的烘焙店，主打手工麵包、甜點和咖啡，深受本地居民和遊客喜愛！招牌羊角包系列更是屢獲好評，被譽為「澳門必吃烘焙店」之一。店家更取得日本官方認可，與品牌「蘭王」蛋作品牌聯乘！蘭王蛋來自日本九州大分縣，有貴族蛋的稱號，蛋香非常濃郁！這款日本蘭王葡撻，使用了100%蘭王雞蛋和法國進口忌廉作原材料，一件$12！

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Goat Bakers

地址：巴波沙總督街80號地下C



氹仔美食【2】DINO BURGER —— 100%澳洲或美國牛／黑松露烤蘑菇芝士和牛漢堡

DINO BURGER是澳門近年崛起的超人氣漢堡專賣店，以 「手工現做、美式復古、高品質肉排」 聞名，主打厚實多汁的漢堡肉與獨特醬料搭配，100%採用澳洲或美國牛肉現做，不會使用冷凍肉製作。還有自製醬料，例如特調蒜味蛋黃醬、辣味楓糖醬等，風味獨特！必點菜品有經典雙層和牛芝士堡（MOP$78）、黑松露烤蘑菇芝士和牛漢堡（MOP$83）。

DINO BURGER

地址：澳門西墳馬路1號富安大廈地下 C



氹仔美食【3】海灣餐廳 —— 非洲雞／海鮮飯／馬介休球／西洋炒蜆

海灣餐廳這家葡國菜餐廳，開業多年，以正宗葡式風味和地道澳門土生葡菜聞名，連何超蓮、劉德華、薛凱琪都光顧過！餐廳裝修充滿南歐風情，牆上掛滿葡萄牙風情畫作及老照片，座位舒適，適合家庭或朋友聚餐。餐廳必點的有非洲雞、葡國雞、海鮮飯、馬介休球和西洋炒蜆。

海灣餐廳

地址：澳門地堡街偉展閣53-57號地下舊城區第四座



氹仔美食【4】大利來記豬扒包 —— 炭烤豬扒包／豬扒菠蘿包

「大利來記豬扒包」是澳門最具代表性的地道美食之一，創立於1960年代，以古法傳統炭烤豬扒包聞名，被譽為「澳門豬扒包始祖」。每日下午3點準時出爐，售完即止！炭烤豬扒包的豬扒以蒜、五香粉等香料醃製，炭烤後鹹香帶微甜，麵包外皮酥脆，內層吸滿肉汁！除了炭烤豬扒包，還有豬扒菠蘿包，菠蘿包的甜酥皮與鹹香豬扒形成反差，搭配黃油更添奶香！

大利來記豬扒包

地址：澳門告利雅施利華街35號



氹仔美食【5】安東尼奧餐廳 —— 葡國菜天花板！蟹斗／特式烤焗乳豬／海鮮飯

「安東尼奧餐廳」是澳門著名的葡國菜餐廳，由主廚António Coelho於2008年創立，以正宗葡式風味及高品質食材聞名，被譽為澳門最地道的葡萄牙餐廳之一。餐廳位於澳門舊城區的氹仔官也街附近，充滿南歐風情，深受本地人及遊客喜愛。有網民更稱讚店家為葡國菜天花板，並推薦蟹斗、特式烤焗乳豬和海鮮飯。蟹斗的蟹肉綿密細膩，搭配鬆軟的多士，令人回味無窮！而乳豬咬下去會有「咔嚓」一聲，值得一吃！

安東尼奧餐廳

地址：澳門木鐸街18號18-BA號



氹仔美食【6】世記咖啡 —— 60年歷史！傳統瓦煲咖啡／炭烤厚蛋豬扒包

「世記咖啡」是澳門知名的老字號茶餐廳，創立於1965年，以傳統瓦煲咖啡、奶茶及炭烤厚蛋治聞名。特色在於堅持古法製作，採用巴西及印尼咖啡豆，使用瓦煲慢煮咖啡，帶有獨特的焦香和炭燒風味，口感濃郁順滑，微苦回甘！至於炭烤厚蛋豬扒包，豬扒醃製得非常入味，炭烤後肉質嫩滑多汁，搭配半熟流心蛋及微甜豬仔包，層次豐富！

「世記咖啡」是澳門知名的老字號茶餐廳，創立於1965年。（資料圖片）

世記咖啡

地址：澳門柯打蘇沙街37號



氹仔美食【7】安德魯餅店 —— 36年歷史！英國人創立／葡撻

安德魯餅店是澳門最具代表性的葡式蛋撻專門店之一，由英國人Andrew Stow於1989年創立。最大特色是將傳統葡式蛋撻改良，創造出外皮酥脆、內餡香滑的「安德魯葡撻」，成為澳門必吃美食之一。除了葡撻，還有朱古力批、芝士蛋糕、葡式木糠布甸等。

安德魯餅店

地址：澳門官也街9號栢鴻大廈地下E座



氹仔美食【8】澤賢記雞蛋仔 —— 澳門限定口味！葡撻雞蛋仔＋馬介休芝士

「澤賢記」是澳門知名的雞蛋仔專門店，以創新口味聞名。店家將葡式風味，例如葡撻、馬介休，融入港式雞蛋仔，創造出多款澳門限定口味，並堅持現點現做，外層酥脆，內餡保持流心和軟綿口感。必吃口味有葡撻雞蛋仔、鹹蛋黃流沙、朱古力麻糬、馬介休芝士、抹茶紅豆等。

「澤賢記」是澳門知名的雞蛋仔專門店，以創新口味聞名。（資料圖片）

澤賢記雞蛋仔

地址：澳門安樂街13-15號



氹仔美食【9】楊枝金撈 —— 至尊楊枝金撈＋金撈榴槤飄香

「楊枝金撈」是澳門知名甜品店，以港式糖水聞名，主打楊枝甘露。店家選用新鮮水果，例如呂宋芒果、柚子肉；及高品質食材，例如椰奶、西米。除了至尊楊枝金撈，還有金撈榴槤飄香，榴槤果肉香甜濃厚，搭配椰奶更能平衡膩感！

「楊枝金撈」是澳門知名甜品店，以港式糖水聞名，主打楊枝甘露。（資料圖片）

楊枝金撈

地址：氹仔孫逸仙博士大馬路606號泉澧花園地下C



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