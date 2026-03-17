八達通自動增值信用卡｜11大比較　儲里數邊張好？1張現金回贈15%

信用卡優惠｜八達通自動增值｜香港人日常生活離不開八達通，用作購物、搭車都十分方便！不過，原來經信用卡啟動八達通自動增值服務除了可以省卻麻煩外，原來仲可以賺到額外現金回贈及積分？《香港01》「好食玩飛」整合了各大銀行提供八達通自動增值回贈的信用卡，一文睇清邊張適合你！



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八達通自動增值信用卡｜11張信用卡比較

八達通自動增值信用卡｜申請哪張較著數？

不少銀行都有提供八達通自動增值回贈，但優惠張張不同，究竟應如何選擇？記者建議，如果平常經常使用信用卡購物，恒生ＭＭ POWER是不錯的選擇，網購可獲得高達5%回贈；如果想找一張飯卡兼增值用的信用卡，首選就是DBS Eminent Visa Signature Card 無論餐飲、買運動服飾，單一簽滿$300就有5%回贈！

經常旅遊的朋友，則適合回贈飛行里數的Citi Premier Miles 信用卡及國泰會籍計畫會員積分的渣打國泰 Mastercard。日常上班族就最適合Citi 八達通信用卡，可以專卡專用，簡單回贈八達通消費額，直接用來搭車又可以省錢！

八達通自動增值回贈｜如何申請八達通自動增值？

步驟【1】選擇金融機構

選擇提供自動增值服務的金融機構，並查閱申請程序及最新推廣活動。

步驟【2】遞交申請

透過網上、電話、郵寄或傳真填妥資料，並向金融機構遞交進行申請。

步驟【3】啟動自動增值服務

申請自動增值服務的批核程序大概需時一週。一經批核將收到自動增值啟動通知以了解相關啟動程序。

提示︰借定唔借 ? 還得到先好借 !

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