大額簽賬信用卡9大｜搬屋／裝修／結婚必用　迎新送5000里數

大額消費信用卡｜高額回贈信用卡｜買樓搬屋裝修、結緍等人生大事，無可避免會出現一大筆開支，這時候一張有回贈的信用卡便變得十分重要！今次《香港01》就為大家挑選了9張大額消費必備的信用卡，無論喜歡現金回贈、儲里數，還是儲積分換Coupon都可以照顧到！立即睇那張卡好用！



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買樓搬屋裝修、結緍等人生大事，無可避免會出現一大筆開支。

平日簽卡講究高回贈比率，譬如網上簽賬有6%回贈、海外簽賬HK$2=1里等等，不過這類回贈高的信用卡，通常簽幾千蚊就會到回贈上限。用來買iPhone、結婚擺酒、裝修買傢俬，只有一半金額有回贈，難免有種「蝕本」的感覺。面對上萬元的簽賬，就要挑選一些「高上限」、「無上限」的信用卡，賺盡每一蚊！

大額消費信用卡【1】渣打國泰MasterCard——無上限$6=1里；食肆$4=1里

渣打國泰Mastercard——一般簽賬$6/里；食肆$4/里

大額簽賬最怕就是回贈額度少，隨便簽幾千元就已經到達上限，而渣打國泰MasterCard最好的地方就是沒有里數回贈上限，無論簽多少都有回贈！如果結婚擺酒更可以當作餐飲類別簽賬，回贈即時升級做$4=1里！如果需要大額消費，這張卡最啱用來「食迎新」，迎新簽滿$110,000，更可享額外里數！

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大額消費信用卡【2】HSBC EveryMile 信用卡——無上限HK$5=1里／可換15+間航空公司機票

HSBC EveryMile 信用卡——無上限HK$5=1里／可換15+間航空公司機票

HSBC EveryMile 信用卡作合資格簽賬，可享低至HK$5可賺1里。雖然回贈比率不算特別高，但勝在可以兌換15+間航空公司機票，如果不想坐國泰，也可以換其他航空公司。

推廣期：即日起至2026年12月31日

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5. Apple AirTag 第2代 (1個裝) (價值 HK$249)



*優惠受條款及細則約束。

優惠期：2026年9月30日下午6時至2026年10月30日下午6時

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大額消費信用卡【3】滙豐銀行Visa Signature——3.6%現金回贈／HK$2.78=1里／上限HK$100,000

滙豐銀行Visa Signature——3.6%現金回贈／HK$2.78=1里／上限HK$100,000

無論是結婚擺酒，還是滿月、百日宴，都不妨考慮用HSBC Visa Signature，但記得要在「最紅自主獎賞」選擇「賞滋味」。這張卡特色之處是每年有HK$10萬上限，假設酒席可以分單簽賬，用HSBC Visa Signature簽HK$10萬就可以獲得3.6%獎賞錢回贈（$1RC=HK$1），是少數上限高、回贈又高的信用卡！因為是獎賞錢積分回贈，如果不想兌換成現金回贈，亦可以兌換成里數，折合約HK$2.78=1里。

而且HK$10萬上限是以曆年（1月至12月）計算。如果年底結婚或裝修，可以跟商戶要求拆單，在12月及來年1月分別找數，變相可以無縫賺盡兩年合共20萬上限3.6%巨額回贈。

推廣期：即日起至2026年12月31日

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大額簽賬信用卡【4】中國銀行Cheers Visa Infinite——4%現金回贈／HK$1.5=1里

中國銀行Cheers Visa Infinite——4%現金回贈／HK$1.5=1里

另一張適用於擺酒的信用卡，就是中國銀行Cheers Visa Infinite！每月累積零售簽賬滿HK$5,000，餐飲、旅遊及寵物簽賬可享10X積分，相等於HK$1.5=1里或4%現金回贈！要特別留意一點，雖然餐飲及寵物上限是HK$10,000，而旅遊簽賬上限是HK$25,000，但2個類別合計每月回贈上限為HK$30,000（即300,000積分）。

而且於Hotels.com預訂同一酒店4晚或以上75折，每季度簽賬滿HK$15,000可享免費機場貴賓室服務2次（同行賓客可同時使用），憑Cheers Card支付機票、住宿更可享免費人身意外險（附帶旅遊相關保障），最啱度蜜月book機票、酒店用！

推廣期：即日起至2026年12月31日

大額簽賬信用卡【5】渣打Simply Cash Visa——無上限／1.5%現金回贈

渣打Simply Cash Visa——無上限／1.5%現金回贈

渣打Simply Cash Visa最大特色是全年無上限1.5%港幣簽賬現金回贈，任何商舖線上線下、無分類別，所有合資格簽賬一律可享現金回贈。如果其他現金回贈信用卡達回贈上限，渣打Simply Cash Visa的1.5%回贈就非常好用！而且信用卡年薪要求只需HK$96,000，月薪不到HK$10,000都可以申請，算是門檻非常低的信用卡！

推廣期：即日起至另行通知

大額簽賬信用卡【6】EarnMORE銀聯卡——2%現金回贈／上限HK$150,000

EarnMORE銀聯卡——2%現金回贈／上限HK$150,000

消費在HK$150,000以內，安信EarnMORE銀聯卡絕對是首選！EarnMORE銀聯卡在2026年修改條款，於本地一般簽賬、海外實體簽賬及網購，均可享高達 2% 現金回贈（1% 基本回贈 + 1% 加碼回贈）。不過要留意，簽賬上限15萬滿額後，就只有1%現金回贈，簽賬時要識得收手！而且2%回贈不適用於PayMe、AlipayHK 及 WeChat Pay等電子錢包簽賬，大額找數時必須直接拍實體卡或於網店直碌。

推廣期：即日起至2027年6月30日

大額簽賬信用卡【7】Mox Credit——無上限／2%現金回贈

Mox Credit——無上限／2%現金回贈

如果手頭上的資金充足，不妨在簽賬前放60萬現金升級至Mox+帳戶或經FPS出糧達2.5 萬，即可解鎖2%無上限現金回贈。如果可用現金結餘未滿足60萬的解鎖條件，亦可享1%無上限現金回贈。不過基本回贈就比其他信用卡遜色。

推廣期：即日起至另行通知

大額簽賬信用卡【8】中國工商銀行宇宙星座卡——無上限／1.5%現金回贈

中國工商銀行宇宙星座卡——無上限／1.5%現金回贈

ICBC宇宙星座銀聯雙幣鑽石卡或Visa Signature卡跟渣打Simply Cash一樣，都有無上限1.5%現金回贈，同樣適用於所有簽賬。如果需要簽酒席、裝修，這類數十萬的簽賬，而Simply Cash的信用額不夠，可以申請多張ICBC星座卡做傍身。

推廣期：即日起至另行通知

大額簽賬信用卡【9】滙豐銀行Red Credit Card——4%現金回贈／HK$2.5=1里／上限HK$10,000

滙豐銀行Red Credit Card——4%現金回贈／HK$2.5=1里／上限HK$10,000

如果經Apple Store Online買iPhone，或者經豐澤網店購買電器，網上簽賬一律有4%獎賞錢回贈（$1RC=HK$1），每月簽賬上限HK$10,000（即每月最多賺取400RC），今個月買完iPhone，下個月又可以買雪櫃。其他簽賬都有1%無上限回贈，不過如果簽爆額當然是等下個月或者換另一張信用卡！如果兌換成里數，折合約HK$2.5=1里。

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大獎：HK$12,000 Apple Store 禮品卡 (名額 3 個)

二獎：HK$5,000 Apple Store 禮品卡 (名額 5 個)

三獎：HK$1,000 Apple Store 禮品卡 (名額 26 個)

四獎：HK$500 Apple Store 禮品卡 (名額 66 個)



*每項合資格申請可獲1次抽獎機會，最多可獲5次。受條款及細則約束。

優惠期：2026年9月10日中午12時至2026年11月4日下午6時

登記表格截止：2026年11月11日下午6時前

提示：借定唔借 ? 還得到先好借 !

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