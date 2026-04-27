港車北上申請懶人包｜預約流程／申請資格／費用／抽籤方法附連結

港車北上申請懶人包｜自2025年10月13日起，獲批准參與「港車北上」的車輛，無須申請封閉道路通行許可證（許可證），車輛擋風玻璃上不用再展示此證，車主可自行下載或列印「電子批准信」予執法人員檢查！另外，如果是尚未申請過「港車北上」的人，又想知「港車北上」如何申請及有什麼條件、費用等，就要看下文啦！



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獲批准參與「港車北上」的車輛將無須申請封閉道路通行許可證。（央視新聞）

港車北上｜什麼是港車北上？

港車北上是指合資格的香港私家車可在無須取得常規配額下，經大橋往來香港與廣東省。港車北上目前只接受網上遞交申請，申請人需透過指定網站遞交申請及相關證明文件，申請會由兩地政府共同審批。

內地部門審核後，會以申請時提供的電郵或內地手機短訊通知申請人審批情況及進行所需手續。申請人可透過官方網站連結前往內地「港車北上管理服務系統」，查詢申請情況及上載「符合國家規定的機動車交通事故責任強制保險」 。

獲批准參與「港車北上」的車輛將無須申請封閉道路通行許可證。(資料圖片／港車北上分享群Facebook）

港車北上｜申請人資格及申請條件有哪些？

港車北上需要申請的項目主要分為申請人、指定司機、車輛、入境逗留時間等。提提大家，每輛私家車最多可登記兩名指定司機；申請者本人可不包含在內。

此外，若申請人擁有多於一輛合資格私家車，則只能為其中一輛車申請。而已擁有「粵港跨境私家車常規配額」或「過境私家車一次性特別配額」的車輛，將無法申請。

申請人所需條件一覽 申請項目 所需條件 申請人 - 持有香港居民身份證 - 持有效回鄉證 - 香港及內地的駕駛執照／駕駛證 - 登記車主文件 指定司機 - 持有香港居民身份證 - 持有效回鄉證／外國護照／國際旅行證件／居留許可／永久居留身份證 - 香港及內地的駕駛執照／駕駛證 車輛 - 車輛以個人名義持有 - 車輛為八座位或以下 - 車輛長度不超過6米 - 持有香港車輛牌照 - 車輛如為6年以上需提供驗車證明 - 須符合內地封閉道路通行許可（運輸車輛批准後發出）及內地電子牌照 入境逗留時間 - 不得超過回鄉證有效期 - 每次入境累計停留不得超過30天 - 每年累計在內地停留時間不超過180天

港車北上｜保險法規及驗車

除上述條件外，申請人必須符合兩地的保險法規，包括為其私家車購買「符合國家規定的機動車交通事故責任強制保險」。此外，申請人亦需在收到內地相關單位通知後，安排車輛到指定的香港檢驗地點完成檢測。提提大家，申請人無需前往內地進行驗車。

申請人必須符合兩地的保險法規，包括為其私家車購買「符合國家規定的機動車交通事故責任強制保險」。（資料圖片）

港車北上｜申請方法及程序是什麼？

1. 「港車北上」只接受網上遞交申請，申請人須透過官網遞交申請登記電腦抽籤。



2. 中籤者須在指定申請時段（共13個曆日）內遞交新申請。申請人須於遞交申請時，提供正確的電郵地址，以收取兩地政府就進行後續申請手續、申請進度、內地的審批結果、續期申請通知，以及交通安排等發出的電郵訊息。



港車北上網上抽籤及申請

申請會由兩地政府共同審批。收到通知後，申請人可透過「港車北上」網站，前往內地「港車北上管理服務系統」查詢申請情況，及上載「符合國家規定的機動車交通事故責任強制保險」 （即交強險／等效先認保險)。

港車北上｜續期申請人需要抽籤嗎？

至於合資格的續期申請人，可在無須參與電腦抽籤的情況下，在運輸署分配的指定時間內於網上提交續期申請。

港車北上｜申請費用是多少？

運輸署已豁免申請「封閉道路通行許可證」（俗稱禁區紙）（本身收費為每年$540／每月$45）。現時，港車北上的整體開支約為每年$2,000至$3,000不等，視乎保費及驗車費用而定。開支參考如下：

1. 汽車保險（交強險）：約$1,000。此為按年收費項目。內地法例規定必須購買「機動車交通事故責任強制保險」，保費視乎車型決定。

2. 驗車費用：約每年$600至$1,000不等，若申請短期（如一個月）則較便宜。

2. 港珠澳大橋通行費：單程￥150／來回￥300。



初次申請者開支預計：

如果是新申請者，除了上述提及的費用，第一次申請還需要免試換領內地駕駛證、車輛查驗及安裝RFID（Radio-frequency identification，無線射頻辨識）費。

1. 免試換領內地駕駛證：約$530（如已有內地駕駛證，此項目費用可豁免。）

2. 安裝RFID費：約$400-$800。具體收費可向內地相關機構了解。



運輸署會收取申請「封閉道路通行許可證」的費用，每張每年$540或每月$45。（視覺中國）

港車北上｜不受限制的封閉道路

港車北上不受限制的指定封閉道路包括：介乎順朗路及港珠澳大橋香港連接路、介乎赤鱲角路及港珠澳大橋香港連接路、介乎屯門赤鱲角隧道公路及港珠澳大橋香港連接路。成功申請人士，只需自行下載或列印「電子批准信」予執法人員檢查便可！

除了「港車北上」，由2025年10月20日起，「港珠澳大橋澳門口岸泊車轉乘計劃」和「深圳灣一次性特別配額計劃」下的車輛，實施同樣安排。

港車北上｜獲批車輛車窗不用貼北上許可證

為了讓大家的跨境行程更方便快捷，所有獲批准參與「港車北上」的車輛，或已持有許可證之車主，已無須車輛擋風玻璃上不用再展示此證。惟仍需繼續保留有效的許可證及批准信直至到期日，以便當有執法人員檢查車輛時，出示以作證明。

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