基孔肯雅熱｜Threads熱推1款日本防蚊噴霧！香港有售　網民：有效

肯雅熱香港｜蚊怕水推薦｜隨着基孔肯雅熱在東南亞地區持續蔓延，蚊媒防治成為熱話。近日有脆友在Threads分享1款日本防蚊噴霧，聲稱效果驚人，更有網民指該產品在香港2個地方有售！即看下文啦！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

基孔肯雅熱｜什麼是基孔肯雅熱？

基孔肯雅熱是由基孔肯雅熱病毒引起，是一種經蚊子傳播的傳染病。（資料圖片）

根據衛生署所指，基孔肯雅熱是由基孔肯雅熱病毒引起，是一種經蚊子傳播的傳染病。「基孔肯雅」是源自非洲馬孔德語中的一個詞，意思是「變得扭曲」，描述患者關節疼痛彎着腰的模樣。該病毒已在110多個國家被發現，當中包括非洲、亞洲、歐洲、美洲和印度洋及太平洋群島等地。患者感染後會出現發燒、嚴重關節痛、肌肉疼痛、頭痛、噁心、疲倦和出現紅疹。

基孔肯雅熱｜本港首宗輸入案！

本港最近出現，今年首宗基孔肯雅熱輸入個案。一名居住觀塘安達邨的12歲男童，在7月底從佛山順德回港後證實患上基孔肯雅熱，目前情況穩定。

一名居住觀塘安達邨的12歲男童，在7月底從佛山順德回港後證實患上基孔肯雅熱，目前情況穩定。（資料圖片／陳焯煇攝）

基孔肯雅熱｜Threads友推介防蚊噴霧 貓主買前要注意

有脆友於Threads上分享了日本品牌金鳥（Kincho）防蚊噴霧，能有效將室內的蚊隻「焗暈」。只需要在房間中間位置噴灑，離開房間幾分鐘即可。網民指使用後可以將100至150呎範圍內的蚊蟲焗暈，效果非常強力！亦有網民留言補充此產品在Fusion和松本清有售！

不過產品成分包含四氟苯菊酯、乙醇、液化石油氣等。有網民提醒「四氟苯菊酯係用嚟麻痹昆蟲中樞神經同埋有毒，同埋養貓唔掂得呢個」，所以有飼養寵物的話，購買此產品前就要謹重考慮啦！

網民用後感：

「好有效，有幾次捉唔到隻蚊，噴幾個牆角頂佢就會死咗」

「上年去東京買咗2支，一到夏天日日噴！真係少咗俾蚊咬！」



基孔肯雅熱｜防蚊措施

食環署已在本港首個患者的住所250米範圍內，進行病媒調查及針對性滅蚊工作，消除蚊子滋生地，以及於樹木茂密的地點進行密集式霧化處理工作，以防治蚊患。

食環署亦於昨日（4日），巡查了該患者住所附近的21個地盤，向有積水的地盤承辦商22張通知書，要求清除蚊子滋生地。儘管近日落大雨，承辦商亦有採取措施清除積水，及在積水的地方施放蚊沙等，防止蚊子滋生。

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略