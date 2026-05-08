百樂酒店自助餐買一送一!人均$191+任食麵包蟹、黑松露海膽

百樂酒店自助餐優惠｜百樂酒店自助餐獨家快閃買一送一優惠，人均低至191，包加一服務費，就可歎黑松露海膽、煎鴨肝多士，更有Haagen-Dazs、Movepick雪糕任食！啱晒一家大小前往！買一送一優惠預訂於5月17日結束，優惠期有限，售完即止，即睇內文搶超抵優惠！



百樂酒店自助餐買一送一｜最平人均$191歎自助餐

百樂酒店Park Cafe推出自助餐優惠，由2026年5月11日早上11時開賣快閃買一送一，兒童5歲以下免費！即最平人均$191，便可歎全新創「意」「瀛」新海鮮主題自助晚餐！平時$702一位的自助晚餐，$383就可食到，非常抵食！優惠兌換日期至2026年5月12日至6月30日。

百樂酒店Park Cafe自助餐快閃買一送一

開售時間：2026年5月11日早上11時開賣

優惠兌換日期：2026年5月12日至6月30日

＊兒童5歲以下免費

🕛5月11日早上11時開賣

百樂酒店 | 創「意」「瀛」新海鮮自助晚餐

百樂酒店自助晚餐買一送一｜全新日意式海鮮主題

自助晚餐主打一系列冰鎮海鮮，如麵包蟹、鱈場蟹腳、紐西蘭青口、大蝦、白蜆外，還有刺身。壽司方面，都有各款刺身、壽司等日式料理。還有各式意式美饌如芒果大蝦沙律、酥皮意大利海鮮濃湯、意式三重芝士薄餅，讓人食慾大開！

🕛5月11日早上11時開賣

百樂酒店自助晚餐買一送一｜意日創意菜式

熟食方面，自助餐包括了意式方面必食黑松露海膽意大利飯、煎鴨肝多士配黑醋醬、蟹肉味噌蟹羔芝士通粉甲羅燒！日式美饌包括磯煮鮑魚溫泉蛋、免治雞肉軟骨串、開邊雞中翼串、蟹肉蟹籽茶碗、吉列日本廣島蠔。

🕛5月11日早上11時開賣

黑松露海膽意大利飯

百樂酒店自助晚餐買一送一｜意式芝士系列、紅白酒任飲

至於甜品方面，餐廳提供榛子半凍蛋糕、Bailey's 意大利芝士蛋糕、櫻花芝士蛋糕、沖繩黑糖布甸、黑芝麻抹茶梳乎厘、桃膠杏汁燉蛋白、焗葡撻，以及回本必吃的Movepick、Haagen-Dazs雪糕，超抵食!

🕛5月11日早上11時開賣

百樂酒店自助午餐買一送一｜結合和風及意大利風味

如果想享受休閒的午餐時光，百樂酒店Park Cafe自助午餐有買一送一優惠。兩款自助餐同樣提供青口、海蝦、白蜆等冰鎮海鮮；各款現切三文魚、鯛魚、皇帝蟹柳及希靈魚等日式料理；吉列日本廣島蠔、雜菜天婦羅、蟹肉牛油果黑白芝麻卷、 黑松露菠菜芝士雲吞、蜜烤燒豬柳扒、櫻花蝦鰻魚炒飯等滋味熱盤！在甜品區可品嚐一系列意式甜品，包括玄米芝士蛋糕、意大利芝士蛋糕、蛋白檸檬撻、櫻花士多啤梨紅豆大福、意大利奶凍、清酒荔枝果凍，還可在甜品區歎埋Dreyer's雪糕！

🕛5月11日早上11時開賣

「和」味煮「意」自助午餐

「和」味煮「意」自助午餐

🕛適用於星期一至五 | 12:00 - 14:30

買1送1價錢：$381.6 / 2位 | 人均$190.8 (原價: $699.6)

三人行優惠：$600 / 3位 | 人均$200 (原價: $1,049.4)

🕛適用於星期六至日 | 12:00 - 14:30

三人行優惠：$780 / 3位 | 人均$260 (原價: $1,148.4)

創「意」「瀛」新海鮮自助晚餐

🕛適用於星期一至四 | 18:30 - 21:30

買1送1價錢：$741.6 / 2位 | 人均$370.8 (原價: $1,359.6)

三人行優惠：$1,198 / 3位 | 人均$399 (原價: $2,105.4)

🕛適用於星期五至日+公眾假期及前夕 | 18:30 - 21:30

買1送1價錢：$765.6 / 2位 | 人均$382.8 (原價: $1,403.6)

三人行優惠：$1,298 / 3位 | 人均$432 (原價: $2,039.4)

「蜜瓜滋味」下午茶自助餐

🕛適用於星期六日及公眾假期 | 15:00 - 17:00

買1送1價錢：$381.6 / 2位 | 人均$190.8 (原價: $699.6)

三人行優惠：$630 / 3位 | 人均$210 (原價: $1,049.4)

🕛5月11日早上11時開賣