CAVALLUNA馬術×劇場首登香港2026｜54名駒飛騎特技表演+門票詳情

CAVALLUNA Hong Kong 2026｜超高難度馬術結合歐洲奇幻故事的國際級表演你又看過未？風靡歐洲、累積超過800萬觀眾的殿堂級馬術×劇場《CAVALLUNA》Horse Show表演即將殺入啟德體藝館！今次更是劇團首次以香港作為亞洲第一站！表演結合54匹歐洲名駒、國際級舞團、殿堂級馭馬師及騎手，以及飛騎特技等精彩元素，2小時絕無冷場！門票現時低至$395，想知活動詳情就要留意下文！



CAVALLUNA馬術×劇場｜亞洲首站選址香港啟德體藝館

光是馬術表演Horse Show已夠緊張刺激，若再加上魔幻故事和國際舞團的演出，震撼程度絕對超乎想像！由香港賽馬會獨家呈獻、馬年重要活動之一《CAVALLUNA馬術×劇場 穿梭異境》將於2026年9月8日及10至13日，登陸香港啟德體藝館(Hong Kong Kai Tak Arena)。

匯演已在超過30個城市巡演，累積800萬觀眾，這次以香港作為亞洲首站，更選址規格頂尖、空間感十足的啟德體藝館(Hong Kong Kai Tak Arena)，實屬難得！

CAVALLUNA馬術×劇場2026｜穿梭異境4大必睇特色

CAVALLUNA馬術×劇場 穿梭異境特色【1】54匹歐洲名駒助陣！威風、優雅、可愛名馬一票全睇

《CAVALLUNA馬術×劇場 穿梭異境》將有多達54匹來自歐洲的駿馬參與演出，一場Horse Show就能觀賞到多種名馬的英姿，包括風采不凡的葡萄牙盧西塔尼亞馬、西班牙安達盧西亞馬（純種西班牙馬）、優雅的弗里斯蘭馬、氣宇軒昂的阿拉伯馬，同時更有樣貌可愛的迷你雪特蘭小馬，牠們身型雖小，但勝在活潑可愛，小朋友定必喜歡！

CAVALLUNA馬術×劇場 穿梭異境特色【2】挑戰人體極限！近距離欣賞「飛騎特技」

不得不提，是次Horse Show表演的一大亮點，便是可以在Hong Kong近距離觀賞驚險刺激的「飛騎特技」，騎師在馬背上行雲流水、反地心吸力的高難度花式，保證令你大呼過癮。而氣勢磅礡的「Hungarian Post」更是讓人目不暇給。騎師將會站立於雙馬之上，同時策騎多匹駿馬全速奔騰，極之考驗膽色和平衡力，挑戰人體極限！

CAVALLUNA馬術×劇場 穿梭異境特色【3】沉浸式奇幻劇場！走進魔法傳說國度

傳統馬術表演Horse Show已經夠刺激，但如果再加上魔幻元素，就絕對是另一個層次的視覺震撼！大家將跟隨擁有「繪畫成真」魔力的年輕巫女Meerin，在電影級別的舞台設計及國際級舞團唯美的舞蹈下，親身經歷一場驚心動魄、充滿故事性的沉浸式冒險，故事峰迴路轉、扣人心弦，定必十分難忘！

CAVALLUNA馬術×劇場 穿梭異境特色【4】國際級馭馬大師近距離接觸

是次匯演除了有多匹歐洲名馬，當然還不少得多位國際知名馭馬師及騎手助陣，陣容包括殿堂級大師Bartolo Messina、Kenzie Dysli，以及備受注目的意大利新星Rudj Bellini，為觀眾展現神乎其技的精湛騎術！

CAVALLUNA馬術×劇場 穿梭異境｜活動及門票詳情

門票主要分為VIP貴賓桌門票、首行門票、尊尚門票及類别門票。想體驗馬匹在面前疾馳的震撼視覺，推介VIP貴賓桌；如果著重整體舞台視野，則可選首行及尊尚門票；純粹想感受現場熱鬧氣氛，同時又希望觀賞到這場殿堂級盛事的朋友，則可選類別門票，絕對風儉由人！

CAVALLUNA馬術×劇場 穿梭異境門票票價：

VIP貴賓桌門票（共6個座位）：$27,220｜人均$4,536

首行門票：$1,995

尊尚門票：$1,595

類别1門票：$1,095

類别2門票：$695

類别3門票：$395

無障礙通道座位：$895

手續費：每張$50

＊表演適合3歲及以上兒童觀看。5歲以下兒童可免費坐在成人膝上觀看。

購買平台： 快達票 HK Ticketing 正式開售

CAVALLUNA馬術×劇場 Hong Kong Horse Show 活動座位表一覧（官方圖片）

CAVALLUNA馬術×劇場Hong Kong節目演出日期及時間 2026年9月8日（星期二）晚上7時 2026年9月10日（星期四）晚上7時 2026年9月11日（星期五）下午3時及晚上8時 2026年9月12日（星期六）下午2時及晚上7時 2026年9月13日（星期日）下午1時及晚上6時 ＊表演以英語旁白配以繁體及簡體中文字幕，全長2.5小時，中場設有25分鐘休息時間。

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略